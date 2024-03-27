https://ria.ru/20240327/terrorizm-1936211945.html

В Херсонской области задержали участника террористической организации

В Херсонской области задержали участника террористической организации - РИА Новости, 27.03.2024

В Херсонской области задержали участника террористической организации

Управлением Федеральной службы безопасности России по Херсонской области задержан гражданин России, непосредственно участвовавший в деятельности незаконного... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T17:02

2024-03-27T17:02

2024-03-27T18:06

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

херсонская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ГЕНИЧЕСК, 27 мар — РИА Новости. Управлением Федеральной службы безопасности России по Херсонской области задержан гражданин России, непосредственно участвовавший в деятельности незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*, сообщили журналистам представители УФСБ РФ. "УФСБ России по Херсонской области задержан гражданин России, житель поселка Рыково 1958 года рождения, причастный к деятельности незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*", — сказано в сообщении.Оперативниками установлено, что с декабря 2015 года подозреваемый принимал активное участие в деятельности батальона, осуществляя обязанности, связанные с доставкой участников формирования и продуктов питания на место дислокации, а также агитировал за отчуждение Крыма от России насильственным путем. Кроме того, по данным российских контрразведчиков, фигурант принимал активное участие в организации блокады Крыма, препятствуя проезду транспортных средств с продуктами питания на полуостров. В отношении задержанного СУ СК России по Херсонской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ.В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240326/boevik-1935848840.html

https://ria.ru/20240226/fsb-1929503034.html

россия

херсонская область

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Кирилл Волков

безопасность, россия, херсонская область , федеральная служба безопасности рф (фсб россии)