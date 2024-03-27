Рейтинг@Mail.ru
Внезапно напали. В Великобритании разгорелся скандал из-за Украины - РИА Новости, 27.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/skandal-1936112634.html
Внезапно напали. В Великобритании разгорелся скандал из-за Украины
Внезапно напали. В Великобритании разгорелся скандал из-за Украины - РИА Новости, 27.03.2024
Внезапно напали. В Великобритании разгорелся скандал из-за Украины
Министра обороны Великобритании Гранта Шаппса обвинили в жульничестве ради поддержки Украины, пишет британское издание Daily Mail. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T11:23
2024-03-27T11:23
в мире
украина
великобритания
грант шаппс
нато
сергей лавров
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856296105_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4a64016bbc755bfd66d5df8b3298d67.jpg
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Министра обороны Великобритании Гранта Шаппса обвинили в жульничестве ради поддержки Украины, пишет британское издание Daily Mail."Сумма, которую мы даем Украине, составляет 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, что почти в точности соответствует сокращению основного оборонного бюджета в следующем году. Эти 2,5 миллиарда фунтов стерлингов для Украины не являются частью оборонного бюджета Великобритании, нельзя потратить один и тот же фунт дважды", — цитируют журналисты слова бывшего парламентского заместителя государственного секретаря по вооруженным силам Великобритании Марка Франсуа.Как указали обозреватели, Франсуа обвинил Шаппса в жульничестве, поскольку тот учитывал военную помощь Киеву в качестве финансирования британской армии."Вы пытаетесь пустить пыль в глаза украинскими деньгами, делая вид, что ваш бюджет не был урезан, хотя дело обстоит именно так. Говоря простым языком, вы жульничаете", — пожаловался он.Представитель Лейбористской партии Кеван Джонс и вовсе назвал министра обороны откровенным лжецом, отметили журналисты.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД страны Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240327/velikobritaniya-1936087220.html
https://ria.ru/20240326/oruzhie-1935830635.html
https://ria.ru/20240326/zelenskiy-1935975083.html
украина
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856296105_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a5a2f9980e75c028ba638ee07f39e895.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания, грант шаппс, нато, сергей лавров, россия
В мире, Украина, Великобритания, Грант Шаппс, НАТО, Сергей Лавров, Россия
Внезапно напали. В Великобритании разгорелся скандал из-за Украины

DM: министра обороны Британии обвинили в жульничестве ради помощи Украины

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Министра обороны Великобритании Гранта Шаппса обвинили в жульничестве ради поддержки Украины, пишет британское издание Daily Mail.
«
"Сумма, которую мы даем Украине, составляет 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, что почти в точности соответствует сокращению основного оборонного бюджета в следующем году. Эти 2,5 миллиарда фунтов стерлингов для Украины не являются частью оборонного бюджета Великобритании, нельзя потратить один и тот же фунт дважды", — цитируют журналисты слова бывшего парламентского заместителя государственного секретаря по вооруженным силам Великобритании Марка Франсуа.
Британские курсанты Королевской военной академии во время учений - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
"Два месяца". В Великобритании сделали шокирующее заявление о России
Вчера, 08:58
Как указали обозреватели, Франсуа обвинил Шаппса в жульничестве, поскольку тот учитывал военную помощь Киеву в качестве финансирования британской армии.
«
"Вы пытаетесь пустить пыль в глаза украинскими деньгами, делая вид, что ваш бюджет не был урезан, хотя дело обстоит именно так. Говоря простым языком, вы жульничаете", — пожаловался он.
Испытание термоядерного взрывного устройства в США
В Великобритании сделали шокирующее заявление о ядерном оружии
26 марта, 10:45
Представитель Лейбористской партии Кеван Джонс и вовсе назвал министра обороны откровенным лжецом, отметили журналисты.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД страны Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
"Оправданий нет". На Западе сделали шокирующее заявление о Зеленском
26 марта, 17:23
 
В миреУкраинаВеликобританияГрант ШаппсНАТОСергей ЛавровРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала