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Путин рассказал о своем графике после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 27.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
18:37 27.03.2024 (обновлено: 18:51 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/torzhok-1936234507.html
Путин рассказал о своем графике после теракта в "Крокусе"
Путин рассказал о своем графике после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 27.03.2024
Путин рассказал о своем графике после теракта в "Крокусе"
Президент России Владимир Путин рассказал, что ему пришлось скорректировать график после теракта в "Крокус сити холле" и перенести поездку в Торжок. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T18:37
2024-03-27T18:51
торжок
крокус сити холл
теракт в "крокус сити холле"
россия
владимир путин
крокус
москва
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ТОРЖОК (Тверская область), 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что ему пришлось скорректировать график после теракта в "Крокус сити холле" и перенести поездку в Торжок."Вы знаете, что у нас 25 числа День работника культуры. Я собирался провести эту встречу именно в этот день, но в связи с трагическими событиями в Москве, с этим варварским терактом, мы сдвинули все мероприятия подобного рода", - заявил Путин на встрече с работниками культуры Тверской области.
https://ria.ru/20240323/putin-1935126467.html
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Торжок, Крокус Сити Холл, Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Владимир Путин, Крокус, Москва
Путин рассказал о своем графике после теракта в "Крокусе"

Путин: пришлось корректировать график после теракта и перенести поездку в Торжок

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин посещает выставочный комплекс "Музейные ряды" Всероссийского историко-этнографического музея в Торжке
Президент РФ Владимир Путин посещает выставочный комплекс Музейные ряды Всероссийского историко-этнографического музея в Торжке - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин посещает выставочный комплекс "Музейные ряды" Всероссийского историко-этнографического музея в Торжке
Читать ria.ru в
ТОРЖОК (Тверская область), 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что ему пришлось скорректировать график после теракта в "Крокус сити холле" и перенести поездку в Торжок.
«
"Вы знаете, что у нас 25 числа День работника культуры. Я собирался провести эту встречу именно в этот день, но в связи с трагическими событиями в Москве, с этим варварским терактом, мы сдвинули все мероприятия подобного рода", - заявил Путин на встрече с работниками культуры Тверской области.
Обращение Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
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23 марта, 15:30
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ТоржокКрокус Сити ХоллРоссияВладимир ПутинКрокусМосква
 
 
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