https://ria.ru/20240327/sochi-1936182376.html

Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме

Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме - РИА Новости, 27.03.2024

Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме

Работа международного аэропорта Сочи осуществляется в штатном режиме, сообщение РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T15:30

2024-03-27T15:30

2024-03-27T15:49

туризм

сочи

новости - туризм

краснодарский край

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СОЧИ, 27 мар - РИА Новости. Работа международного аэропорта Сочи осуществляется в штатном режиме, сообщение РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.Со вторника аэропорт работал по фактической погоде из-за дождей и сильного ветра, несколько самолетов ушли на запасные аэродромы, но к полудню среды вернулись на курорт. Сейчас погода в Сочи восстановилась, в прибрежной части солнечно, ветер стих."Да, работаем штатно", - сказала собеседница агентства.По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, на территории Сочи до окончания среды возможно ухудшение погодных условий: шторм в море и смерчи. По информации местных властей, ливни и ветер, которые прошли в ночь на среду повалили 26 деревьев, в горах прошли снегопады, однако это не вызвало чрезвычайных происшествий, а основные работы по ликвидации непогоды были выполнены. В мэрии курорта РИА Новости уточняли, что пострадавших в результате неблагоприятных погодных условий нет.

https://ria.ru/20240321/kurorty-1934611827.html

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сочи

краснодарский край

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сочи, новости - туризм, краснодарский край