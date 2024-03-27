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Школьницу, поблагодарившую террористов в "Крокусе", лишили стипендии - РИА Новости, 27.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
15:36 27.03.2024 (обновлено: 16:33 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/stipendiya-1936184083.html
Школьницу, поблагодарившую террористов в "Крокусе", лишили стипендии
Школьницу, поблагодарившую террористов в "Крокусе", лишили стипендии - РИА Новости, 27.03.2024
Школьницу, поблагодарившую террористов в "Крокусе", лишили стипендии
В Нижегородской области школьницу, поблагодарившую террористов за стрельбу в "Крокус Сити Холле", лишили региональной стипендии за творческие способности,... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T15:36
2024-03-27T16:33
теракт в "крокус сити холле"
общество
россия
нижегородская область
владимир путин
крокус сити холл
красногорск
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В Нижегородской области школьницу, поблагодарившую террористов за стрельбу в "Крокус Сити Холле", лишили региональной стипендии за творческие способности, передает местное издание "Сети НН"."В городской администрации, &lt;…&gt; где недавно ее чествовали за выдающиеся заслуги в области культуры и вручали именную стипендию, &lt;…&gt; сообщили, что больше в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту культуры, она не обучается, стипендию не получает", — говорится в материале.Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям, подожгли зрительный зал. Нападение стало одним из крупнейших терактов в истории современной России. По последним данным, в результате теракта погибли 140 человек.Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны подготовили окно для перехода границы. Московский суд арестовал Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Фаридуна Шамсиддина и Мухаммадсобира Файзова, им предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы.
https://ria.ru/20240327/terakt-1936173833.html
россия
нижегородская область
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общество, россия, нижегородская область, владимир путин, крокус сити холл, красногорск
Теракт в "Крокус Сити Холле", Общество, Россия, Нижегородская область, Владимир Путин, Крокус Сити Холл, Красногорск
Школьницу, поблагодарившую террористов в "Крокусе", лишили стипендии

Нижегородскую школьницу лишили выплат из-за слов о теракте в "Крокусе"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В Нижегородской области школьницу, поблагодарившую террористов за стрельбу в "Крокус Сити Холле", лишили региональной стипендии за творческие способности, передает местное издание "Сети НН".
«
"В городской администрации, <…> где недавно ее чествовали за выдающиеся заслуги в области культуры и вручали именную стипендию, <…> сообщили, что больше в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту культуры, она не обучается, стипендию не получает", — говорится в материале.
Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям, подожгли зрительный зал. Нападение стало одним из крупнейших терактов в истории современной России. По последним данным, в результате теракта погибли 140 человек.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны подготовили окно для перехода границы. Московский суд арестовал Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Фаридуна Шамсиддина и Мухаммадсобира Файзова, им предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ОбществоРоссияНижегородская областьВладимир ПутинКрокус Сити ХоллКрасногорск
 
 
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