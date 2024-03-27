Над Белгородской областью сбили 16 реактивных снарядов Vampire
Минобороны: ПВО уничтожила над Белгородской областью 16 снарядов Vampire ВСУ
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Средства ПВО сбили 16 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью, сообщило Минобороны.
Уточняется, что попытка Киева совершить террористическую атаку произошла около 20:30 мск.
«
"Дежурными средствами ПВО 16 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", — подчеркнули в ведомстве.
Как уточнил глава региона Вячеслав Гладков, система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. По предварительной информации, никто не пострадал. В Белгороде выбило окна в 26 квартирах, а также в двух поликлиниках и складском корпусе детской областной клинической больницы. Кроме того, небольшие повреждения получили три детских сада, школа и восемь автомобилей, два из которых полностью сгорели.
В свою очередь, в поселке Дубовое в Белгородском районе в трех квартирах посекло окна, в одном частном доме повреждены кровля и забор. Также под удар попал автомобиль. В селе Репное осколками посекло три машины. На местах работают сотрудники оперативных служб, подчеркнул Гладков.
ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской области, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей.
На всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18