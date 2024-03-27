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Путин поддержал идею реставрации усадьбы Знаменское-Раек в Тверской области - РИА Новости, 27.03.2024
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Культура
 
20:52 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/usadba-1936260186.html
Путин поддержал идею реставрации усадьбы Знаменское-Раек в Тверской области
Путин поддержал идею реставрации усадьбы Знаменское-Раек в Тверской области - РИА Новости, 27.03.2024
Путин поддержал идею реставрации усадьбы Знаменское-Раек в Тверской области
Президент России Владимир Путин поддержал идею реставрации усадьбы Знаменское-Раек в Тверской области, которая является образцом русского палладианства. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T20:52
2024-03-27T20:52
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ТОРЖОК (Тверская область), 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею реставрации усадьбы Знаменское-Раек в Тверской области, которая является образцом русского палладианства. В ходе встречи с работниками культуры Тверской области главе государства рассказали об усадьбе Глебовых-Стрешневых Знаменское-Раек, являющейся лучшим образцом русского палладианства, который нуждается в реставрации, но выделенных средств может не хватить. "Надо следить за ценообразованием, хотя инфляция есть инфляция, понятно… Надо делать. Договорились. Давайте, если нужно что-то там затвердить, чтобы уже отсюда никто не съехал, давайте сделаем", - заявил Путин.
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россия, владимир путин, новости культуры, культура, торжок, тверская область
Культура, Россия, Владимир Путин, Новости культуры, Культура, Торжок, Тверская область
Путин поддержал идею реставрации усадьбы Знаменское-Раек в Тверской области

Путин назвал усадьбу Знаменское-Раек под Тверью образцом русского палладианства

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встречается с работниками культуры Тверской области в музейном комплексе "Гостиница Пожарских" в Торжке
Президент РФ Владимир Путин встречается с работниками культуры Тверской области в музейном комплексе Гостиница Пожарских в Торжке - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин встречается с работниками культуры Тверской области в музейном комплексе "Гостиница Пожарских" в Торжке
Читать ria.ru в
ТОРЖОК (Тверская область), 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею реставрации усадьбы Знаменское-Раек в Тверской области, которая является образцом русского палладианства.
В ходе встречи с работниками культуры Тверской области главе государства рассказали об усадьбе Глебовых-Стрешневых Знаменское-Раек, являющейся лучшим образцом русского палладианства, который нуждается в реставрации, но выделенных средств может не хватить.
"Надо следить за ценообразованием, хотя инфляция есть инфляция, понятно… Надо делать. Договорились. Давайте, если нужно что-то там затвердить, чтобы уже отсюда никто не съехал, давайте сделаем", - заявил Путин.
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