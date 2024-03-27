https://ria.ru/20240327/terakt-1936270949.html

Источник рассказал, как вербовали террористов, напавших на "Крокус"

Источник рассказал, как вербовали террористов, напавших на "Крокус" - РИА Новости, 28.03.2024

Источник рассказал, как вербовали террористов, напавших на "Крокус"

Совершивших теракт в "Крокус Сити Холле" завербовали через Telegram-канал "Голос Хорасана", принадлежащий афганскому крылу "Исламского государства"* и... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-27T22:23

2024-03-27T22:23

2024-03-28T00:42

теракт в "крокус сити холле"

александр бортников

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

крокус

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935121144_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_fd1d787a7dde43bbce932ade87ecd664.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар — РИА Новости. Совершивших теракт в "Крокус Сити Холле" завербовали через Telegram-канал "Голос Хорасана", принадлежащий афганскому крылу "Исламского государства"* и работающий на аудиторию в Таджикистане, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Рассматривались материалы в отношении конкретного человека. Там присутствует справка от наших коллег, где написано, что он состоял в Telegram-канале, где вербовали людей для совершения терактов. Кроме того, в ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что в этом же Telegram-канале были завербованы лица, совершившие теракт в "Крокус Сити Холле". <...> Это Telegram-канал "Садои Хуросон" ("Голос Хорасана"), — сказал собеседник агентства.Сейчас этот Telegram-канал, принадлежавший таджикскому крылу ИГ*, которое управляется из Афганистана террористами "Вилаята Хорасан" (филиала ИГ*), удален по неизвестной источнику причине. Корреспонденты агентства удостоверились, что этот канал не открывается ни из России, ни из Таджикистана. Как сообщал РИА Новости в феврале 2023 года компетентный сотрудник ФСБ, активизация в Афганистане "Вилаята Хорасан" совпала с реализацией США тайных операций в этой стране после ухода американского контингента оттуда. В октябре 2023 года директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщал об участии американских и британских спецслужб в создании "пояса нестабильности" в Афганистане у южных границ СНГ. Тогда же он заявил, что запрещенный "Вилаят Хорасан" наращивает потенциал, что со временем позволит ему перейти к совершению терактов за пределами Афганистана. В среду руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщила, что Приморский районный суд принял решение оштрафовать и выдворить из РФ жителя Таджикистана, который состоял в группе в Telegram, где группировка "Исламское государство"* вербовала людей для совершения терактов в РФ. По ее словам, фигурант в январе прибыл в Россию, получил патент на работу, встал на миграционный учет в Фуражном переулке, а проживает в общежитии на 5-й Советской. По месту фактического проживания на учет он не встал."Суд привлек к административной ответственности гражданина Таджикистана Ахмада Файзулохонзоду по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ ("Нарушение миграционного законодательства"). <…> Файзулохонзода состоит в группе в Telegram, где эмиссарами террористической организации ИГИЛ* проводится вербовка лиц для совершения терактов в РФ. Лица, совершившие теракт в "Крокус Сити Холле", были завербованы в этом же интернет-сообществе", — написала Лебедева в своем Telegram-канале.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240324/terakt-1935548155.html

https://ria.ru/20240325/terakt-1935750768.html

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александр бортников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, крокус