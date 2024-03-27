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Суд начал заседание по мере пресечения автору постов о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 27.03.2024
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18:22 27.03.2024 (обновлено: 19:17 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/sud-1936231376.html
Суд начал заседание по мере пресечения автору постов о теракте в "Крокусе"
Суд начал заседание по мере пресечения автору постов о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 27.03.2024
Суд начал заседание по мере пресечения автору постов о теракте в "Крокусе"
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга начал заседание по избранию меры пресечения Николаю Конашенку, обвиняемому в оправдании терроризма, после... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T18:22
2024-03-27T19:17
происшествия
коммерческая недвижимость
крокус сити холл
пулково (аэропорт)
теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар - РИА Новости. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга начал заседание по избранию меры пресечения Николаю Конашенку, обвиняемому в оправдании терроризма, после неоднозначных комментариев в интернете о теракте в "Крокус сити холле" в Подмосковье, следствие ходатайствует о его заключении под стражу, передает корреспондент РИА Новости. В суд обвиняемого доставили из изолятора временного содержания, где он отбывает административный арест за мелкое хулиганство. Его защита и представитель прокуратуры заявили о закрытии заседания для слушателей. После этого представителей СМИ попросили выйти из зала. Его жена Роксана Шатуновская, занимавшая ранее должность генерального директора АНО "Новая Голландия", на заседании суда замечена не была. По версии следствия, с 22 по 25 марта 2024 года Конашенок опубликовал в сети комментарии, оправдывающие террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл". Следствие будет добиваться его заключения в СИЗО. Ранее Конашенка задержали в аэропорту "Пулково" и арестовали на 14 суток за мелкое хулиганство. После задержания Конашенка пресс-служба регионального главка МВД распространила видео, где он извиняется за свои слова и объясняет, что не поддерживает терроризм.
https://ria.ru/20240326/terakt-1935791125.html
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происшествия, коммерческая недвижимость, крокус сити холл, пулково (аэропорт), теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Крокус Сити Холл, Пулково (аэропорт), Теракт в "Крокус Сити Холле" – Радио Sputnik
Суд начал заседание по мере пресечения автору постов о теракте в "Крокусе"

Суд в Петербурге избирает меру пресечения автору постов о теракте в "Крокусе"

© РИА НовостиНиколай Конашенок в суде
Николай Конашенок в суде
© РИА Новости
Николай Конашенок в суде
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар - РИА Новости. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга начал заседание по избранию меры пресечения Николаю Конашенку, обвиняемому в оправдании терроризма, после неоднозначных комментариев в интернете о теракте в "Крокус сити холле" в Подмосковье, следствие ходатайствует о его заключении под стражу, передает корреспондент РИА Новости.
В суд обвиняемого доставили из изолятора временного содержания, где он отбывает административный арест за мелкое хулиганство. Его защита и представитель прокуратуры заявили о закрытии заседания для слушателей. После этого представителей СМИ попросили выйти из зала.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Стало известно, куда хотел убежать автор постов о теракте в "Крокусе"
26 марта, 02:19
Его жена Роксана Шатуновская, занимавшая ранее должность генерального директора АНО "Новая Голландия", на заседании суда замечена не была.
По версии следствия, с 22 по 25 марта 2024 года Конашенок опубликовал в сети комментарии, оправдывающие террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл". Следствие будет добиваться его заключения в СИЗО.
Ранее Конашенка задержали в аэропорту "Пулково" и арестовали на 14 суток за мелкое хулиганство. После задержания Конашенка пресс-служба регионального главка МВД распространила видео, где он извиняется за свои слова и объясняет, что не поддерживает терроризм.
Николай Конашенок - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Раскрыты неожиданные подробности об авторе постов про теракт в "Крокусе"
26 марта, 05:24
 
ПроисшествияКоммерческая недвижимостьКрокус Сити ХоллПулково (аэропорт)Теракт в "Крокус Сити Холле" – Радио Sputnik
 
 
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