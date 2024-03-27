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Российские военные нанесли удары по местам сборки и хранения дронов ВСУ
Российские военные нанесли удары по местам сборки и хранения дронов ВСУ - РИА Новости, 27.03.2024
Российские военные нанесли удары по местам сборки и хранения дронов ВСУ
Российские подразделения поразили места сборки и хранения украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T13:51
2024-03-27T13:51
2024-03-27T14:38
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российские подразделения поразили места сборки и хранения украинских беспилотников, сообщили в Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.Кроме того, удалось поразить живую силу и технику противника в 136 районах. В свою очередь, средства ПВО уничтожили в зоне спецоперации 210 украинских дронов и сбили 21 снаряд РСЗО HIMARS и Vampire.Купянское направлениеБойцы группировки войск "Запад" минувшей ночью нанесли поражение подразделениям 32-й и 60-й мотопехотных бригад ВСУ возле Синьковки в Харьковской области и населенного пункта Терны в ДНР.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Донецкое направлениеСолдаты группировки войск "Юг" заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении. Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 56-й мотопехотной, 28-й, 30-й механизированных, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах Зализнянского, Богдановки, Часова Яра, Клещеевки и Андреевки в ДНР.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе поражены:Авдеевское направлениеГруппировка войск "Центр" улучшила положение по переднему краю на Авдеевском направлении. Помимо этого, удалось нанести огневое поражение украинским формированиям и отразить девять контратак штурмовых групп 24-й, 47-й и 53-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной бригад ВСУ возле населенных пунктов Шумы, Ленинское, Тоненькое, Водяное, Первомайское и Бердычи в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Южнодонецкое направлениеБойцы группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение на Южнодонецком направлении, а также отразили три контратаки штурмовых групп 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорского в ДНР.Потери противника составили:Херсонское направлениеСолдаты группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ и 121-й бригады территориальной обороны возле Работино в Запорожской области и Осокоровки в Херсонской.Потери противника составили:
https://ria.ru/20240327/nato-1936125182.html
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https://ria.ru/20240324/voyna-1935343530.html
https://ria.ru/20240323/makron-1935024809.html
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украина, вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, сша, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, США, Харьковская область
Российские военные нанесли удары по местам сборки и хранения дронов ВСУ
Минобороны: военные поразили места сборки и хранения БПЛА ВСУ
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости.
Российские подразделения поразили места сборки и хранения украинских беспилотников, сообщили
в Минобороны.
«
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.
Кроме того, удалось поразить живую силу и технику противника в 136 районах. В свою очередь, средства ПВО уничтожили в зоне спецоперации 210 украинских дронов и сбили 21 снаряд РСЗО HIMARS и Vampire.
Бойцы группировки войск "Запад" минувшей ночью нанесли поражение подразделениям 32-й и 60-й мотопехотных бригад ВСУ
возле Синьковки в Харьковской области
и населенного пункта Терны в ДНР
.
Потери противника составили:
- до 20 военнослужащих;
- три автомобиля.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
- две гаубицы М777 и М198 производства США;
- два орудия Д-20;
- самоходную пушку "Гиацинт-С";
- радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США;
- две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".
Солдаты группировки войск "Юг" заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении. Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 56-й мотопехотной, 28-й, 30-й механизированных, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах Зализнянского, Богдановки, Часова Яра, Клещеевки и Андреевки в ДНР.
Потери противника составили:
- до 220 военнослужащих;
- два танка;
- две боевые машины пехоты;
- три автомобиля.
Также при контрбатарейной борьбе поражены:
- самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и гаубица М198 производства США;
- самоходная артиллерийская установка PzH 2000 производства Германии;
- САУ "Гвоздика";
- гаубица Д-30;
- две станции радиоэлектронной борьбы: "Нота" и "Анклав-Н";
- склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.
Группировка войск "Центр" улучшила положение по переднему краю на Авдеевском направлении. Помимо этого, удалось нанести огневое поражение украинским формированиям и отразить девять контратак штурмовых групп 24-й, 47-й и 53-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной бригад ВСУ возле населенных пунктов Шумы, Ленинское, Тоненькое, Водяное, Первомайское и Бердычи в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
- до 255 военнослужащих;
- две боевые машины пехоты;
- шесть автомобилей.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
- самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и гаубицу М777 производства США;
- САУ "Гвоздика".
Бойцы группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение на Южнодонецком направлении, а также отразили три контратаки штурмовых групп 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорского
в ДНР.
Потери противника составили:
- до 60 военнослужащих;
- два бронетранспортера;
- три пикапа;
- самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши;
- САУ "Гвоздика".
Солдаты группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ и 121-й бригады территориальной обороны возле Работино
в Запорожской области
и Осокоровки в Херсонской.
Потери противника составили:
- до 40 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины.