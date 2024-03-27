Рейтинг@Mail.ru
Над Белгородской областью сбили 16 реактивных снарядов Vampire - РИА Новости, 27.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:07 27.03.2024 (обновлено: 23:01 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/vampire-1936270523.html
Над Белгородской областью сбили 16 реактивных снарядов Vampire
Над Белгородской областью сбили 16 реактивных снарядов Vampire - РИА Новости, 27.03.2024
Над Белгородской областью сбили 16 реактивных снарядов Vampire
Средства ПВО сбили 16 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T22:07
2024-03-27T23:01
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
украина
пво
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589116_0:64:3176:1851_1920x0_80_0_0_8a043b8a015c44e39cfa1c2a54ebb929.jpg
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Средства ПВО сбили 16 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью, сообщило Минобороны.Уточняется, что попытка Киева совершить террористическую атаку произошла около 20:30 мск.&quot;Дежурными средствами ПВО 16 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью&quot;, — подчеркнули в ведомстве.Как уточнил глава региона Вячеслав Гладков, система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. По предварительной информации, никто не пострадал. В Белгороде выбило окна в 26 квартирах, а также в двух поликлиниках и складском корпусе детской областной клинической больницы. Кроме того, небольшие повреждения получили три детских сада, школа и восемь автомобилей, два из которых полностью сгорели.В свою очередь, в поселке Дубовое в Белгородском районе в трех квартирах посекло окна, в одном частном доме повреждены кровля и забор. Также под удар попал автомобиль. В селе Репное осколками посекло три машины. На местах работают сотрудники оперативных служб, подчеркнул Гладков.ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской области, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей.На всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240327/obstrel-1936242066.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589116_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_4b0b32a7175fa9fe0c989a48666d26ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, россия, украина, пво, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Украина, ПВО, Вооруженные силы Украины
Над Белгородской областью сбили 16 реактивных снарядов Vampire

Минобороны: ПВО уничтожила над Белгородской областью 16 снарядов Vampire ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Средства ПВО сбили 16 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью, сообщило Минобороны.
Уточняется, что попытка Киева совершить террористическую атаку произошла около 20:30 мск.
Автомобиль противопожарной службы МЧС России у жилого дома, поврежденного в результате обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
При украинском обстреле Горловки погибла мирная жительница
Вчера, 19:15
«

"Дежурными средствами ПВО 16 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", — подчеркнули в ведомстве.

Как уточнил глава региона Вячеслав Гладков, система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. По предварительной информации, никто не пострадал. В Белгороде выбило окна в 26 квартирах, а также в двух поликлиниках и складском корпусе детской областной клинической больницы. Кроме того, небольшие повреждения получили три детских сада, школа и восемь автомобилей, два из которых полностью сгорели.
В свою очередь, в поселке Дубовое в Белгородском районе в трех квартирах посекло окна, в одном частном доме повреждены кровля и забор. Также под удар попал автомобиль. В селе Репное осколками посекло три машины. На местах работают сотрудники оперативных служб, подчеркнул Гладков.
ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской области, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей.
На всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияУкраинаПВОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала