Рейтинг@Mail.ru
Под Воронежем арестовали охотника, обвиняемого в убийстве женщины в поле - РИА Новости, 27.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:10 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/sk-1936175561.html
Под Воронежем арестовали охотника, обвиняемого в убийстве женщины в поле
Под Воронежем арестовали охотника, обвиняемого в убийстве женщины в поле - РИА Новости, 27.03.2024
Под Воронежем арестовали охотника, обвиняемого в убийстве женщины в поле
Суд заключил под стражу охотника, обвиняемого в убийстве женщины, которую с огнестрельным ранением головы нашли в поле в Воронежской области, сообщило... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T15:10
2024-03-27T15:10
происшествия
россия
воронеж
воронежская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
ВОРОНЕЖ, 27 мар - РИА Новости. Суд заключил под стражу охотника, обвиняемого в убийстве женщины, которую с огнестрельным ранением головы нашли в поле в Воронежской области, сообщило управление СК РФ по региону. "Сегодня по ходатайству органов следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 апреля 2024 года в отношении 32-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении. Ранее следствие информировало, что 17 февраля 2024 года в поле неподалеку от улицы Садовая села Тихвинка Грибановского района было обнаружено тело 40-летней местной жительницы с огнестрельным ранением в голову. СК возбудил уголовное дело об убийстве. По данным следствия, подозреваемым оказался 32-летний житель города Борисоглебска. На допросе он рассказал, что 17 февраля вместе со знакомыми был на охоте, при себе у него имелось охотничье ружье. Вечером, проезжая мимо поля в селе Тихвинка, мужчина через прицел увидел силуэт, который принял за животное, и выстрелил. О том, что погибла женщина, он узнал позднее.
https://ria.ru/20240327/pedofil-1936161368.html
россия
воронеж
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, воронеж, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Воронеж, Воронежская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Под Воронежем арестовали охотника, обвиняемого в убийстве женщины в поле

СК: под Воронежем арестовали охотника, обвиняемого в убийстве женщины в поле

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 27 мар - РИА Новости. Суд заключил под стражу охотника, обвиняемого в убийстве женщины, которую с огнестрельным ранением головы нашли в поле в Воронежской области, сообщило управление СК РФ по региону.
«
"Сегодня по ходатайству органов следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 апреля 2024 года в отношении 32-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
Ранее следствие информировало, что 17 февраля 2024 года в поле неподалеку от улицы Садовая села Тихвинка Грибановского района было обнаружено тело 40-летней местной жительницы с огнестрельным ранением в голову. СК возбудил уголовное дело об убийстве.
По данным следствия, подозреваемым оказался 32-летний житель города Борисоглебска. На допросе он рассказал, что 17 февраля вместе со знакомыми был на охоте, при себе у него имелось охотничье ружье. Вечером, проезжая мимо поля в селе Тихвинка, мужчина через прицел увидел силуэт, который принял за животное, и выстрелил. О том, что погибла женщина, он узнал позднее.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
В Башкирии мужчина изнасиловал семилетнюю девочку
Вчера, 14:19
 
ПроисшествияРоссияВоронежВоронежская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала