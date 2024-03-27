https://ria.ru/20240327/torzhok-1936234614.html
Путин в Торжке вышел из машины к собравшимся на площади людям
Путин в Торжке вышел из машины к собравшимся на площади людям - РИА Новости, 27.03.2024
Путин в Торжке вышел из машины к собравшимся на площади людям
Президент России Владимир Путин вышел из машины к собравшимся на центральной площади Торжка людям. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T18:37
2024-03-27T18:37
2024-03-27T19:29
торжок
россия
владимир путин
политика
тверская область
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ТОРЖОК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вышел из машины к собравшимся на центральной площади Торжка людям. Кортеж главы государства ехал по улице и остановился, Путин вышел из машины и подошел к собравшимся. Толпа встретила его ликованием. Кадры разместил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. "Мы Вас ждали, я ждала Вас 20 лет", - сказала одна из женщин. Многие снимали президента на телефоны. Путин приехал в город Торжок в Тверской области, его посещение, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, связано с отмечавшимся накануне Днем работника культуры. Свое посещение Торжка президент начал с выставочного комплекса "Музейные ряды" Всероссийского историко-этнографического музея. Это первая региональная поездка Путина после победы на выборах президента России.
https://ria.ru/20240305/putin-1931291820.html
торжок
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7 495 645-6601
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"Мы вас ждали". Путин общается с жителями Торжка
"Мы вас ждали". Путин общается с жителями Торжка
2024-03-27T18:37
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РИА Новости
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торжок, россия, владимир путин, политика, тверская область
Торжок, Россия, Владимир Путин, Политика, Тверская область
Путин в Торжке вышел из машины к собравшимся на площади людям
Путин вышел на центральную площадь Торжка к собравшимся там людям