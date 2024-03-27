https://ria.ru/20240327/spetsoperatsiya-1936070338.html

На Южнодонецком направлении пресекли попытки ВСУ усилить передовые позиции

На Южнодонецком направлении пресекли попытки ВСУ усилить передовые позиции - РИА Новости, 27.03.2024

На Южнодонецком направлении пресекли попытки ВСУ усилить передовые позиции

Военнослужащие российской группировки войск "Восток" пресекли попытки ВСУ усилить передовые позиции и провести ротации своего контингента на Южнодонецком... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T05:03

2024-03-27T05:03

2024-03-27T05:11

специальная военная операция на украине

александр гордеев (полковник)

киев

великобритания

константиновка

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Восток" пресекли попытки ВСУ усилить передовые позиции и провести ротации своего контингента на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев."Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи на южнодонецком направлении. В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю и пресекли попытки усиления противником передовых позиций и ротации в районах Водяново, Константиновки, Никольского, Сладкого и Старомайорского", — сказал он.Авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили опорные пункты и места скопления живой силы и техники 58-й механизированной бригады, 102-й, 105-й, 108-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Урожайного, Макаровки, Новоукраинки и Старомайорского, добавил Гордеев.За сутки противник потерял до 105 военнослужащих, САУ "Гвоздика", две буксируемые гаубицы FH-70 производства Великобритании, пять автомобилей и два беспилотника, сообщил начальник пресс-центра.

https://ria.ru/20240326/svo-1935887953.html

киев

великобритания

константиновка

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александр гордеев (полковник), киев, великобритания, константиновка, вооруженные силы украины