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Экс-замминистра энергетики получил тюремный срок и тут же вышел на свободу - РИА Новости, 27.03.2024
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13:51 27.03.2024 (обновлено: 15:07 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/tikhonov-1936153751.html
Экс-замминистра энергетики получил тюремный срок и тут же вышел на свободу
Экс-замминистра энергетики получил тюремный срок и тут же вышел на свободу - РИА Новости, 27.03.2024
Экс-замминистра энергетики получил тюремный срок и тут же вышел на свободу
Мещанский суд Москвы приговорил бывшего заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова к 5 годам 4 месяцам колонии по делу о многомиллионных хищениях... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T13:51
2024-03-27T15:07
происшествия
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил бывшего заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова к 5 годам 4 месяцам колонии по делу о многомиллионных хищениях и тут же выпустил на свободу, передает корреспондент РИА Новости.Ранее гособвинение попросило приговорить Тихонова к 5 годам и 4 месяцам колонии, после чего освободить в зале суда, поскольку он уже отбыл этот срок в СИЗО во время следствия и суда. Дополнительно ему запросили штраф в 502 миллиона рублей."Приговорить к 5 годам 4 месяцам лишения свободы... С учетом времени, проведенного в СИЗО, которое поглощает наказание, освободить Тихонова из-под стражи в зале суда", - огласила судья.Суд назначил Тихонову штрафы в размере 500 миллионов и 1 миллиона рублей, конфисковал его имущество, в том числе недвижимость во Франции, а также 122 миллиона рублей. Суд лишил его орденов Почета и Дружбы и запретил занимать должности на госслужбе. Удовлетворен иск Минэнерго, признанного по делу потерпевшим, о взыскании с него ущерба на сумму 271 миллиона 852 тысячи рублей.Остальные шестеро подсудимых получили условные сроки и штрафы в размере до 80 миллионов рублей.Анатолий Тихонов был арестован в сентябре 2020 года. По мнению СК РФ, в бытность главой "Российского энергетического агентства" при Минэнерго России он организовал хищение более 600 миллионов рублей, выделенных Минэнерго для создания информационной системы.Узнав о возбуждении уголовного дела, чиновник пытался бежать, но был задержан вместе с другими фигурантами. Позднее, как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, вскрылись новые эпизоды: по версии следствия, еще 100 миллионов рублей Тихонов похитил при поставке оборудования по двум госконтрактам. Таким образом, общий ущерб превысил 700 миллионов рублей.В 2022 году глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что силовики также уличили бывшего замминистра во взятках на 227 миллионов рублей. По его словам, "деньги передавались через посредников с использованием расчетных счетов в зарубежных банках и предназначались для оказания содействия при заключении государственных контрактов".Ранее Мещанский суд приговорил к штрафу в 5 миллионов рублей бывшего директора проекта создания государственной информационной системы (ГИС) ТЭК в Минэнерго РФ Романа Щербова, который, по данным обвинения, выступал посредником при передаче взятки Тихонову.
https://ria.ru/20240326/delo-1935849109.html
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происшествия, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Происшествия, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Экс-замминистра энергетики получил тюремный срок и тут же вышел на свободу

Экс-замглавы Минэнерго Тихонов приговорен к колонии и освобожден судом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов на заседании в Мещанском суде. 27 марта 2024
Бывший заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов на заседании в Мещанском суде. 27 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бывший заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов на заседании в Мещанском суде. 27 марта 2024
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил бывшего заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова к 5 годам 4 месяцам колонии по делу о многомиллионных хищениях и тут же выпустил на свободу, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее гособвинение попросило приговорить Тихонова к 5 годам и 4 месяцам колонии, после чего освободить в зале суда, поскольку он уже отбыл этот срок в СИЗО во время следствия и суда. Дополнительно ему запросили штраф в 502 миллиона рублей.
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"Приговорить к 5 годам 4 месяцам лишения свободы... С учетом времени, проведенного в СИЗО, которое поглощает наказание, освободить Тихонова из-под стражи в зале суда", - огласила судья.
Суд назначил Тихонову штрафы в размере 500 миллионов и 1 миллиона рублей, конфисковал его имущество, в том числе недвижимость во Франции, а также 122 миллиона рублей. Суд лишил его орденов Почета и Дружбы и запретил занимать должности на госслужбе. Удовлетворен иск Минэнерго, признанного по делу потерпевшим, о взыскании с него ущерба на сумму 271 миллиона 852 тысячи рублей.
Остальные шестеро подсудимых получили условные сроки и штрафы в размере до 80 миллионов рублей.
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Анатолий Тихонов был арестован в сентябре 2020 года. По мнению СК РФ, в бытность главой "Российского энергетического агентства" при Минэнерго России он организовал хищение более 600 миллионов рублей, выделенных Минэнерго для создания информационной системы.
Узнав о возбуждении уголовного дела, чиновник пытался бежать, но был задержан вместе с другими фигурантами. Позднее, как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, вскрылись новые эпизоды: по версии следствия, еще 100 миллионов рублей Тихонов похитил при поставке оборудования по двум госконтрактам. Таким образом, общий ущерб превысил 700 миллионов рублей.
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В 2022 году глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что силовики также уличили бывшего замминистра во взятках на 227 миллионов рублей. По его словам, "деньги передавались через посредников с использованием расчетных счетов в зарубежных банках и предназначались для оказания содействия при заключении государственных контрактов".
Ранее Мещанский суд приговорил к штрафу в 5 миллионов рублей бывшего директора проекта создания государственной информационной системы (ГИС) ТЭК в Минэнерго РФ Романа Щербова, который, по данным обвинения, выступал посредником при передаче взятки Тихонову.
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