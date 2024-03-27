https://ria.ru/20240327/torzhok-1936234507.html

Путин рассказал о своем графике после теракта в "Крокусе"

Путин рассказал о своем графике после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 27.03.2024

Путин рассказал о своем графике после теракта в "Крокусе"

Президент России Владимир Путин рассказал, что ему пришлось скорректировать график после теракта в "Крокус сити холле" и перенести поездку в Торжок. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T18:37

2024-03-27T18:37

2024-03-27T18:51

торжок

крокус сити холл

теракт в "крокус сити холле"

россия

владимир путин

крокус

москва

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ТОРЖОК (Тверская область), 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что ему пришлось скорректировать график после теракта в "Крокус сити холле" и перенести поездку в Торжок."Вы знаете, что у нас 25 числа День работника культуры. Я собирался провести эту встречу именно в этот день, но в связи с трагическими событиями в Москве, с этим варварским терактом, мы сдвинули все мероприятия подобного рода", - заявил Путин на встрече с работниками культуры Тверской области.

https://ria.ru/20240323/putin-1935126467.html

торжок

россия

москва

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