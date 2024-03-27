МИД Швеции отчитал НАТО за недостаточную помощь Киеву
МИД Швеции призвал НАТО создавать больше трудностей для России
© AP Photo / Michael SohnМинистр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём
© AP Photo / Michael Sohn
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Глава МИД недавно вступившей в НАТО Швеции Тобиас Билльстрём в интервью порталу Euractiv поспешил раскритиковать альянс за недостаточную помощь Украине, а также призвал союзников создавать больше трудностей для России.
"НАТО не делает достаточно для Украины", - заявил Билльстрём.
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Он отметил, что украинские военные нуждаются в пополнении "почти всего". По его словам, предоставление Киеву большего количества военной техники "не является вопросом промышленного потенциала", а сводится "к политическому лидерству и политической воле".
Говоря об украинском конфликте, Билльстрём также призвал создавать больше сложностей для России.
"Мы должны создавать больше стратегических трудностей для России", - заявил он.
Швеция официально стала 32-м членом НАТО 7 марта. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.