https://ria.ru/20240327/stoimost-1936278962.html
"Яндекс.Такси" будет возвращать стоимость поездок при эвакуациях в ходе ЧС
"Яндекс.Такси" будет возвращать стоимость поездок при эвакуациях в ходе ЧС - РИА Новости, 28.03.2024
"Яндекс.Такси" будет возвращать стоимость поездок при эвакуациях в ходе ЧС
"Яндекс" будет возвращать стоимость поездок на такси в случаях вынужденных массовых эвакуаций при чрезвычайных ситуациях и катастрофах, рассказали в... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-27T23:46
2024-03-27T23:46
2024-03-28T00:10
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. "Яндекс" будет возвращать стоимость поездок на такси в случаях вынужденных массовых эвакуаций при чрезвычайных ситуациях и катастрофах, рассказали в пресс-службе компании. "Яндекс Такси будет возвращать пассажирам полную стоимость поездок на такси в случаях вынужденных массовых эвакуаций из районов чрезвычайных ситуаций или катастроф", - говорится в сообщении. Совместно с городскими властями сервис будет определять зоны и время эвакуации и автоматически возвращать деньги всем, кто воспользовался такси, чтобы покинуть опасный район. При этом заработок водителей сохранится, потому что компания будет делать возвраты за свой счет. "Сервис будет возвращать деньги в течение трех дней на банковские карты, с которых списывалась стоимость поездки, или промокодом, если поездка была за наличные. Инициатива начнет действовать с 27 марта во всех городах, где работает сервис", - добавили в "Яндексе". Ранее "Яндекс Такси" сделала бесплатными все поездки из района "Крокус сити холла" после теракта, который произошел 22 марта.
https://ria.ru/20240308/indiya-1931901475.html
https://ria.ru/20231025/taksi-1905103139.html
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технологии, яндекс, яндекс.такси, крокус сити холл
Технологии, Яндекс, Яндекс.Такси, Крокус Сити Холл
"Яндекс.Такси" будет возвращать стоимость поездок при эвакуациях в ходе ЧС
"Яндекс" будет возвращать стоимость поездок при массовых эвакуациях во время ЧС