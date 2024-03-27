https://ria.ru/20240327/stels-1935978935.html

"Такого удара никто не ждал". Кто разрушил миф о неуязвимости американцев

"Такого удара никто не ждал". Кто разрушил миф о неуязвимости американцев - РИА Новости, 27.03.2024

"Такого удара никто не ждал". Кто разрушил миф о неуязвимости американцев

За три месяца бомбардировок Югославии в 1999 году 1150 самолетов НАТО нанесли 30 тысяч ударов, выпустили 1300 крылатых ракет, сбросили 37 тысяч кассетных бомб,... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T08:00

2024-03-27T08:00

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Давид Нармания. За три месяца бомбардировок Югославии в 1999 году 1150 самолетов НАТО нанесли 30 тысяч ударов, выпустили 1300 крылатых ракет, сбросили 37 тысяч кассетных бомб, разрушили 25 тысяч жилых домов и сотни километров дорог, убили тысячу военных и сотрудников полиции, а также около четырех тысяч мирных жителей. Но, несмотря на тотальное военное превосходство противника, югославская ПВО как минимум однажды сделала то, что считалось невозможным. Это произошло 27 марта 1999-го. О том, что случилось тогда, — в материале РИА Новости.Первый "стелс"В авиации, которую альянс применял для бомбардировок, F-117 Nighthawk ("Ночной ястреб") стоял особняком. В прошлом у него уже были вторжение в Панаму, война в Персидском заливе — все удары по Багдаду наносил только этот самолет, а также операция "Лис пустыни", которую США и Великобритания проводили против Ирака в 1998-м — как и в Югославии, без санкции Совбеза ООН.Эта машина, практически неуязвимая для ПВО, совершила революцию в военном авиастроении: именно F-117 стал первым самолетом, созданным по концепции малозаметности, и заложил тренд на десятилетия вперед.Даже для производителя — Lockheed — проект оказался судьбоносным. В 1970-х компания переживала серьезные проблемы, погрязла в долгах и скандалах из-за взяток, просила правительство предоставить гарантию по кредиту. Поэтому конкурс на первый "стелс" был последней надеждой остаться на плаву. Спустя четыре десятилетия Lockheed Martin прочно лидирует в рейтинге крупнейших компаний в мировом ВПК.Примечательно, что Lockheed выиграла тендер во многом благодаря советскому физику Петру Уфимцеву. Работы ученого, посвященные тому, как форма самолета влияет на способность радаров его обнаружить, переведенные на английский спустя почти десять лет после публикации, легли в основу проекта F-117. Это произвело большое впечатление на чиновников из Пентагона. Идеи Уфимцева во многом определили и футуристичный дизайн "Ночного ястреба".Тотальная секретностьСейчас мы привыкли к тому, что передовые образцы американских вооружений активно рекламируются, но проходят годы, прежде чем они заступят на службу, а бюджеты проектов кратно увеличиваются.С F-117 все было иначе. Самолет впервые поднялся в небо в 1981-м, через два года был принят на вооружение, но сам факт его существования американские власти признали лишь в 1988-м, когда Пентагон обнародовал всего одну фотографию, да и то отретушированную.Даже сама литера F в названии свидетельствует об особой секретности. С этой буквы обычно начинаются названия истребителей, хотя Nighthawk относится к бомбардировщикам. Чтобы сохранить настоящее назначение новинки в секрете, ее поставляли в эскадрильи истребителей.В итоге США получили одноместный бомбардировщик, способный нести до 2,5 тонны боевой нагрузки. Дальность полета без дозаправки — 1720 километров. А вот скоростью пришлось пожертвовать: F-117 сделали дозвуковым — ради незаметности. До бомбардировок Югославии ни один такой самолет не был сбит."Инцидент класса А"С этим монстром своего времени, которым управлял ветеран "Бури в пустыне" подполковник Дейл Зелко, столкнулась 3-я батарея 250-й ракетной бригады ПВО под командованием полковника Золтона Дани.По словам американского летчика, погодные условия 27 марта 1999-го не позволяли отправить вместе с F-117 самолеты сопровождения, как это обычно делалось.Батарея Золтона Дани была вооружена советским комплексом С-125 "Нева", который приняли на вооружение почти за 40 лет до этого. Радиолокацию обеспечивали советские же радары на длинных волнах: П-12 "Енисей" и П-18 "Терек". Они-то как раз могли обнаружить "невидимку", но имелась одна проблема.Дело в том, что дальность С-125 не превышала 20-22 километров. А у НАТО было множество самолетов, способных обнаруживать излучающие устройства с куда большего расстояния. Да и сам F-117 располагал противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM дальностью до 150 километров.Из-за этого югославским зенитчикам приходилось действовать очень осторожно: радар выходил в эфир с одной позиции не более двух раз короткими сеансами по 20 секунд. Как вспоминает заместитель Золтона Дани подполковник Джордже Аничич, 27 марта югославские войска разместили несколько имитаторов радаров, чтобы заманить натовские самолеты в ловушку. В тот вечер на эти ложные цели направили три F-117.На экранах радаров они засветились в 20:40. Группу засекли на удалении 23 километров. С первых двух попыток захватить цель не удалось. В третий раз зенитчики запустили по самолету, шедшему по азимуту 240, две ракеты. Одной из них бомбардировщик удалось сбить — взрыв прогремел у его левого крыла. F-117 разбился у деревни Буджановцы в 40 километрах к западу от Белграда. Зелко, для которого это был 39-й боевой вылет, катапультировался.Спустя семь часов его обнаружила натовская поисковая группа. Пилота доставили на авиабазу Авиано в Италии. Инциденту сразу присвоили класс А: самолет не подлежит восстановлению.Чтобы избежать попадания обломков F-117 в руки югославской армии, а затем и русских, решили нанести по месту падения авиаудар. Однако выяснилось, что там уже работают корреспонденты CNN, и вылет отменили.Сейчас большая часть обломков этого F-117 хранится в музее авиации в Сербии — сбившим "Найтхоук" зенитчикам там посвящен отдельный зал. По праву, ведь именно они развеяли миф о неуязвимости "стелсов". Югославские власти заявляли и о других сбитых самолетах США, в том числе стратегических бомбардировщиках B-2. Но только крушение под Буджановцами подтвердили сами американцы.

https://ria.ru/20240323/giperzvuk-1934999694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

в мире, сша, югославия, министерство обороны сша, оон, lockheed martin