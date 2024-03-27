https://ria.ru/20240327/telegram-1936251204.html

Глава разведки Украины назвал Telegram проблемой для нацбезопасности страны

Глава разведки Украины назвал Telegram проблемой для нацбезопасности страны - РИА Новости, 27.03.2024

Глава разведки Украины назвал Telegram проблемой для нацбезопасности страны

Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, которому в РФ предъявлено обвинение в причастности к терактам, назвал мессенджер... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T19:58

2024-03-27T19:58

2024-03-27T21:27

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, которому в РФ предъявлено обвинение в причастности к терактам, назвал мессенджер Telegram проблемой для национальной безопасности страны. "Telegram с точки зрения национальной безопасности точно является проблемой. Это надо понимать. К тому же я абсолютно против притеснений свободы слова. Но это уже слишком. То есть у нас любой человек может сделать канал, начать писать все, что ему вздумается, а когда что-то начинают делать, прикрываться тем, что это свобода СМИ. Но это не свобода СМИ, это немножко иначе называется", - приводит слова Буданова сайт украинского центра стратегических коммуникаций. По его словам, Telegram все читают, "он во многом наносит разрушительный эффект здесь внутри, но также благодаря ему можно что-то доносить до людей на оккупированных территориях". Группа депутатов Верховной рады Украины 25 марта зарегистрировала законопроект о госрегулировании мессенджера Telegram на территории страны. Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов назвал Telegram угрозой для безопасности страны. В ноябре 2023 года на тот момент секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял о необходимости блокировки Telegram как вредоносного приложения. Центр по противодействию дезинформации при СНБО Украины в марте сообщал, что власти создали список из 355 ресурсов, которые якобы занимаются дезинформацией в Telegram, среди которых российские СМИ, в том числе РИА Новости, ТАСС, "RT на русском", "Комсомольская правда", "Украина.ру". В список также попал Telegram-канал украинского издания "Страна" - "Политика cтраны" и канал украинского блогера Анатолия Шария.* Внесен в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240326/bortnikov-1935935222.html

https://ria.ru/20231103/telegram-1907152210.html

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в мире, технологии, алексей данилов, анатолий шарий, украина, telegram