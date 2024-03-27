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Источник рассказал, как вербовали террористов, напавших на "Крокус" - РИА Новости, 28.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
22:23 27.03.2024 (обновлено: 00:42 28.03.2024)
https://ria.ru/20240327/terakt-1936270949.html
Источник рассказал, как вербовали террористов, напавших на "Крокус"
Источник рассказал, как вербовали террористов, напавших на "Крокус" - РИА Новости, 28.03.2024
Источник рассказал, как вербовали террористов, напавших на "Крокус"
Совершивших теракт в "Крокус Сити Холле" завербовали через Telegram-канал "Голос Хорасана", принадлежащий афганскому крылу "Исламского государства"* и... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-27T22:23
2024-03-28T00:42
теракт в "крокус сити холле"
александр бортников
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
крокус
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар — РИА Новости. Совершивших теракт в "Крокус Сити Холле" завербовали через Telegram-канал "Голос Хорасана", принадлежащий афганскому крылу "Исламского государства"* и работающий на аудиторию в Таджикистане, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.&quot;Рассматривались материалы в отношении конкретного человека. Там присутствует справка от наших коллег, где написано, что он состоял в Telegram-канале, где вербовали людей для совершения терактов. Кроме того, в ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что в этом же Telegram-канале были завербованы лица, совершившие теракт в &quot;Крокус Сити Холле&quot;. &lt;...&gt; Это Telegram-канал &quot;Садои Хуросон&quot; (&quot;Голос Хорасана&quot;), — сказал собеседник агентства.Сейчас этот Telegram-канал, принадлежавший таджикскому крылу ИГ*, которое управляется из Афганистана террористами "Вилаята Хорасан" (филиала ИГ*), удален по неизвестной источнику причине. Корреспонденты агентства удостоверились, что этот канал не открывается ни из России, ни из Таджикистана. Как сообщал РИА Новости в феврале 2023 года компетентный сотрудник ФСБ, активизация в Афганистане "Вилаята Хорасан" совпала с реализацией США тайных операций в этой стране после ухода американского контингента оттуда. В октябре 2023 года директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщал об участии американских и британских спецслужб в создании "пояса нестабильности" в Афганистане у южных границ СНГ. Тогда же он заявил, что запрещенный "Вилаят Хорасан" наращивает потенциал, что со временем позволит ему перейти к совершению терактов за пределами Афганистана. В среду руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщила, что Приморский районный суд принял решение оштрафовать и выдворить из РФ жителя Таджикистана, который состоял в группе в Telegram, где группировка "Исламское государство"* вербовала людей для совершения терактов в РФ. По ее словам, фигурант в январе прибыл в Россию, получил патент на работу, встал на миграционный учет в Фуражном переулке, а проживает в общежитии на 5-й Советской. По месту фактического проживания на учет он не встал.&quot;Суд привлек к административной ответственности гражданина Таджикистана Ахмада Файзулохонзоду по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ (&quot;Нарушение миграционного законодательства&quot;). &lt;…&gt; Файзулохонзода состоит в группе в Telegram, где эмиссарами террористической организации ИГИЛ* проводится вербовка лиц для совершения терактов в РФ. Лица, совершившие теракт в &quot;Крокус Сити Холле&quot;, были завербованы в этом же интернет-сообществе&quot;, — написала Лебедева в своем Telegram-канале.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240324/terakt-1935548155.html
https://ria.ru/20240325/terakt-1935750768.html
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александр бортников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Александр Бортников, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Крокус
Источник рассказал, как вербовали террористов, напавших на "Крокус"

Устроивших теракт в "Крокусе" завербовали через Telegram-канал ИГ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСообщение "Скорбим" на рекламном экране, расположенном недалеко от концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Сообщение Скорбим на рекламном экране, расположенном недалеко от концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сообщение "Скорбим" на рекламном экране, расположенном недалеко от концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар — РИА Новости. Совершивших теракт в "Крокус Сити Холле" завербовали через Telegram-канал "Голос Хорасана", принадлежащий афганскому крылу "Исламского государства"* и работающий на аудиторию в Таджикистане, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«

"Рассматривались материалы в отношении конкретного человека. Там присутствует справка от наших коллег, где написано, что он состоял в Telegram-канале, где вербовали людей для совершения терактов. Кроме того, в ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что в этом же Telegram-канале были завербованы лица, совершившие теракт в "Крокус Сити Холле". <...> Это Telegram-канал "Садои Хуросон" ("Голос Хорасана"), — сказал собеседник агентства.

Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
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24 марта, 23:27
Сейчас этот Telegram-канал, принадлежавший таджикскому крылу ИГ*, которое управляется из Афганистана террористами "Вилаята Хорасан" (филиала ИГ*), удален по неизвестной источнику причине. Корреспонденты агентства удостоверились, что этот канал не открывается ни из России, ни из Таджикистана. Как сообщал РИА Новости в феврале 2023 года компетентный сотрудник ФСБ, активизация в Афганистане "Вилаята Хорасан" совпала с реализацией США тайных операций в этой стране после ухода американского контингента оттуда. В октябре 2023 года директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщал об участии американских и британских спецслужб в создании "пояса нестабильности" в Афганистане у южных границ СНГ. Тогда же он заявил, что запрещенный "Вилаят Хорасан" наращивает потенциал, что со временем позволит ему перейти к совершению терактов за пределами Афганистана.
В среду руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщила, что Приморский районный суд принял решение оштрафовать и выдворить из РФ жителя Таджикистана, который состоял в группе в Telegram, где группировка "Исламское государство"* вербовала людей для совершения терактов в РФ. По ее словам, фигурант в январе прибыл в Россию, получил патент на работу, встал на миграционный учет в Фуражном переулке, а проживает в общежитии на 5-й Советской. По месту фактического проживания на учет он не встал.
«

"Суд привлек к административной ответственности гражданина Таджикистана Ахмада Файзулохонзоду по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ ("Нарушение миграционного законодательства"). <…> Файзулохонзода состоит в группе в Telegram, где эмиссарами террористической организации ИГИЛ* проводится вербовка лиц для совершения терактов в РФ. Лица, совершившие теракт в "Крокус Сити Холле", были завербованы в этом же интернет-сообществе", — написала Лебедева в своем Telegram-канале.

Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Один из задержанных по подозрению в террористическом акте в Крокус Сити Холле возле входа в здание центрального аппарата Следственного комитета РФ в Москве. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
СМИ: двое фигурантов дела о "Крокусе" прилетели в Москву на одном рейсе
25 марта, 20:16
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Александр БортниковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияКрокус
 
 
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