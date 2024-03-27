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В Псковской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве ребенка
В Псковской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве ребенка - РИА Новости, 27.03.2024
В Псковской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве ребенка
Мужчина, подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Псковской области, задержан, сообщается в Telegram-канале СК России. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T12:34
2024-03-27T12:34
2024-03-27T12:34
происшествия
псковская область
следственный комитет россии (ск рф)
порховский район
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Псковской области, задержан, сообщается в Telegram-канале СК России. Ранее региональное следственное управление сообщало, что тело одиннадцатилетней девочки, которая пропала 1 января, найдено в окрестностях деревни в Псковской области, где она жила. "Следственными органами СУСК РФ по Псковской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по... факту безвестного исчезновения и последующего обнаружения тела малолетней жительницы деревни Полоное Порховского района. В результате следственных действий... установлено лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 24-летний местный житель. Фигурант задержан", - говорится в сообщении. По предварительным данным, подозреваемый, 1 января 2024 года, будучи в состоянии опьянения, встретил ранее знакомую ему девочку на территории деревни Полоное Порховского района, где убил ее и скрыл следы преступления, а на следующий день покинул деревню. Отмечается, что в настоящий момент решается вопрос о его аресте, проводятся обыски и выемки, следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств преступления.
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происшествия, псковская область, следственный комитет россии (ск рф), порховский район, россия
Происшествия, Псковская область, Следственный комитет России (СК РФ), Порховский район, Россия
В Псковской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве ребенка
Под Псковом задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 11-летней девочки
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Псковской области, задержан, сообщается в Telegram-канале СК России.
Ранее региональное следственное управление сообщало, что тело одиннадцатилетней девочки, которая пропала 1 января, найдено в окрестностях деревни в Псковской области, где она жила.
«
"Следственными органами СУСК РФ по Псковской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по... факту безвестного исчезновения и последующего обнаружения тела малолетней жительницы деревни Полоное Порховского района. В результате следственных действий... установлено лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 24-летний местный житель. Фигурант задержан", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, подозреваемый, 1 января 2024 года, будучи в состоянии опьянения, встретил ранее знакомую ему девочку на территории деревни Полоное Порховского района, где убил ее и скрыл следы преступления, а на следующий день покинул деревню.
Отмечается, что в настоящий момент решается вопрос о его аресте, проводятся обыски и выемки, следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств преступления.