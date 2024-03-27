https://ria.ru/20240327/sochi-1936107430.html

Пострадавших при теракте в "Крокусе" готовы принять в Сочи

Пострадавших при теракте в "Крокусе" готовы принять в Сочи - РИА Новости, 27.03.2024

Пострадавших при теракте в "Крокусе" готовы принять в Сочи

Пострадавших при теракте в подмосковном "Крокусе" готовы принять в реабилитационном центре Сочи, где окажут медицинские услуги и проведут нейропсихологическую... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T10:50

2024-03-27T10:50

2024-03-27T10:50

теракт в "крокус сити холле"

сочи

краснодарский край

донецкая народная республика

вениамин кондратьев

крокус

крокус сити холл

общество

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СОЧИ, 27 мар – РИА Новости. Пострадавших при теракте в подмосковном "Крокусе" готовы принять в реабилитационном центре Сочи, где окажут медицинские услуги и проведут нейропсихологическую диагностику, рассказала РИА Новости генеральный директор реабилитационного центра "Ирис", руководитель реабилитационного направления фонда на курорте "Своих не бросаем" Маргарита Волянская. Губернатор Вениамин Кондратьев ранее заявил, что здравницы Краснодарского края готовы принять на реабилитацию пострадавших в теракте в "Крокус сити холле", открыта "горячая линия" по программам восстановления. "Те, кто пострадал в теракте, после того, как они получат медицинскую помощь, конечно, обязательно, то количество человек, которое мы сможем, обязательно возьмём на реабилитацию к нам центр в город Сочи, безусловно. Это комплексная работа, мы приглашаем на реабилитацию детей преимущественно с родителями, делаем диагностику полностью медицинскую, нейропсихологическую, потому что при терактах, при военных действиях все равно есть ярко выраженное состояние стресса, на него нужно очень быстро реагировать. Исходя из этого мы расписываем медицинскую и психологическую поддержку, еще реабилитационную", - сказала Волянская. Она пояснила, что в восстановительную программу входят услуги педиатров, терапевтов, неврологов, специалистов АФК (адаптивная физическая культура), ЛФК (лечебная физическая культура), логопедия, поскольку у некоторых людей, переживших стресс, начинаются проблемы с речью. "Это уже индивидуальная программа для каждого пострадавшего, она будет индивидуально прописываться", - заключила Волянская. Ранее сочинские власти заявляли, что пострадавших при теракте готовы принять в здравницах и частных гостиницах курорта, список объектов размещения формируется. Нейроцентр "Ирис" - медицинский центр платных и бесплатных услуг. Центр участвует в благотворительных акциях курорта, второй год подряд там реализуется проект по комплексной реабилитации пострадавших мирных жителей и семей военных из Луганской и Донецкой народных республик "Дети Донбасса".

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

https://ria.ru/20240327/krokus-1936104187.html

сочи

краснодарский край

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сочи, краснодарский край, донецкая народная республика, вениамин кондратьев, крокус, крокус сити холл, общество