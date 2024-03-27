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На Южнодонецком направлении пресекли попытки ВСУ усилить передовые позиции
На Южнодонецком направлении пресекли попытки ВСУ усилить передовые позиции - РИА Новости, 27.03.2024
На Южнодонецком направлении пресекли попытки ВСУ усилить передовые позиции
Военнослужащие российской группировки войск "Восток" пресекли попытки ВСУ усилить передовые позиции и провести ротации своего контингента на Южнодонецком... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T05:03
2024-03-27T05:03
2024-03-27T05:11
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Восток" пресекли попытки ВСУ усилить передовые позиции и провести ротации своего контингента на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев."Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи на южнодонецком направлении. В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю и пресекли попытки усиления противником передовых позиций и ротации в районах Водяново, Константиновки, Никольского, Сладкого и Старомайорского", — сказал он.Авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили опорные пункты и места скопления живой силы и техники 58-й механизированной бригады, 102-й, 105-й, 108-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Урожайного, Макаровки, Новоукраинки и Старомайорского, добавил Гордеев.За сутки противник потерял до 105 военнослужащих, САУ "Гвоздика", две буксируемые гаубицы FH-70 производства Великобритании, пять автомобилей и два беспилотника, сообщил начальник пресс-центра.
https://ria.ru/20240326/svo-1935887953.html
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александр гордеев (полковник), киев, великобритания, константиновка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Александр Гордеев (полковник), Киев, Великобритания, Константиновка, Вооруженные силы Украины
На Южнодонецком направлении пресекли попытки ВСУ усилить передовые позиции
ВС России пресекли попытки ВСУ усилить позиции на Южнодонецком направлении