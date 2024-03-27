https://ria.ru/20240327/sud-1936231376.html

Суд начал заседание по мере пресечения автору постов о теракте в "Крокусе"

Суд начал заседание по мере пресечения автору постов о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 27.03.2024

Суд начал заседание по мере пресечения автору постов о теракте в "Крокусе"

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга начал заседание по избранию меры пресечения Николаю Конашенку, обвиняемому в оправдании терроризма, после... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T18:22

2024-03-27T18:22

2024-03-27T19:17

происшествия

коммерческая недвижимость

крокус сити холл

пулково (аэропорт)

теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936224881_0:0:1190:669_1920x0_80_0_0_a18db5f554972b54a217d585e6746e5a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар - РИА Новости. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга начал заседание по избранию меры пресечения Николаю Конашенку, обвиняемому в оправдании терроризма, после неоднозначных комментариев в интернете о теракте в "Крокус сити холле" в Подмосковье, следствие ходатайствует о его заключении под стражу, передает корреспондент РИА Новости. В суд обвиняемого доставили из изолятора временного содержания, где он отбывает административный арест за мелкое хулиганство. Его защита и представитель прокуратуры заявили о закрытии заседания для слушателей. После этого представителей СМИ попросили выйти из зала. Его жена Роксана Шатуновская, занимавшая ранее должность генерального директора АНО "Новая Голландия", на заседании суда замечена не была. По версии следствия, с 22 по 25 марта 2024 года Конашенок опубликовал в сети комментарии, оправдывающие террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл". Следствие будет добиваться его заключения в СИЗО. Ранее Конашенка задержали в аэропорту "Пулково" и арестовали на 14 суток за мелкое хулиганство. После задержания Конашенка пресс-служба регионального главка МВД распространила видео, где он извиняется за свои слова и объясняет, что не поддерживает терроризм.

https://ria.ru/20240326/terakt-1935791125.html

https://ria.ru/20240326/avtor-1935797646.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, коммерческая недвижимость, крокус сити холл, пулково (аэропорт), теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik