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В Госдепе заявили, что не поощряют украинские удары по России - РИА Новости, 27.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:34 27.03.2024 (обновлено: 18:05 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/udary-1936218191.html
В Госдепе заявили, что не поощряют украинские удары по России
В Госдепе заявили, что не поощряют украинские удары по России - РИА Новости, 27.03.2024
В Госдепе заявили, что не поощряют украинские удары по России
США не поощряют украинские удары по России, сообщил помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт, комментируя атаки киевских беспилотников на... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T17:34
2024-03-27T18:05
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
государственный департамент сша
украина
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. США не поощряют украинские удары по России, сообщил помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт, комментируя атаки киевских беспилотников на российские объекты энергетики."США не поощряют и не содействуют атакам на российскую территорию", - сказал он в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.При этом Пайатт не стал комментировать материал газеты Financial Times, в котором со ссылкой на источники сообщалось, что Вашингтон призвал Киев прекратить атаки на энергообъекты РФ, предупредив, что это может привести к росту мировых цен на нефть. "Я не собираюсь комментировать наши дипломатические обмены", - заявил Пайатт.Украинские БПЛА с начала месяца атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.
https://ria.ru/20240324/golosovanie-1935524040.html
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в мире, россия, сша, государственный департамент сша, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Государственный департамент США, Украина, Вооруженные силы Украины
В Госдепе заявили, что не поощряют украинские удары по России

Помощник госсекретаря: США не поощряют украинские удары по России

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. США не поощряют украинские удары по России, сообщил помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт, комментируя атаки киевских беспилотников на российские объекты энергетики.
"США не поощряют и не содействуют атакам на российскую территорию", - сказал он в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом Пайатт не стал комментировать материал газеты Financial Times, в котором со ссылкой на источники сообщалось, что Вашингтон призвал Киев прекратить атаки на энергообъекты РФ, предупредив, что это может привести к росту мировых цен на нефть. "Я не собираюсь комментировать наши дипломатические обмены", - заявил Пайатт.
Украинские БПЛА с начала месяца атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАГосударственный департамент СШАУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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