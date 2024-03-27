https://ria.ru/20240327/uran-1936077200.html

Адвокат отметил связь между применением обедненного урана и эпидемией рака

Адвокат отметил связь между применением обедненного урана и эпидемией рака - РИА Новости, 27.03.2024

Адвокат отметил связь между применением обедненного урана и эпидемией рака

Существует прямая причинно-следственная связь между применением войсками НАТО обедненного урана и ростом заболеваемости раком и другими болезнями, заявил РИА... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T07:15

2024-03-27T07:15

2024-03-27T07:15

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НИШ (Сербия), 27 мар - РИА Новости. Существует прямая причинно-следственная связь между применением войсками НАТО обедненного урана и ростом заболеваемости раком и другими болезнями, заявил РИА Новости сербский адвокат Срджан Алексич. Он представляет в сербских судах интересы частных лиц, пострадавших от последствий использования обедненного урана, а также интересы членов семей уже умерших людей. Алексич не скрывает, что для него это глубоко личная история: его мать, жившая в районе, который бомбила НАТО, также умерла от рака. Эпидемия рака после бомбежек НАТО "Впервые граждане обратились ко мне с этим вопросом пять лет назад. Мы до тех пор не знали, почему у нас в Сербии заболевает такое число людей – от 30 тысяч человек в год онкологическими заболеваниями, а около 15 тысяч человек умирает. Можно сказать, эпидемия рака, особенно на юге центральной Сербии, а также в Косово и Метохии", - заявил Алексич. По его словам, по официальной версии НАТО, она применила в тех районах 15 тонн боеприпасов с обедненным ураном. "По нашим данным - намного больше, свыше 45 тонн обедненного урана. Это значит, в 100 раз больше радиации, чем было в Хиросиме и Нагасаки", - утверждает адвокат. По его данным, до 1999 года Сербия была экологически чистой страной, а статистика по заболеваемости раком была достаточно низкой. "После 1999 года произошел резкий скачок – стало почти в сто раз больше новых случаев заболеваний", - отметил адвокат. Теперь в Сербии большая проблема с онкологическими заболеваниями. "Мы – первые в Европе и вторые в мире по числу заболевших", - говорит он. Юрист обращает внимание, что рак в Сербии распространен в нетипичных, зачастую сложных формах. Одной из многочисленных жертв применения обедненного урана стала мать Алексича и другие родственники. "Я родился в селе Буштране на самом юге Сербии. Там моя мама заболела и умерла от рака. И много моих родственников, потому что все 78 дней (операции НАТО) этот регион непрестанно бомбили с применением обедненного урана. Здоровая среда, где я родился и где жили мои родители, стала местом, где люди массово заболевали и умирали от рака. У моей мамы был рак костей – самый тяжелый вид", - отметил он. Итальянский опыт Алексич начал собирать жалобы и дела местных жителей, заболевших раком и другими заболеваниями. В своей работе он опирается на опыт итальянского адвоката Анджело Фиоре Тартальи, который 20 лет представляет в судах интересы итальянских военных: они служили в Косово и Метохии, а также Боснии и Герцеговине (БиГ). "Боеприпасы с обедненным ураном впервые были применены НАТО на Балканах в поселках Хан-Пьесак и Хаджичи, где в небольшом населенном пункте две тысячи человек заболели и умерли от рака. Первое дело по урану господина Тартальи было по иску итальянского военного, который вернулся со службы из Хан-Пьесака и заболел раком. Коллега выиграл суд и доказал причинно-следственную связь в заболевании итальянских военных. Там это называется "балканский синдром", - рассказал Алексич. Всего Тарталье удалось выиграть дела по искам 400 итальянских военных, они отсудили у правительства Италии, отправивших их на Балканы, материальные компенсации. Итальянский коллега помог Алексичу в 2022 году отправить в лабораторию в Турин анализы полковника сербской армии Драгана Стойчича и мирной жительницы Белграда Ксении Тадич, жившей в 100 метрах от генштаба армии Сербии - его также бомбили с использованием обедненного урана. Алексич предоставил РИА Новости данные анализа, из них получалось, что у полковника Стойчича в крови было обнаружено в 500 раз больше урана-238, чем допускается нормой, а также 21 тяжелый металл, опасные для организма. У Ксении Тадич также выявлено в 500 раз больше урана-238 и 23 тяжелых металла. "Лабораторные исследования обнаружили связь между воздействием обедненного урана на Балканах и негативными последствиями для здоровья", - резюмируют результаты исследования. "Таким образом, у нас есть материальные доказательства и экспертиза, - настаивает адвокат. - Существует причинно-следственная связь. Обедненный уран вызывает специфичные, тяжелые формы рака, бесплодие у мужчин и женщин, аутоиммунные заболевания у детей. У нас на юге Сербии это была редкость, а сейчас это частый случай у детей. Употреблением боеприпасов с обедненным ураном НАТО загрязнила землю, воду и воздух". Сейчас Алексич от имени своих клиентов подал уже 35 исков против НАТО и властей Сербии в Высший и Основной суды Белграда. Однако представители НАТО в судебном процессе участвовать отказались. Адвокат пытался привлечь их к процессу по делу полковника Стойчича. Из организации ответили, что по договору от 2005 года с правительством Сербии о транзитном перемещении техники и военнослужащих альянса по территории страны НАТО обладает юридическим иммунитетом в Сербии. Урок для УкраиныПо мнению адвоката, трагедия Сербии должна быть уроком для Украины, которая обсуждала с Великобританией поставку таких снарядов. "У нас в городе Вране, в 2,5 километрах от центра города, бомбы с обедненным ураном были сброшены на ретранслятор на горе Плячковица. Спускающуюся с горы улицу Пржарска называют "улицей смерти", потому что в каждом доме есть как минимум один заболевший и один умерший. Урановая пыль постепенно спускается с горы в город. Это большая трагедия, предупреждение человечеству, в том числе и Украине. Боеприпасы с обедненным ураном должны быть запрещены, чтобы не заражать землю Украины, России и Европы. Они там должны отдавать себе в этом отчет. Пусть приедут в Сербию, посмотрят, какие у нас катастрофические последствия в экологии и здравоохранении", - настаивает он. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.

https://ria.ru/20240325/yugoslaviya-1935571523.html

https://ria.ru/20240327/serbiya-1936067868.html

https://ria.ru/20240325/yugoslaviya-1935567678.html

https://ria.ru/20240327/vuchich-1936067235.html

https://ria.ru/20240325/serbiya-1935562929.html

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сербия, украина, косово, нато, высочайший, оон, в мире