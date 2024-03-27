https://ria.ru/20240327/ukraina-1936276184.html

СМИ: Харьков погрузился во мрак после удара по стратегическим объектам

СМИ: Харьков погрузился во мрак после удара по стратегическим объектам - РИА Новости, 27.03.2024

СМИ: Харьков погрузился во мрак после удара по стратегическим объектам

Ракетные удары по стратегическим объектам на Украине погрузили Харьков во мрак, пишет французская газета Express. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T23:15

2024-03-27T23:15

2024-03-27T23:15

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Ракетные удары по стратегическим объектам на Украине погрузили Харьков во мрак, пишет французская газета Express."Второй по величине город Украины (Харьков. — Прим. ред.) погрузился в кромешную тьму, <…> когда десятки ракет и беспилотных летательных аппаратов нацелились <…> на объекты энергетической инфраструктуры", — говорится в публикации.По словам местных чиновников, один из последних ударов двадцатью ракетами по ключевым целям под городом оказался сильнейшим с начала специальной операции.Российская армия начала ликвидацию критической инфраструктуры Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, а также других диверсий, за которыми стоят спецслужбы Киева. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Президент России Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.

https://ria.ru/20240327/vsu-1936264193.html

https://ria.ru/20240326/udar-1935922565.html

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