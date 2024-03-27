Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Харьков погрузился во мрак после удара по стратегическим объектам - РИА Новости, 27.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:15 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/ukraina-1936276184.html
СМИ: Харьков погрузился во мрак после удара по стратегическим объектам
СМИ: Харьков погрузился во мрак после удара по стратегическим объектам - РИА Новости, 27.03.2024
СМИ: Харьков погрузился во мрак после удара по стратегическим объектам
Ракетные удары по стратегическим объектам на Украине погрузили Харьков во мрак, пишет французская газета Express. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T23:15
2024-03-27T23:15
в мире
украина
харьков
киев
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899839505_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_755652adbb3fb80115e8a44a2c24b58b.jpg
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Ракетные удары по стратегическим объектам на Украине погрузили Харьков во мрак, пишет французская газета Express."Второй по величине город Украины (Харьков. — Прим. ред.) погрузился в кромешную тьму, &lt;…&gt; когда десятки ракет и беспилотных летательных аппаратов нацелились &lt;…&gt; на объекты энергетической инфраструктуры", — говорится в публикации.По словам местных чиновников, один из последних ударов двадцатью ракетами по ключевым целям под городом оказался сильнейшим с начала специальной операции.Российская армия начала ликвидацию критической инфраструктуры Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, а также других диверсий, за которыми стоят спецслужбы Киева. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Президент России Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.
https://ria.ru/20240327/vsu-1936264193.html
https://ria.ru/20240326/udar-1935922565.html
украина
харьков
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899839505_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_d11e932ede503a46b235551fe2c573a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, харьков, киев, россия
В мире, Украина, Харьков, Киев, Россия
СМИ: Харьков погрузился во мрак после удара по стратегическим объектам

Express: Харьков погрузился во мрак после ударов РФ по стратегическим объектам

© AP Photo / Leo CorreaХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© AP Photo / Leo Correa
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Ракетные удары по стратегическим объектам на Украине погрузили Харьков во мрак, пишет французская газета Express.
"Второй по величине город Украины (Харьков. — Прим. ред.) погрузился в кромешную тьму, <…> когда десятки ракет и беспилотных летательных аппаратов нацелились <…> на объекты энергетической инфраструктуры", — говорится в публикации.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
"Такого еще не было". На Западе раскрыли, что началось на фронте в зоне СВО
Вчера, 21:09
По словам местных чиновников, один из последних ударов двадцатью ракетами по ключевым целям под городом оказался сильнейшим с начала специальной операции.
Российская армия начала ликвидацию критической инфраструктуры Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, а также других диверсий, за которыми стоят спецслужбы Киева. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.
Истребитель Су-35 вылетает на задание на Харьковском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
"Все серьезно". В Киеве раскрыли, к чему привел удар России на Украине
26 марта, 14:44
 
В миреУкраинаХарьковКиевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала