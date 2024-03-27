Рейтинг@Mail.ru
МИД Швеции отчитал НАТО за недостаточную помощь Киеву - РИА Новости, 27.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:54 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/shvetsiya-1936098358.html
МИД Швеции отчитал НАТО за недостаточную помощь Киеву
МИД Швеции отчитал НАТО за недостаточную помощь Киеву - РИА Новости, 27.03.2024
МИД Швеции отчитал НАТО за недостаточную помощь Киеву
Глава МИД недавно вступившей в НАТО Швеции Тобиас Билльстрём в интервью порталу Euractiv поспешил раскритиковать альянс за недостаточную помощь Украине, а также РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T09:54
2024-03-27T09:54
россия
украина
швеция
сергей лавров
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900140424_0:0:3196:1797_1920x0_80_0_0_28ebb638d57c13f5749283b734e6c020.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Глава МИД недавно вступившей в НАТО Швеции Тобиас Билльстрём в интервью порталу Euractiv поспешил раскритиковать альянс за недостаточную помощь Украине, а также призвал союзников создавать больше трудностей для России. "НАТО не делает достаточно для Украины", - заявил Билльстрём. Он отметил, что украинские военные нуждаются в пополнении "почти всего". По его словам, предоставление Киеву большего количества военной техники "не является вопросом промышленного потенциала", а сводится "к политическому лидерству и политической воле". Говоря об украинском конфликте, Билльстрём также призвал создавать больше сложностей для России. "Мы должны создавать больше стратегических трудностей для России", - заявил он. Швеция официально стала 32-м членом НАТО 7 марта. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240325/putin-1935603748.html
https://ria.ru/20240318/flag-1933967133.html
россия
украина
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900140424_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_a5cf884430d2812e648ca98ded4e05ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, швеция, сергей лавров, нато, в мире
Россия, Украина, Швеция, Сергей Лавров, НАТО, В мире
МИД Швеции отчитал НАТО за недостаточную помощь Киеву

МИД Швеции призвал НАТО создавать больше трудностей для России

© AP Photo / Michael SohnМинистр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© AP Photo / Michael Sohn
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Глава МИД недавно вступившей в НАТО Швеции Тобиас Билльстрём в интервью порталу Euractiv поспешил раскритиковать альянс за недостаточную помощь Украине, а также призвал союзников создавать больше трудностей для России.
"НАТО не делает достаточно для Украины", - заявил Билльстрём.
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
"Детский сад". В Швеции неожиданно высказались о Путине
25 марта, 11:05
Он отметил, что украинские военные нуждаются в пополнении "почти всего". По его словам, предоставление Киеву большего количества военной техники "не является вопросом промышленного потенциала", а сводится "к политическому лидерству и политической воле".
Говоря об украинском конфликте, Билльстрём также призвал создавать больше сложностей для России.
"Мы должны создавать больше стратегических трудностей для России", - заявил он.
Швеция официально стала 32-м членом НАТО 7 марта. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Флаг Североатлантического альянса подняли в Швеции под крики "Нет НАТО"
18 марта, 12:25
 
РоссияУкраинаШвецияСергей ЛавровНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала