https://ria.ru/20240327/torzhok-1936234614.html

Путин в Торжке вышел из машины к собравшимся на площади людям

Путин в Торжке вышел из машины к собравшимся на площади людям - РИА Новости, 27.03.2024

Путин в Торжке вышел из машины к собравшимся на площади людям

Президент России Владимир Путин вышел из машины к собравшимся на центральной площади Торжка людям. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T18:37

2024-03-27T18:37

2024-03-27T19:29

торжок

россия

владимир путин

политика

тверская область

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ТОРЖОК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вышел из машины к собравшимся на центральной площади Торжка людям. Кортеж главы государства ехал по улице и остановился, Путин вышел из машины и подошел к собравшимся. Толпа встретила его ликованием. Кадры разместил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. "Мы Вас ждали, я ждала Вас 20 лет", - сказала одна из женщин. Многие снимали президента на телефоны. Путин приехал в город Торжок в Тверской области, его посещение, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, связано с отмечавшимся накануне Днем работника культуры. Свое посещение Торжка президент начал с выставочного комплекса "Музейные ряды" Всероссийского историко-этнографического музея. Это первая региональная поездка Путина после победы на выборах президента России.

https://ria.ru/20240305/putin-1931291820.html

торжок

россия

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Мы вас ждали". Путин общается с жителями Торжка "Мы вас ждали". Путин общается с жителями Торжка 2024-03-27T18:37 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

торжок, россия, владимир путин, политика, тверская область