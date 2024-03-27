https://ria.ru/20240327/terrorizm-1936211945.html
В Херсонской области задержали участника террористической организации
В Херсонской области задержали участника террористической организации - РИА Новости, 27.03.2024
В Херсонской области задержали участника террористической организации
Управлением Федеральной службы безопасности России по Херсонской области задержан гражданин России, непосредственно участвовавший в деятельности незаконного... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T17:02
2024-03-27T17:02
2024-03-27T18:06
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
херсонская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ГЕНИЧЕСК, 27 мар — РИА Новости. Управлением Федеральной службы безопасности России по Херсонской области задержан гражданин России, непосредственно участвовавший в деятельности незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*, сообщили журналистам представители УФСБ РФ. "УФСБ России по Херсонской области задержан гражданин России, житель поселка Рыково 1958 года рождения, причастный к деятельности незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*", — сказано в сообщении.Оперативниками установлено, что с декабря 2015 года подозреваемый принимал активное участие в деятельности батальона, осуществляя обязанности, связанные с доставкой участников формирования и продуктов питания на место дислокации, а также агитировал за отчуждение Крыма от России насильственным путем. Кроме того, по данным российских контрразведчиков, фигурант принимал активное участие в организации блокады Крыма, препятствуя проезду транспортных средств с продуктами питания на полуостров. В отношении задержанного СУ СК России по Херсонской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ.В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240326/boevik-1935848840.html
https://ria.ru/20240226/fsb-1929503034.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, херсонская область , федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Херсонская область , Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Херсонской области задержали участника террористической организации
ФСБ задержала в Херсонской области участника террористического батальона
ГЕНИЧЕСК, 27 мар — РИА Новости. Управлением Федеральной службы безопасности России по Херсонской области задержан гражданин России, непосредственно участвовавший в деятельности незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*, сообщили журналистам представители УФСБ РФ.
"УФСБ России по Херсонской области задержан гражданин России, житель поселка Рыково 1958 года рождения, причастный к деятельности незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*", — сказано в сообщении.
Оперативниками установлено, что с декабря 2015 года подозреваемый принимал активное участие в деятельности батальона, осуществляя обязанности, связанные с доставкой участников формирования и продуктов питания на место дислокации, а также агитировал за отчуждение Крыма от России насильственным путем. Кроме того, по данным российских контрразведчиков, фигурант принимал активное участие в организации блокады Крыма, препятствуя проезду транспортных средств с продуктами питания на полуостров.
В отношении задержанного СУ СК России по Херсонской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ.
В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.
* Запрещенная в России террористическая организация.