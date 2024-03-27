https://ria.ru/20240327/ukraina-1936134340.html
Украина рассчитывает получить деньги от Банка развития Совета Европы
Украина рассчитывает получить деньги от Банка развития Совета Европы - РИА Новости, 27.03.2024
Украина рассчитывает получить деньги от Банка развития Совета Европы
Украина рассчитывает на получение 100 миллионов евро от Банка развития Совета Европы, сообщает в среду министерство финансов страны. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T12:34
2024-03-27T12:34
2024-03-27T12:34
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Украина рассчитывает на получение 100 миллионов евро от Банка развития Совета Европы, сообщает в среду министерство финансов страны. "Украина получит 100 миллионов евро от Банка развития Совета Европы в рамках проекта "HOME. Компенсация за уничтоженное имущество", утвержденное административным советом 25-26 марта", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. В рамках проекта, как утверждается, предусмотрено предоставление компенсации более чем за 2 тысячи жилищных сертификатов. Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев в среду сообщал, что власти Украины надеются в марте получить помощь от Запада в размере рекордных 9 миллиардов долларов. В марте председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, даниил гетманцев, владимир зеленский, александр устинов, совет европы, верховная рада украины, в мире
Украина, США, Даниил Гетманцев, Владимир Зеленский, Александр Устинов, Совет Европы, Верховная Рада Украины, В мире
Украина рассчитывает получить деньги от Банка развития Совета Европы
Минфин: Украина хочет получить сто миллионов евро от Банка развития СЕ
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Украина рассчитывает на получение 100 миллионов евро от Банка развития Совета Европы, сообщает в среду министерство финансов страны.
"Украина получит 100 миллионов евро от Банка развития Совета Европы в рамках проекта "HOME. Компенсация за уничтоженное имущество", утвержденное административным советом 25-26 марта", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
В рамках проекта, как утверждается, предусмотрено предоставление компенсации более чем за 2 тысячи жилищных сертификатов.
Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев
в среду сообщал, что власти Украины надеются в марте получить помощь от Запада в размере рекордных 9 миллиардов долларов.
В марте председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова
, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США
власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7
. В конце ноября Владимир Зеленский
подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.