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Путин рассказал о своем графике после теракта в "Крокусе"
Путин рассказал о своем графике после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 27.03.2024
Путин рассказал о своем графике после теракта в "Крокусе"
Президент России Владимир Путин рассказал, что ему пришлось скорректировать график после теракта в "Крокус сити холле" и перенести поездку в Торжок. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T18:37
2024-03-27T18:37
2024-03-27T18:51
торжок
крокус сити холл
теракт в "крокус сити холле"
россия
владимир путин
крокус
москва
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ТОРЖОК (Тверская область), 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что ему пришлось скорректировать график после теракта в "Крокус сити холле" и перенести поездку в Торжок."Вы знаете, что у нас 25 числа День работника культуры. Я собирался провести эту встречу именно в этот день, но в связи с трагическими событиями в Москве, с этим варварским терактом, мы сдвинули все мероприятия подобного рода", - заявил Путин на встрече с работниками культуры Тверской области.
https://ria.ru/20240323/putin-1935126467.html
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Путин рассказал о своем графике после теракта в "Крокусе"
Путин: пришлось корректировать график после теракта и перенести поездку в Торжок