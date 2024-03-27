https://ria.ru/20240327/terrorist-1936206341.html

Тетя одного из террористов рассказала, что не думала, что он станет таким

Тетя одного из террористов рассказала, что не думала, что он станет таким - РИА Новости, 27.03.2024

Тетя одного из террористов рассказала, что не думала, что он станет таким

Тетя Фаридуна Шамсиддина, обвиняемого в совершении теракта в "Крокус сити холле", унесшего жизни 139 человек, заявила РИА Новости, что его родственники никогда... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T16:37

2024-03-27T16:37

2024-03-27T18:30

россия

украина

брянская область

владимир путин

михаил мурашко

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

крокус

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ЛОЙОБИ (Таджикистан), 27 мар - РИА Новости, Лидия Исамова. Тетя Фаридуна Шамсиддина, обвиняемого в совершении теракта в "Крокус сити холле", унесшего жизни 139 человек, заявила РИА Новости, что его родственники никогда не могли представить, что он станет террористом. "Мы никогда не думали, что он сможет так сделать. До последнего не верили ", - сказала Гулбиби Заргарова. Как утверждает женщина, участник нападения, в ходе которого террористы расстреливали людей из автоматов, "всегда был спокойным, совестливым". Она сообщила, что друзей у ее племянника не было, из дома он выходил редко, в основном на работу в лепешечную. Корреспондент РИА Новости выяснила, что Фаридун Шамсиддин родом из кишлака Лойоби города Гиссар, находящегося в 50 километрах от Душанбе. Полгода назад он уехал на заработки в Москву, а до этого работал пекарем. В соцсетях он сменил таджикское имя Фаридун на мусульманское Абдулло, что, по мнению эксперта по религиозным вопросам Холназара Джуразоды, означает, что он попал под влияние религиозных экстремистов. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. В среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что один из пострадавших в "Крокусе", который находился в крайне тяжелом состоянии, скончался, врачи сделали все возможное. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он подчеркнул, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935166453.html

https://ria.ru/20240325/vladelets-1935735191.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

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россия, украина, брянская область, владимир путин, михаил мурашко, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)