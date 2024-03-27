https://ria.ru/20240327/ukraina-1936214134.html

Рютте призвал Китай надавить на Россию по ситуации на Украине

Рютте призвал Китай надавить на Россию по ситуации на Украине - РИА Новости, 27.03.2024

Рютте призвал Китай надавить на Россию по ситуации на Украине

В Европе желают, чтобы Китай использовал свой вес с целью "заставить" РФ положить конец конфликту на Украине, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте по... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T17:14

2024-03-27T17:14

2024-03-27T17:14

специальная военная операция на украине

в мире

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евросоюз

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ГААГА, 27 мар - РИА Новости. В Европе желают, чтобы Китай использовал свой вес с целью "заставить" РФ положить конец конфликту на Украине, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте по итогам своего визита в Пекин. Премьер Нидерландов 26-27 марта находится с официальным визитом в Китае. "Будучи геополитической сверхдержавой, Китай играет решающую роль в мире, когда речь идет об экономической стабильности, международной безопасности и переходе к "зеленой" экономике. Кроме того, Китай является крупным торговым партнером. По всем этим причинам Нидерландам необходимо работать и вести диалог с Китаем", - написал Рютте в соцсети Х в среду. По его словам, важным в ходе его визита в Пекин было обсуждение таких проблем, как позиция Китая по отношению к ситуации на Украине. "Здесь, в Европе, мы хотим, чтобы Китай использовал свой вес, чтобы заставить (президента РФ Владимира) Путина положить конец... войне", - отметил глава нидерландского кабмина. Власти Китая в феврале 2023 года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20240322/ukraina-1934838431.html

https://ria.ru/20240322/rossiya-1934871069.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, россия, украина, марк рютте, нидерланды, евросоюз