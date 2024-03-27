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Симоньян получила специальный приз СЖР "Лучший медиаменеджер года" - РИА Новости, 27.03.2024
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19:38 27.03.2024 (обновлено: 22:37 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/simonyan-1936246790.html
Симоньян получила специальный приз СЖР "Лучший медиаменеджер года"
Симоньян получила специальный приз СЖР "Лучший медиаменеджер года" - РИА Новости, 27.03.2024
Симоньян получила специальный приз СЖР "Лучший медиаменеджер года"
Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян получила специальный приз Союза журналистов России "Лучший медиаменеджер года", передает РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T19:38
2024-03-27T22:37
москва
россия
маргарита симоньян
общество
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян получила специальный приз Союза журналистов России "Лучший медиаменеджер года", передает корреспондент РИА Новости.В среду в Москве проходит церемония вручения премии "Золотое перо России". &quot;Спасибо. Это большая для меня честь, никогда не было у меня этой премии. Помню, еще в детстве в университете на журфаке услышала, что кто-то получил &quot;Золотое перо России&quot;, и это для меня всегда было таким воодушевлением, и я думала: &quot;Неужели я когда-нибудь вырасту и так вот добьюсь успехов в профессии, что, может быть, тоже встану в одном ряду с этими великолепными журналистами&quot;. &lt;...&gt; Я очень благодарна всем за то, что вы сочли, что я уже выросла и заслужила это&quot;, — сказала Симоньян в видеообращении, показанном на торжественной церемонии."Золотое перо России" — ежегодная профессиональная премия Союза журналистов России. Целью конкурса является поддержка и поощрение талантливых журналистов. Награда присуждается за выдающиеся профессиональные заслуги, многолетнюю работу в отечественной прессе, радио и на телевидении, гражданскую позицию и нравственный авторитет среди коллег.
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Наталья Макарова
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60
москва, россия, маргарита симоньян, общество, новости агентства
Москва, Россия, Маргарита Симоньян, Общество, Новости агентства
Симоньян получила специальный приз СЖР "Лучший медиаменеджер года"

Маргарита Симоньян получила специальный приз СЖР "Лучший медиаменеджер года"

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян получила специальный приз Союза журналистов России "Лучший медиаменеджер года", передает корреспондент РИА Новости.
В среду в Москве проходит церемония вручения премии "Золотое перо России".
«

"Спасибо. Это большая для меня честь, никогда не было у меня этой премии. Помню, еще в детстве в университете на журфаке услышала, что кто-то получил "Золотое перо России", и это для меня всегда было таким воодушевлением, и я думала: "Неужели я когда-нибудь вырасту и так вот добьюсь успехов в профессии, что, может быть, тоже встану в одном ряду с этими великолепными журналистами". <...> Я очень благодарна всем за то, что вы сочли, что я уже выросла и заслужила это", — сказала Симоньян в видеообращении, показанном на торжественной церемонии.

"Золотое перо России" — ежегодная профессиональная премия Союза журналистов России. Целью конкурса является поддержка и поощрение талантливых журналистов. Награда присуждается за выдающиеся профессиональные заслуги, многолетнюю работу в отечественной прессе, радио и на телевидении, гражданскую позицию и нравственный авторитет среди коллег.
Микрофон с логотипом МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Трое журналистов "России сегодня" стали лауреатами премии города Москвы
15 января, 16:51
 
МоскваРоссияМаргарита СимоньянОбществоНовости агентства
 
 
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