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В Херсонской области задержали участника террористической организации - РИА Новости, 27.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:02 27.03.2024 (обновлено: 18:06 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/terrorizm-1936211945.html
В Херсонской области задержали участника террористической организации
В Херсонской области задержали участника террористической организации - РИА Новости, 27.03.2024
В Херсонской области задержали участника террористической организации
Управлением Федеральной службы безопасности России по Херсонской области задержан гражданин России, непосредственно участвовавший в деятельности незаконного... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T17:02
2024-03-27T18:06
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
херсонская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ГЕНИЧЕСК, 27 мар — РИА Новости. Управлением Федеральной службы безопасности России по Херсонской области задержан гражданин России, непосредственно участвовавший в деятельности незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*, сообщили журналистам представители УФСБ РФ. "УФСБ России по Херсонской области задержан гражданин России, житель поселка Рыково 1958 года рождения, причастный к деятельности незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*", — сказано в сообщении.Оперативниками установлено, что с декабря 2015 года подозреваемый принимал активное участие в деятельности батальона, осуществляя обязанности, связанные с доставкой участников формирования и продуктов питания на место дислокации, а также агитировал за отчуждение Крыма от России насильственным путем. Кроме того, по данным российских контрразведчиков, фигурант принимал активное участие в организации блокады Крыма, препятствуя проезду транспортных средств с продуктами питания на полуостров. В отношении задержанного СУ СК России по Херсонской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ.В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240326/boevik-1935848840.html
https://ria.ru/20240226/fsb-1929503034.html
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безопасность, россия, херсонская область , федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Херсонская область , Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Херсонской области задержали участника террористической организации

ФСБ задержала в Херсонской области участника террористического батальона

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 27 мар — РИА Новости. Управлением Федеральной службы безопасности России по Херсонской области задержан гражданин России, непосредственно участвовавший в деятельности незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*, сообщили журналистам представители УФСБ РФ.
"УФСБ России по Херсонской области задержан гражданин России, житель поселка Рыково 1958 года рождения, причастный к деятельности незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*", — сказано в сообщении.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
В Ростовской области задержали боевика "Айдара"*
26 марта, 11:41
Оперативниками установлено, что с декабря 2015 года подозреваемый принимал активное участие в деятельности батальона, осуществляя обязанности, связанные с доставкой участников формирования и продуктов питания на место дислокации, а также агитировал за отчуждение Крыма от России насильственным путем. Кроме того, по данным российских контрразведчиков, фигурант принимал активное участие в организации блокады Крыма, препятствуя проезду транспортных средств с продуктами питания на полуостров.
В отношении задержанного СУ СК России по Херсонской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ.
В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХерсонская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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