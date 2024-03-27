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Путин поддержал идею реставрации усадьбы Знаменское-Раек в Тверской области

Путин поддержал идею реставрации усадьбы Знаменское-Раек в Тверской области - РИА Новости, 27.03.2024

Путин поддержал идею реставрации усадьбы Знаменское-Раек в Тверской области

Президент России Владимир Путин поддержал идею реставрации усадьбы Знаменское-Раек в Тверской области, которая является образцом русского палладианства. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T20:52

2024-03-27T20:52

2024-03-27T20:52

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ТОРЖОК (Тверская область), 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею реставрации усадьбы Знаменское-Раек в Тверской области, которая является образцом русского палладианства. В ходе встречи с работниками культуры Тверской области главе государства рассказали об усадьбе Глебовых-Стрешневых Знаменское-Раек, являющейся лучшим образцом русского палладианства, который нуждается в реставрации, но выделенных средств может не хватить. "Надо следить за ценообразованием, хотя инфляция есть инфляция, понятно… Надо делать. Договорились. Давайте, если нужно что-то там затвердить, чтобы уже отсюда никто не съехал, давайте сделаем", - заявил Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, новости культуры, культура, торжок, тверская область