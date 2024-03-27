https://ria.ru/20240327/skandal-1936112634.html

Внезапно напали. В Великобритании разгорелся скандал из-за Украины

Внезапно напали. В Великобритании разгорелся скандал из-за Украины - РИА Новости, 27.03.2024

Внезапно напали. В Великобритании разгорелся скандал из-за Украины

Министра обороны Великобритании Гранта Шаппса обвинили в жульничестве ради поддержки Украины, пишет британское издание Daily Mail. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T11:23

2024-03-27T11:23

2024-03-27T11:23

в мире

украина

великобритания

грант шаппс

нато

сергей лавров

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856296105_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4a64016bbc755bfd66d5df8b3298d67.jpg

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Министра обороны Великобритании Гранта Шаппса обвинили в жульничестве ради поддержки Украины, пишет британское издание Daily Mail."Сумма, которую мы даем Украине, составляет 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, что почти в точности соответствует сокращению основного оборонного бюджета в следующем году. Эти 2,5 миллиарда фунтов стерлингов для Украины не являются частью оборонного бюджета Великобритании, нельзя потратить один и тот же фунт дважды", — цитируют журналисты слова бывшего парламентского заместителя государственного секретаря по вооруженным силам Великобритании Марка Франсуа.Как указали обозреватели, Франсуа обвинил Шаппса в жульничестве, поскольку тот учитывал военную помощь Киеву в качестве финансирования британской армии."Вы пытаетесь пустить пыль в глаза украинскими деньгами, делая вид, что ваш бюджет не был урезан, хотя дело обстоит именно так. Говоря простым языком, вы жульничаете", — пожаловался он.Представитель Лейбористской партии Кеван Джонс и вовсе назвал министра обороны откровенным лжецом, отметили журналисты.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД страны Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240327/velikobritaniya-1936087220.html

https://ria.ru/20240326/oruzhie-1935830635.html

https://ria.ru/20240326/zelenskiy-1935975083.html

украина

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, великобритания, грант шаппс, нато, сергей лавров, россия