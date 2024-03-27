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Мосгордума увеличила штрафы за правонарушения в метро - РИА Новости, 27.03.2024
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16:05 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/shtrafy-1936196895.html
Мосгордума увеличила штрафы за правонарушения в метро
Мосгордума увеличила штрафы за правонарушения в метро - РИА Новости, 27.03.2024
Мосгордума увеличила штрафы за правонарушения в метро
Московская городская дума увеличила штрафы за административные правонарушения в метро, такое решение было принято на пленарном заседании думы в среду, передаёт... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T16:05
2024-03-27T16:05
общество
авто
московская городская дума
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Московская городская дума увеличила штрафы за административные правонарушения в метро, такое решение было принято на пленарном заседании думы в среду, передаёт корреспондент РИА Новости. Согласно проекту закона об изменениях в кодекс об административных правонарушениях, предлагается выделить в отдельный состав административного правонарушения пользование выключателем "Стоп" (рукояткой, кнопкой остановки) эскалатора, за исключением случаев необходимости экстренной остановки эскалатора, и установить административную ответственность для граждан в виде административного штрафа в размере пять тысяч рублей. Также проектом предлагается увеличить размер административного штрафа со 100 рублей до двух тысяч рублей за умышленное создание ситуаций, мешающих движению пассажиропотока, особенно на входах, выходах и в вестибюлях станций метрополитена, за проезд в поездах, не осуществляющих или прекративших перевозку пассажиров и за нарушение запрета на передвижение по территории станций и подуличным переходам метрополитена на мотоциклах, велосипедах, самокатах, роликовых коньках и иных транспортных и спортивных средствах, кроме инвалидных колясок. За принятие закона в I чтении проголосовали - 29, против - 1, воздержались - 7, без поправок.
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общество, авто, московская городская дума
Общество, Авто, Московская городская дума
Мосгордума увеличила штрафы за правонарушения в метро

Мосгордума увеличила штрафы за административные правонарушения в метро

© АГН "Москва" / Сергей КиселевЗаседание Мосгордумы
Заседание Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Заседание Мосгордумы . Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Московская городская дума увеличила штрафы за административные правонарушения в метро, такое решение было принято на пленарном заседании думы в среду, передаёт корреспондент РИА Новости.
Согласно проекту закона об изменениях в кодекс об административных правонарушениях, предлагается выделить в отдельный состав административного правонарушения пользование выключателем "Стоп" (рукояткой, кнопкой остановки) эскалатора, за исключением случаев необходимости экстренной остановки эскалатора, и установить административную ответственность для граждан в виде административного штрафа в размере пять тысяч рублей.
Также проектом предлагается увеличить размер административного штрафа со 100 рублей до двух тысяч рублей за умышленное создание ситуаций, мешающих движению пассажиропотока, особенно на входах, выходах и в вестибюлях станций метрополитена, за проезд в поездах, не осуществляющих или прекративших перевозку пассажиров и за нарушение запрета на передвижение по территории станций и подуличным переходам метрополитена на мотоциклах, велосипедах, самокатах, роликовых коньках и иных транспортных и спортивных средствах, кроме инвалидных колясок.
За принятие закона в I чтении проголосовали - 29, против - 1, воздержались - 7, без поправок.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
В Госдуме одобрили проект о штрафах за неправильное обращение с навозом
25 марта, 11:20
 
ОбществоАвтоМосковская городская дума
 
 
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