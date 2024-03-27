Внезапно напали. В Великобритании разгорелся скандал из-за Украины
DM: министра обороны Британии обвинили в жульничестве ради помощи Украины
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Министра обороны Великобритании Гранта Шаппса обвинили в жульничестве ради поддержки Украины, пишет британское издание Daily Mail.
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"Сумма, которую мы даем Украине, составляет 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, что почти в точности соответствует сокращению основного оборонного бюджета в следующем году. Эти 2,5 миллиарда фунтов стерлингов для Украины не являются частью оборонного бюджета Великобритании, нельзя потратить один и тот же фунт дважды", — цитируют журналисты слова бывшего парламентского заместителя государственного секретаря по вооруженным силам Великобритании Марка Франсуа.
Как указали обозреватели, Франсуа обвинил Шаппса в жульничестве, поскольку тот учитывал военную помощь Киеву в качестве финансирования британской армии.
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"Вы пытаетесь пустить пыль в глаза украинскими деньгами, делая вид, что ваш бюджет не был урезан, хотя дело обстоит именно так. Говоря простым языком, вы жульничаете", — пожаловался он.
Представитель Лейбористской партии Кеван Джонс и вовсе назвал министра обороны откровенным лжецом, отметили журналисты.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД страны Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.