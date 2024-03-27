https://ria.ru/20240327/svo-1936154100.html

Российские военные нанесли удары по местам сборки и хранения дронов ВСУ

Российские военные нанесли удары по местам сборки и хранения дронов ВСУ - РИА Новости, 27.03.2024

Российские военные нанесли удары по местам сборки и хранения дронов ВСУ

Российские подразделения поразили места сборки и хранения украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T13:51

2024-03-27T13:51

2024-03-27T14:38

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российские подразделения поразили места сборки и хранения украинских беспилотников, сообщили в Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.Кроме того, удалось поразить живую силу и технику противника в 136 районах. В свою очередь, средства ПВО уничтожили в зоне спецоперации 210 украинских дронов и сбили 21 снаряд РСЗО HIMARS и Vampire.Купянское направлениеБойцы группировки войск "Запад" минувшей ночью нанесли поражение подразделениям 32-й и 60-й мотопехотных бригад ВСУ возле Синьковки в Харьковской области и населенного пункта Терны в ДНР.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Донецкое направлениеСолдаты группировки войск "Юг" заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении. Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 56-й мотопехотной, 28-й, 30-й механизированных, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах Зализнянского, Богдановки, Часова Яра, Клещеевки и Андреевки в ДНР.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе поражены:Авдеевское направлениеГруппировка войск "Центр" улучшила положение по переднему краю на Авдеевском направлении. Помимо этого, удалось нанести огневое поражение украинским формированиям и отразить девять контратак штурмовых групп 24-й, 47-й и 53-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной бригад ВСУ возле населенных пунктов Шумы, Ленинское, Тоненькое, Водяное, Первомайское и Бердычи в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Южнодонецкое направлениеБойцы группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение на Южнодонецком направлении, а также отразили три контратаки штурмовых групп 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорского в ДНР.Потери противника составили:Херсонское направлениеСолдаты группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ и 121-й бригады территориальной обороны возле Работино в Запорожской области и Осокоровки в Херсонской.Потери противника составили:

https://ria.ru/20240327/nato-1936125182.html

https://ria.ru/20240327/likvidatsiya-1936161179.html

https://ria.ru/20240324/voyna-1935343530.html

https://ria.ru/20240323/makron-1935024809.html

https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html

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украина, вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, сша, харьковская область