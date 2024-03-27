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Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме - РИА Новости, 27.03.2024
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Туризм
 
15:30 27.03.2024 (обновлено: 15:49 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/sochi-1936182376.html
Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме
Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме - РИА Новости, 27.03.2024
Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме
Работа международного аэропорта Сочи осуществляется в штатном режиме, сообщение РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T15:30
2024-03-27T15:49
туризм
сочи
новости - туризм
краснодарский край
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СОЧИ, 27 мар - РИА Новости. Работа международного аэропорта Сочи осуществляется в штатном режиме, сообщение РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.Со вторника аэропорт работал по фактической погоде из-за дождей и сильного ветра, несколько самолетов ушли на запасные аэродромы, но к полудню среды вернулись на курорт. Сейчас погода в Сочи восстановилась, в прибрежной части солнечно, ветер стих."Да, работаем штатно", - сказала собеседница агентства.По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, на территории Сочи до окончания среды возможно ухудшение погодных условий: шторм в море и смерчи. По информации местных властей, ливни и ветер, которые прошли в ночь на среду повалили 26 деревьев, в горах прошли снегопады, однако это не вызвало чрезвычайных происшествий, а основные работы по ликвидации непогоды были выполнены. В мэрии курорта РИА Новости уточняли, что пострадавших в результате неблагоприятных погодных условий нет.
https://ria.ru/20240321/kurorty-1934611827.html
https://ria.ru/20240319/sochi-1934150365.html
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сочи, новости - туризм, краснодарский край
Туризм, Сочи, Новости - Туризм, Краснодарский край
Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме

Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме после непогоды

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПассажиры в Международном аэропорту Сочи
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Пассажиры в Международном аэропорту Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 27 мар - РИА Новости. Работа международного аэропорта Сочи осуществляется в штатном режиме, сообщение РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
Со вторника аэропорт работал по фактической погоде из-за дождей и сильного ветра, несколько самолетов ушли на запасные аэродромы, но к полудню среды вернулись на курорт. Сейчас погода в Сочи восстановилась, в прибрежной части солнечно, ветер стих.
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"Да, работаем штатно", - сказала собеседница агентства.
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, на территории Сочи до окончания среды возможно ухудшение погодных условий: шторм в море и смерчи. По информации местных властей, ливни и ветер, которые прошли в ночь на среду повалили 26 деревьев, в горах прошли снегопады, однако это не вызвало чрезвычайных происшествий, а основные работы по ликвидации непогоды были выполнены. В мэрии курорта РИА Новости уточняли, что пострадавших в результате неблагоприятных погодных условий нет.
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