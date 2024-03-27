Симоньян получила специальный приз СЖР "Лучший медиаменеджер года"
Маргарита Симоньян получила специальный приз СЖР "Лучший медиаменеджер года"
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян получила специальный приз Союза журналистов России "Лучший медиаменеджер года", передает корреспондент РИА Новости.
В среду в Москве проходит церемония вручения премии "Золотое перо России".
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"Спасибо. Это большая для меня честь, никогда не было у меня этой премии. Помню, еще в детстве в университете на журфаке услышала, что кто-то получил "Золотое перо России", и это для меня всегда было таким воодушевлением, и я думала: "Неужели я когда-нибудь вырасту и так вот добьюсь успехов в профессии, что, может быть, тоже встану в одном ряду с этими великолепными журналистами". <...> Я очень благодарна всем за то, что вы сочли, что я уже выросла и заслужила это", — сказала Симоньян в видеообращении, показанном на торжественной церемонии.
"Золотое перо России" — ежегодная профессиональная премия Союза журналистов России. Целью конкурса является поддержка и поощрение талантливых журналистов. Награда присуждается за выдающиеся профессиональные заслуги, многолетнюю работу в отечественной прессе, радио и на телевидении, гражданскую позицию и нравственный авторитет среди коллег.