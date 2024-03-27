https://ria.ru/20240327/vampire-1936270523.html

Над Белгородской областью сбили 16 реактивных снарядов Vampire

Над Белгородской областью сбили 16 реактивных снарядов Vampire - РИА Новости, 27.03.2024

Над Белгородской областью сбили 16 реактивных снарядов Vampire

Средства ПВО сбили 16 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T22:07

2024-03-27T22:07

2024-03-27T23:01

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

украина

пво

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Средства ПВО сбили 16 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью, сообщило Минобороны.Уточняется, что попытка Киева совершить террористическую атаку произошла около 20:30 мск."Дежурными средствами ПВО 16 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", — подчеркнули в ведомстве.Как уточнил глава региона Вячеслав Гладков, система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. По предварительной информации, никто не пострадал. В Белгороде выбило окна в 26 квартирах, а также в двух поликлиниках и складском корпусе детской областной клинической больницы. Кроме того, небольшие повреждения получили три детских сада, школа и восемь автомобилей, два из которых полностью сгорели.В свою очередь, в поселке Дубовое в Белгородском районе в трех квартирах посекло окна, в одном частном доме повреждены кровля и забор. Также под удар попал автомобиль. В селе Репное осколками посекло три машины. На местах работают сотрудники оперативных служб, подчеркнул Гладков.ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской области, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей.На всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.

https://ria.ru/20240327/obstrel-1936242066.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, россия, украина, пво, вооруженные силы украины