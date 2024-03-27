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В Госдепе заявили, что не поощряют украинские удары по России
В Госдепе заявили, что не поощряют украинские удары по России - РИА Новости, 27.03.2024
В Госдепе заявили, что не поощряют украинские удары по России
США не поощряют украинские удары по России, сообщил помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт, комментируя атаки киевских беспилотников на... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T17:34
2024-03-27T17:34
2024-03-27T18:05
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ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. США не поощряют украинские удары по России, сообщил помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт, комментируя атаки киевских беспилотников на российские объекты энергетики."США не поощряют и не содействуют атакам на российскую территорию", - сказал он в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.При этом Пайатт не стал комментировать материал газеты Financial Times, в котором со ссылкой на источники сообщалось, что Вашингтон призвал Киев прекратить атаки на энергообъекты РФ, предупредив, что это может привести к росту мировых цен на нефть. "Я не собираюсь комментировать наши дипломатические обмены", - заявил Пайатт.Украинские БПЛА с начала месяца атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, государственный департамент сша, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Государственный департамент США, Украина, Вооруженные силы Украины
В Госдепе заявили, что не поощряют украинские удары по России
Помощник госсекретаря: США не поощряют украинские удары по России
ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. США не поощряют украинские удары по России, сообщил помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт, комментируя атаки киевских беспилотников на российские объекты энергетики.
"США не поощряют и не содействуют атакам на российскую территорию", - сказал он в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом Пайатт не стал комментировать материал газеты Financial Times, в котором со ссылкой на источники сообщалось, что Вашингтон призвал Киев прекратить атаки на энергообъекты РФ, предупредив, что это может привести к росту мировых цен на нефть. "Я не собираюсь комментировать наши дипломатические обмены", - заявил Пайатт.
Украинские БПЛА с начала месяца атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.