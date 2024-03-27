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Американцы назвали три главные проблемы в США - РИА Новости, 27.03.2024
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00:54 27.03.2024 (обновлено: 00:56 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/ssha-1936060615.html
Американцы назвали три главные проблемы в США
Американцы назвали три главные проблемы в США - РИА Новости, 27.03.2024
Американцы назвали три главные проблемы в США
Большинство опрошенных американцев (26%) считают политический экстремизм и угрозы демократии главными проблемами, в свою очередь рейтинг одобрения работы... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T00:54
2024-03-27T00:56
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джо байден
в мире
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Большинство опрошенных американцев (26%) считают политический экстремизм и угрозы демократии главными проблемами, в свою очередь рейтинг одобрения работы президента США Джо Байдена немного вырос и достиг 40%, следует из результатов опроса агентства Рейтер и компании Ipsos. Согласно результатам опроса, около 40% опрошенных американцев заявили, что одобряют действия Байдена, а 56% – что не одобряют. Отмечается небольшое увеличение по сравнению с опросом, проведенным в прошлом месяце, который показал, что 37% респондентов одобряют Байдена, что близко к самому низкому уровню его президентства. Наибольшее число респондентов (23%) также выразило обеспокоенность по поводу политического экстремизма или угроз демократии, отмечая, что для них это главная проблема. Другими главными проблемами для американских избирателей были экономика (19%) и иммиграция (17%). Опрошенные в основном не одобряли политические институты США. Так большинство респондентов отрицательно относились к палате представителей (65%), сенату (60%) и верховному суду (56%). Опрос проводился 22-24 марта среди более тысячи американцев. Статистическая погрешность составила плюс-минус 3 процентных пункта.
https://ria.ru/20240316/antonov-1933394678.html
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сша, джо байден, в мире
США, Джо Байден, В мире
Американцы назвали три главные проблемы в США

Reuters: 26% американцев считают политический экстремизм главной проблемой США

© AP Photo / Mary AltafferЛюди на фоне американского флага
Люди на фоне американского флага - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© AP Photo / Mary Altaffer
Люди на фоне американского флага. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Большинство опрошенных американцев (26%) считают политический экстремизм и угрозы демократии главными проблемами, в свою очередь рейтинг одобрения работы президента США Джо Байдена немного вырос и достиг 40%, следует из результатов опроса агентства Рейтер и компании Ipsos.
Согласно результатам опроса, около 40% опрошенных американцев заявили, что одобряют действия Байдена, а 56% – что не одобряют. Отмечается небольшое увеличение по сравнению с опросом, проведенным в прошлом месяце, который показал, что 37% респондентов одобряют Байдена, что близко к самому низкому уровню его президентства.
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Наибольшее число респондентов (23%) также выразило обеспокоенность по поводу политического экстремизма или угроз демократии, отмечая, что для них это главная проблема. Другими главными проблемами для американских избирателей были экономика (19%) и иммиграция (17%).
Опрошенные в основном не одобряли политические институты США. Так большинство респондентов отрицательно относились к палате представителей (65%), сенату (60%) и верховному суду (56%).
Опрос проводился 22-24 марта среди более тысячи американцев. Статистическая погрешность составила плюс-минус 3 процентных пункта.
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