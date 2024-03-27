https://ria.ru/20240327/sochi-1936182376.html
Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме
Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме - РИА Новости, 27.03.2024
Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме
Работа международного аэропорта Сочи осуществляется в штатном режиме, сообщение РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T15:30
2024-03-27T15:30
2024-03-27T15:49
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СОЧИ, 27 мар - РИА Новости. Работа международного аэропорта Сочи осуществляется в штатном режиме, сообщение РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.Со вторника аэропорт работал по фактической погоде из-за дождей и сильного ветра, несколько самолетов ушли на запасные аэродромы, но к полудню среды вернулись на курорт. Сейчас погода в Сочи восстановилась, в прибрежной части солнечно, ветер стих."Да, работаем штатно", - сказала собеседница агентства.По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, на территории Сочи до окончания среды возможно ухудшение погодных условий: шторм в море и смерчи. По информации местных властей, ливни и ветер, которые прошли в ночь на среду повалили 26 деревьев, в горах прошли снегопады, однако это не вызвало чрезвычайных происшествий, а основные работы по ликвидации непогоды были выполнены. В мэрии курорта РИА Новости уточняли, что пострадавших в результате неблагоприятных погодных условий нет.
https://ria.ru/20240321/kurorty-1934611827.html
https://ria.ru/20240319/sochi-1934150365.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сочи, новости - туризм, краснодарский край
Туризм, Сочи, Новости - Туризм, Краснодарский край
Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме
Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме после непогоды