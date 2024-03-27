https://ria.ru/20240327/spetsoperatsiya-1936237708.html

Спецоперация, 27 марта: спрогнозированы последствия боев Британии с Россией

Спецоперация, 27 марта: спрогнозированы последствия боев Британии с Россией - РИА Новости, 27.03.2024

Спецоперация, 27 марта: спрогнозированы последствия боев Британии с Россией

О прогнозах на возможное столкновение России и Британии, последствиях для президента Франции Эммануэля Макрона после его слов об Украине и ходе спецоперации — в РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T18:58

2024-03-27T18:58

2024-03-27T19:30

специальная военная операция на украине

россия

франция

украина

эммануэль макрон

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эрве морен

вячеслав гладков

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. О прогнозах на возможное столкновение России и Британии, последствиях для президента Франции Эммануэля Макрона после его слов об Украине и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Британские войска долго не продержатсяВеликобритания не продержится дольше пары месяцев в боях с Россией в случае возможного конфликта, сообщило издание Telegraph со ссылкой на бывших и действующих британских военных чиновников.Такие выводы местные СМИ делают, ссылаясь на заместителя начальника штаба обороны Соединенного Королевства Роберта Макгоуэна, который, отвечая на вопрос экс-замминистра обороны Марка Франсуа, правда ли, что Великобритания "не сможет сражаться" с Россией "дольше пары месяцев в полномасштабных боевых действиях, ответил, что "это так". Причинами такого положения стало отсутствие у Великобритании достаточных запасов техники и оружия. Когда произошел этот разговор, в публикации не уточняется. Однако в материале добавляется, что это было во время выступления Макгоуэна перед членами парламента. В то же время стало известно о минимум двух британцах, которые сражаются в зоне СВО на стороне России, — в Лондоне их считают предателями. Как пишет газета Mirror, речь идет о Бене Стимсоне и Эйдене Миннисе. Обоим на родине грозит наказание по обвинению в терроризме. Миннис заявил изданию, что сейчас он служит сапером в российской армии. Стимсон, как пишет издание со ссылкой на записи в его аккаунтах в соцсетях, ранее провел некоторое время в британской тюрьме по обвинению в "терроризме" после того, как он в течение нескольких месяцев в 2015 году помогал Донбассу. Выйдя из тюрьмы, он отправился в Москву, но в британском аэропорту его задержали и допросили, а телефоны и ноутбук конфисковали. Впоследствии Стимсону удалось улететь в Россию через Стамбул. Макрон рассердил СШАСлова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину разгневали американских чиновников. Согласно информагентству Блумберг, которое ссылается на источник, комментарий лидера Франции по поводу "сапог на земле" разгневал американских чиновников, которые в частном порядке говорят, что такой шаг может даже спровоцировать столкновение с Москвой. Макрон в феврале сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". Радикальная позиция Макрона осуждается и в самой Франции. Так, бывший министр обороны страны Эрве Морен назвал нынешнего президента "ребенком-королем" и нарциссом. По мнению экс-министра, Макрон в течение семи лет пребывал "в замке" и не видел настоящей Франции. Морен указал на то, что Париж в одиночку не может принять решение об отправке войск на Украину, поскольку Франция не имеет с ней общей границы.Ход спецоперацииВооруженные силы России за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, на Авдеевском — улучшили положение по переднему краю, на Южнодонецком — улучшили тактическое положение. Российские военнослужащие также отразили три контратаки ВСУ в районе Старомайорского (ДНР). Кроме того, системы ПВО сбили 210 украинских дронов и 21 снаряд РСЗО HIMARS и Vampire. Совокупные потери противника на всех участках фронта за день составили до 595 солдат, десять танков и других бронемашин, 15 артиллерийских орудий и несколько десятков военных автомобилей. Удары Киева по РоссииВСУ продолжили наносить удары по территории России. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, системы ПВО сбили над региональным центром и Белгородским районом 18 воздушных целей. Впоследствии в военном ведомстве заявили, что речь шла о снарядах РСЗО Vampire. В результате обстрелов осколочные ранения получил мужчина. Кроме того, украинский дрон врезался в административное здание в Белгороде. Как сообщил Гладков, из-за удара БПЛА пострадала женщина — ее уже доставили в городскую больницу и оказывают необходимую медицинская помощь.Киев продолжает террористическую деятельность и на новых российских территориях. Как рассказал РИА Новости один из школьников Новоазовска по имени Егор, неизвестные через Telegram предлагали подросткам в ДНР устроить атаку на новоазовскую школу № 1, как в случае с терактом в "Крокус Сити Холле", за 1,5 миллиона рублей.По словам Егора, его друг скинул ему такое же сообщение от неизвестного пользователя и после этого они решили обратиться в "Народную дружину" Мариуполя, в которой состоят.В этой организации, которая занимается спортивно-патриотическим воспитанием молодежи в ДНР, РИА Новости подтвердили эту информацию и уточнили, что сообщение с предложением совершить теракт получили три ребенка.Как заявила в беседе с агентством и. о. директора школы № 1 Новоазовска Екатерина Морозова, после сообщения о возможном теракте все сотрудники учебного заведения перейдут в "режим повышенной бдительности".

https://ria.ru/20240327/spetsnaz-1935892301.html

https://ria.ru/20240327/ukraina-1936174855.html

https://ria.ru/20240327/udary-1936218191.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, франция, украина, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, эрве морен, вячеслав гладков, евросоюз