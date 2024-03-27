https://ria.ru/20240327/stipendiya-1936184083.html

Школьницу, поблагодарившую террористов в "Крокусе", лишили стипендии

Школьницу, поблагодарившую террористов в "Крокусе", лишили стипендии - РИА Новости, 27.03.2024

Школьницу, поблагодарившую террористов в "Крокусе", лишили стипендии

В Нижегородской области школьницу, поблагодарившую террористов за стрельбу в "Крокус Сити Холле", лишили региональной стипендии за творческие способности,... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T15:36

2024-03-27T15:36

2024-03-27T16:33

теракт в "крокус сити холле"

общество

россия

нижегородская область

владимир путин

крокус сити холл

красногорск

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В Нижегородской области школьницу, поблагодарившую террористов за стрельбу в "Крокус Сити Холле", лишили региональной стипендии за творческие способности, передает местное издание "Сети НН"."В городской администрации, <…> где недавно ее чествовали за выдающиеся заслуги в области культуры и вручали именную стипендию, <…> сообщили, что больше в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту культуры, она не обучается, стипендию не получает", — говорится в материале.Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям, подожгли зрительный зал. Нападение стало одним из крупнейших терактов в истории современной России. По последним данным, в результате теракта погибли 140 человек.Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны подготовили окно для перехода границы. Московский суд арестовал Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Фаридуна Шамсиддина и Мухаммадсобира Файзова, им предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы.

https://ria.ru/20240327/terakt-1936173833.html

россия

нижегородская область

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общество, россия, нижегородская область, владимир путин, крокус сити холл, красногорск