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Российские силы взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 27.03.2024
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05:10 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/spetsoperatsiya-1936071076.html
Российские силы взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Авдеевкой
Российские силы взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 27.03.2024
Российские силы взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Авдеевкой
Мотострелки группировки "Центр" взяли штурмом опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T05:10
2024-03-27T05:10
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ЛУГАНСК, 27 мар - РИА Новости. Мотострелки группировки "Центр" взяли штурмом опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие мотострелкового подразделения группировки войск "Центр" рассказали о штурме опорного пункта ВСУ на авдеевском направлении в зоне проведения СВО. С получением боевой задачи штурмовая группа скрытно выдвинулись в указанный район, где ранее расчетом комплекса беспилотного летательного аппарата был обнаружен взводный опорный пункт ВСУ", - сообщили в МО РФ. Там добавили, что по переданным координатам артиллеристы нанесли массированный удар. После подразделение мотострелков пошло на штурм украинского опорного пункта. В ходе активных боевых действий российские военнослужащие огнем из стрелкового оружия и гранатометов подавили сопротивление украинских военных, уничтожив при этом личный состав ВСУ и технику. Все это время российских штурмовиков прикрывала российская артиллерия. "Оборонялись (ВСУ) в основном дронами-камикадзе, работали артиллерией. Было трудно, мы справились. В основном много танков было, БТР М113. Пару "Брэдли" видели. То есть все они были поражены или затрофеены", - рассказал военнослужащий группировки "Центр". Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении около 280 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240327/rakety-1936068479.html
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россия, украина, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины
Российские силы взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Авдеевкой

Мотострелки группировки войск "Центр" взяли штурмом опорник ВСУ под Авдеевкой

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 мар - РИА Новости. Мотострелки группировки "Центр" взяли штурмом опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие мотострелкового подразделения группировки войск "Центр" рассказали о штурме опорного пункта ВСУ на авдеевском направлении в зоне проведения СВО. С получением боевой задачи штурмовая группа скрытно выдвинулись в указанный район, где ранее расчетом комплекса беспилотного летательного аппарата был обнаружен взводный опорный пункт ВСУ", - сообщили в МО РФ.
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Там добавили, что по переданным координатам артиллеристы нанесли массированный удар. После подразделение мотострелков пошло на штурм украинского опорного пункта. В ходе активных боевых действий российские военнослужащие огнем из стрелкового оружия и гранатометов подавили сопротивление украинских военных, уничтожив при этом личный состав ВСУ и технику. Все это время российских штурмовиков прикрывала российская артиллерия.
"Оборонялись (ВСУ) в основном дронами-камикадзе, работали артиллерией. Было трудно, мы справились. В основном много танков было, БТР М113. Пару "Брэдли" видели. То есть все они были поражены или затрофеены", - рассказал военнослужащий группировки "Центр".
Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении около 280 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
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