https://ria.ru/20240327/shtrafy-1936196895.html

Мосгордума увеличила штрафы за правонарушения в метро

Мосгордума увеличила штрафы за правонарушения в метро - РИА Новости, 27.03.2024

Мосгордума увеличила штрафы за правонарушения в метро

Московская городская дума увеличила штрафы за административные правонарушения в метро, такое решение было принято на пленарном заседании думы в среду, передаёт... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T16:05

2024-03-27T16:05

2024-03-27T16:05

общество

авто

московская городская дума

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Московская городская дума увеличила штрафы за административные правонарушения в метро, такое решение было принято на пленарном заседании думы в среду, передаёт корреспондент РИА Новости. Согласно проекту закона об изменениях в кодекс об административных правонарушениях, предлагается выделить в отдельный состав административного правонарушения пользование выключателем "Стоп" (рукояткой, кнопкой остановки) эскалатора, за исключением случаев необходимости экстренной остановки эскалатора, и установить административную ответственность для граждан в виде административного штрафа в размере пять тысяч рублей. Также проектом предлагается увеличить размер административного штрафа со 100 рублей до двух тысяч рублей за умышленное создание ситуаций, мешающих движению пассажиропотока, особенно на входах, выходах и в вестибюлях станций метрополитена, за проезд в поездах, не осуществляющих или прекративших перевозку пассажиров и за нарушение запрета на передвижение по территории станций и подуличным переходам метрополитена на мотоциклах, велосипедах, самокатах, роликовых коньках и иных транспортных и спортивных средствах, кроме инвалидных колясок. За принятие закона в I чтении проголосовали - 29, против - 1, воздержались - 7, без поправок.

https://ria.ru/20240325/navoz-1935606799.html

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общество, авто, московская городская дума