https://ria.ru/20240327/shvydkoy-1936162324.html

Швыдкой призвал не бояться ходить в театры после трагедии в "Крокусе"

Швыдкой призвал не бояться ходить в театры после трагедии в "Крокусе" - РИА Новости, 27.03.2024

Швыдкой призвал не бояться ходить в театры после трагедии в "Крокусе"

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой призвал зрителей не бояться ходить в театр после трагедии в "Крокус... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T14:22

2024-03-27T14:22

2024-03-27T14:30

теракт в "крокус сити холле"

крокус

крокус сити холл

брянская область

михаил швыдкой

владимир путин

россия

украина

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой призвал зрителей не бояться ходить в театр после трагедии в "Крокус сити холле", отметив, что в театрах не опаснее, чем в других общественных местах."Хочу обратиться к зрителям: не бойтесь ходить в театр. Поверьте мне, в театре не опаснее, чем в любом другом месте, в которые вы приходите. Я должен сказать, что, естественно, зрители, которые видели то, что происходило в "Крокус сити холле", достаточно напряжены, но я думаю, что (поход в театр может стать – ред.) самым большим подарком, который вы можете сделать деятелям театра в этот день (Международный день театра - ред.) - сказал Швыдкой на пресс-конференции.Он также выразил соболезнования семьям погибших в теракте.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек.Четверых предполагаемых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Всего, по его словам, были задержаны 11 человек. Суд в Москве арестовал восьмерых обвиняемых в совершении теракта.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

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