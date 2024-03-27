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НАТО не готова отправлять войска на Украину, заявила премьер Латвии - РИА Новости, 27.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:43 27.03.2024 (обновлено: 19:03 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/ukraina-1936235717.html
НАТО не готова отправлять войска на Украину, заявила премьер Латвии
НАТО не готова отправлять войска на Украину, заявила премьер Латвии - РИА Новости, 27.03.2024
НАТО не готова отправлять войска на Украину, заявила премьер Латвии
Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину не была хорошо подготовлена, в НАТО к этому не готовы, заявила в среду... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T18:43
2024-03-27T19:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
латвия
нато
франция
эммануэль макрон
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину не была хорошо подготовлена, в НАТО к этому не готовы, заявила в среду премьер-министр Латвии Эвика Силиня."О войсках: не думаю, что эта инициатива была очень хорошо подготовлена, потому что дискуссия об этом ещё не назрела. Говоря об отправке войск: я думаю, мы в НАТО не готовы это сделать", - сказала Силиня на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине. Кроме того, она подчеркнула, что сама Украина не просила страны НАТО отправлять войска, добавив, что не нужно концентрироваться на том, чего Киев не просит.Макрон в феврале сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры всех политических партий обвинили президента во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом.В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240323/makron-1935024809.html
https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html
https://ria.ru/20240309/evropeytsy-1931936605.html
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в мире, украина, латвия, нато, франция, эммануэль макрон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Латвия, НАТО, Франция, Эммануэль Макрон
НАТО не готова отправлять войска на Украину, заявила премьер Латвии

Силиня назвала идею Макрона отправить войска на Украину плохо подготовленной

© AP Photo / Omar HavanaПремьер-министр Латвии Эвика Силиня
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© AP Photo / Omar Havana
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину не была хорошо подготовлена, в НАТО к этому не готовы, заявила в среду премьер-министр Латвии Эвика Силиня.
"О войсках: не думаю, что эта инициатива была очень хорошо подготовлена, потому что дискуссия об этом ещё не назрела. Говоря об отправке войск: я думаю, мы в НАТО не готовы это сделать", - сказала Силиня на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине. Кроме того, она подчеркнула, что сама Украина не просила страны НАТО отправлять войска, добавив, что не нужно концентрироваться на том, чего Киев не просит.
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Макрон в феврале сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры всех политических партий обвинили президента во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом.
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В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛатвияНАТОФранцияЭммануэль Макрон
 
 
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