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Глава разведки Украины назвал Telegram проблемой для нацбезопасности страны - РИА Новости, 27.03.2024
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19:58 27.03.2024 (обновлено: 21:27 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/telegram-1936251204.html
Глава разведки Украины назвал Telegram проблемой для нацбезопасности страны
Глава разведки Украины назвал Telegram проблемой для нацбезопасности страны - РИА Новости, 27.03.2024
Глава разведки Украины назвал Telegram проблемой для нацбезопасности страны
Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, которому в РФ предъявлено обвинение в причастности к терактам, назвал мессенджер... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T19:58
2024-03-27T21:27
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, которому в РФ предъявлено обвинение в причастности к терактам, назвал мессенджер Telegram проблемой для национальной безопасности страны. "Telegram с точки зрения национальной безопасности точно является проблемой. Это надо понимать. К тому же я абсолютно против притеснений свободы слова. Но это уже слишком. То есть у нас любой человек может сделать канал, начать писать все, что ему вздумается, а когда что-то начинают делать, прикрываться тем, что это свобода СМИ. Но это не свобода СМИ, это немножко иначе называется", - приводит слова Буданова сайт украинского центра стратегических коммуникаций. По его словам, Telegram все читают, "он во многом наносит разрушительный эффект здесь внутри, но также благодаря ему можно что-то доносить до людей на оккупированных территориях". Группа депутатов Верховной рады Украины 25 марта зарегистрировала законопроект о госрегулировании мессенджера Telegram на территории страны. Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов назвал Telegram угрозой для безопасности страны. В ноябре 2023 года на тот момент секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял о необходимости блокировки Telegram как вредоносного приложения. Центр по противодействию дезинформации при СНБО Украины в марте сообщал, что власти создали список из 355 ресурсов, которые якобы занимаются дезинформацией в Telegram, среди которых российские СМИ, в том числе РИА Новости, ТАСС, "RT на русском", "Комсомольская правда", "Украина.ру". В список также попал Telegram-канал украинского издания "Страна" - "Политика cтраны" и канал украинского блогера Анатолия Шария.* Внесен в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240326/bortnikov-1935935222.html
https://ria.ru/20231103/telegram-1907152210.html
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в мире, технологии, алексей данилов, анатолий шарий, украина, telegram
В мире, Технологии, Алексей Данилов, Анатолий Шарий, Украина, Telegram
Глава разведки Украины назвал Telegram проблемой для нацбезопасности страны

Буданов*: Telegram является проблемой для национальной безопасности Украины

© Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныРуководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов*
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов*
© Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов*. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, которому в РФ предъявлено обвинение в причастности к терактам, назвал мессенджер Telegram проблемой для национальной безопасности страны.
«
"Telegram с точки зрения национальной безопасности точно является проблемой. Это надо понимать. К тому же я абсолютно против притеснений свободы слова. Но это уже слишком. То есть у нас любой человек может сделать канал, начать писать все, что ему вздумается, а когда что-то начинают делать, прикрываться тем, что это свобода СМИ. Но это не свобода СМИ, это немножко иначе называется", - приводит слова Буданова сайт украинского центра стратегических коммуникаций.
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По его словам, Telegram все читают, "он во многом наносит разрушительный эффект здесь внутри, но также благодаря ему можно что-то доносить до людей на оккупированных территориях".
Группа депутатов Верховной рады Украины 25 марта зарегистрировала законопроект о госрегулировании мессенджера Telegram на территории страны.
Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов назвал Telegram угрозой для безопасности страны. В ноябре 2023 года на тот момент секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял о необходимости блокировки Telegram как вредоносного приложения.
Центр по противодействию дезинформации при СНБО Украины в марте сообщал, что власти создали список из 355 ресурсов, которые якобы занимаются дезинформацией в Telegram, среди которых российские СМИ, в том числе РИА Новости, ТАСС, "RT на русском", "Комсомольская правда", "Украина.ру". В список также попал Telegram-канал украинского издания "Страна" - "Политика cтраны" и канал украинского блогера Анатолия Шария.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов  - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
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В миреТехнологииАлексей ДаниловАнатолий ШарийУкраинаTelegram
 
 
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