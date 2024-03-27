https://ria.ru/20240327/simonyan-1936246790.html

Симоньян получила специальный приз СЖР "Лучший медиаменеджер года"

Симоньян получила специальный приз СЖР "Лучший медиаменеджер года" - РИА Новости, 27.03.2024

Симоньян получила специальный приз СЖР "Лучший медиаменеджер года"

Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян получила специальный приз Союза журналистов России "Лучший медиаменеджер года", передает РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T19:38

2024-03-27T19:38

2024-03-27T22:37

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян получила специальный приз Союза журналистов России "Лучший медиаменеджер года", передает корреспондент РИА Новости.В среду в Москве проходит церемония вручения премии "Золотое перо России". "Спасибо. Это большая для меня честь, никогда не было у меня этой премии. Помню, еще в детстве в университете на журфаке услышала, что кто-то получил "Золотое перо России", и это для меня всегда было таким воодушевлением, и я думала: "Неужели я когда-нибудь вырасту и так вот добьюсь успехов в профессии, что, может быть, тоже встану в одном ряду с этими великолепными журналистами". <...> Я очень благодарна всем за то, что вы сочли, что я уже выросла и заслужила это", — сказала Симоньян в видеообращении, показанном на торжественной церемонии."Золотое перо России" — ежегодная профессиональная премия Союза журналистов России. Целью конкурса является поддержка и поощрение талантливых журналистов. Награда присуждается за выдающиеся профессиональные заслуги, многолетнюю работу в отечественной прессе, радио и на телевидении, гражданскую позицию и нравственный авторитет среди коллег.

https://ria.ru/20240115/zhurnalisty-1921458437.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, россия, маргарита симоньян, общество, новости агентства