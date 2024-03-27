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"Вернутся в гробах". США поставили жесткий ультиматум в ключевом регионе
"Вернутся в гробах". США поставили жесткий ультиматум в ключевом регионе - РИА Новости, 27.03.2024
"Вернутся в гробах". США поставили жесткий ультиматум в ключевом регионе
Иракское ополчение нанесет удар по американским военным, если президент США Джо Байден не выведет войска из ближневосточного государства, заявил Newsweek... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T17:59
2024-03-27T17:59
2024-03-27T18:27
в мире
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багдад (город)
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Иракское ополчение нанесет удар по американским военным, если президент США Джо Байден не выведет войска из ближневосточного государства, заявил Newsweek генеральный секретарь организации Файлак аль-Ваад аль-Садик Шейх Мохаммед аль-Тамими."Если соглашение (о выводе сил США. — Прим. ред.) не будет достигнуто, американцы покинут Ирак в гробах, и мы унизим администрацию "Черного дома" (Белого дома. — Прим. ред.)", — сказал аль-Тамими.По его словам, Штаты увидят, что такое настоящее сопротивление и каковы его возможности в Ираке. Файлак аль-Ваад аль-Садик предупредил, что у ополченцев есть умные дроны и ракеты большой дальности.Ранее премьер-министр страны Мухаммед ас-Судани заявил, что Багдад серьезно настроен на вывод иностранного военного контингента после того, как базы США стали объектами постоянных нападений иракских шиитских вооруженных группировок, а Штаты стали отвечать на эти атаки ударами по иракской территории.При этом сирийский эксперт по геостратегическим вопросам Камаль аль-Джуфа полагает, что переговоры между Багдадом и Вашингтоном о завершении миссии окончатся не выводом войск США, а изменением формата их присутствия в стране с учетом потребностей американского военного контингента в соседней Сирии.
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в мире, сша, ирак, багдад (город), джо байден
В мире, США, Ирак, Багдад (город), Джо Байден
"Вернутся в гробах". США поставили жесткий ультиматум в ключевом регионе
Newsweek: иракское ополчение поставило ультиматум США о выводе войск