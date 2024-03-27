https://ria.ru/20240327/ssha-1936060615.html

Американцы назвали три главные проблемы в США

Американцы назвали три главные проблемы в США - РИА Новости, 27.03.2024

Американцы назвали три главные проблемы в США

Большинство опрошенных американцев (26%) считают политический экстремизм и угрозы демократии главными проблемами, в свою очередь рейтинг одобрения работы... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T00:54

2024-03-27T00:54

2024-03-27T00:56

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Большинство опрошенных американцев (26%) считают политический экстремизм и угрозы демократии главными проблемами, в свою очередь рейтинг одобрения работы президента США Джо Байдена немного вырос и достиг 40%, следует из результатов опроса агентства Рейтер и компании Ipsos. Согласно результатам опроса, около 40% опрошенных американцев заявили, что одобряют действия Байдена, а 56% – что не одобряют. Отмечается небольшое увеличение по сравнению с опросом, проведенным в прошлом месяце, который показал, что 37% респондентов одобряют Байдена, что близко к самому низкому уровню его президентства. Наибольшее число респондентов (23%) также выразило обеспокоенность по поводу политического экстремизма или угроз демократии, отмечая, что для них это главная проблема. Другими главными проблемами для американских избирателей были экономика (19%) и иммиграция (17%). Опрошенные в основном не одобряли политические институты США. Так большинство респондентов отрицательно относились к палате представителей (65%), сенату (60%) и верховному суду (56%). Опрос проводился 22-24 марта среди более тысячи американцев. Статистическая погрешность составила плюс-минус 3 процентных пункта.

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сша, джо байден, в мире