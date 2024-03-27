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Под Воронежем арестовали охотника, обвиняемого в убийстве женщины в поле
Под Воронежем арестовали охотника, обвиняемого в убийстве женщины в поле - РИА Новости, 27.03.2024
Под Воронежем арестовали охотника, обвиняемого в убийстве женщины в поле
Суд заключил под стражу охотника, обвиняемого в убийстве женщины, которую с огнестрельным ранением головы нашли в поле в Воронежской области, сообщило... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T15:10
2024-03-27T15:10
2024-03-27T15:10
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ВОРОНЕЖ, 27 мар - РИА Новости. Суд заключил под стражу охотника, обвиняемого в убийстве женщины, которую с огнестрельным ранением головы нашли в поле в Воронежской области, сообщило управление СК РФ по региону. "Сегодня по ходатайству органов следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 апреля 2024 года в отношении 32-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении. Ранее следствие информировало, что 17 февраля 2024 года в поле неподалеку от улицы Садовая села Тихвинка Грибановского района было обнаружено тело 40-летней местной жительницы с огнестрельным ранением в голову. СК возбудил уголовное дело об убийстве. По данным следствия, подозреваемым оказался 32-летний житель города Борисоглебска. На допросе он рассказал, что 17 февраля вместе со знакомыми был на охоте, при себе у него имелось охотничье ружье. Вечером, проезжая мимо поля в селе Тихвинка, мужчина через прицел увидел силуэт, который принял за животное, и выстрелил. О том, что погибла женщина, он узнал позднее.
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происшествия, россия, воронеж, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Воронеж, Воронежская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Под Воронежем арестовали охотника, обвиняемого в убийстве женщины в поле
СК: под Воронежем арестовали охотника, обвиняемого в убийстве женщины в поле