https://ria.ru/20240327/ukraina-1936174855.html

Сомнения Запада могут стоить Украине территорий и военных, пишут СМИ

Сомнения Запада могут стоить Украине территорий и военных, пишут СМИ - РИА Новости, 27.03.2024

Сомнения Запада могут стоить Украине территорий и военных, пишут СМИ

Украина может потерять еще больше территорий и опытных военных из-за преимущества России в области артиллерии и неопределенности по поводу помощи от Запада,... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T15:08

2024-03-27T15:08

2024-03-27T15:13

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Украина может потерять еще больше территорий и опытных военных из-за преимущества России в области артиллерии и неопределенности по поводу помощи от Запада, сообщает издание Business Insider со ссылкой на экспертов. "В то время, как она (Украина) продолжает тратить драгоценные ресурсы ПВО, а дополнительная военная помощь со стороны Запада до сих пор недосягаема..., Киев может в итоге потерять больше территории и опытных военных", - говорится в сообщении журнала. Как отмечает издание, из-за недостаточного потенциала Киева в области ПВО российские ВВС могут начать беспрепятственно действовать над полем боя. РФ в свою очередь обладает серьезным преимуществом в сфере артиллерии. Плачевное положение Киева также связано с эффективным использованием Россией планирующих бомб и нехваткой у Украины ресурсов, подчеркивает журнал. Как пишет издание, перспективы Киева на поле боя выглядят все более мрачными. Директор ЦРУ Роберт Бернс ранее заявлял, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий. Как сообщала газета Mundo со ссылкой на украинского военного, Киев проиграет, если в ближайшее время Украина не получит боеприпасы от Запада. Премьер Венгрии Виктор Орбан в свою очередь заявил, что Евросоюз не сможет предоставить Украине достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Россией. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html

https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, нато, в мире, вооруженные силы украины