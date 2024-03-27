"Обезопасим границу". В США неожиданно высказались об Украине
Конгрессмен Оглс: Украина не получит поддержку, пока США не обезопасят границу
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Украина не получит никакой помощи, пока США не обеспечат безопасность своих границ, заявил американский конгрессмен от штата Теннесси Энди Оглс в эфире Fox News.
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"У нас, в нашей стране, на свободе ходит иранский убийца. Сейчас идет его розыск. Но при этом о чем мы говорим? Мы говорим об Украине. А что мы будем делать для защиты американских граждан, которые сейчас в своих домах оказались из-за Джо Байдена в меньшей безопасности. Хватит уже! Ничто более не должно поступать на рассмотрение до тех пор, пока мы не обезопасим и не закроем эту границу", — сказал политик.
Оглс также подчеркнул, что на американских конгрессменов оказывают давление, чтобы продолжить поддерживать Киев.
Спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон и лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер ранее достигли соглашения о финансировании работы правительства в размере 1,66 триллиона долларов на весь 2024 финансовый год, который начался в США с октября 2023 года. Тем не менее у конгрессменов в Капитолии не хватило времени, чтобы принять комплексный бюджет до наступления шатдауна, из-за чего законодателям и пришлось вновь пойти на временную резолюцию, которая стала уже третьей с начала текущего финансового года.
Шатдауном в США называется прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, будут вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправят в вынужденный отпуск.