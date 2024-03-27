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На родителей школьницы, поблагодарившей террористов, составили протокол - РИА Новости, 27.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
16:46 27.03.2024 (обновлено: 17:05 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/shkolnitsa-1936207748.html
На родителей школьницы, поблагодарившей террористов, составили протокол
На родителей школьницы, поблагодарившей террористов, составили протокол - РИА Новости, 27.03.2024
На родителей школьницы, поблагодарившей террористов, составили протокол
Нижегородская школьница поблагодарила террористов из "Крокус сити холла" за возможность пьянствовать в выходные вместо поездки в Москву, с ней провели... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T16:46
2024-03-27T17:05
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
теракт в "крокус сити холле"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар - РИА Новости. Нижегородская школьница поблагодарила террористов из "Крокус сити холла" за возможность пьянствовать в выходные вместо поездки в Москву, с ней провели профилактическую беседу, а родителей привлекли к административной ответственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД. Ранее в соцсетях было опубликовано видео, где пьяная девушка-подросток благодарит людей, устроивших теракт в "Крокус сити холле", за то, что теперь ей не придется ехать в Москву "и можно продолжать бухать". Публикация вызвала большой общественный резонанс. Как утверждается в местных СМИ, девочка ранее получила стипендию администрации Нижнего Новгорода за достижения в сфере культуры. "Полиция установила личность несовершеннолетней девушки, с ней провели профилактическую беседу. На законного представителя подростка составлен административный материал по статье 5.35. КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - заявили в региональном главке МВД РФ.В администрации Нижнего Новгорода на просьбу прокомментировать информацию о том, была ли девушка в списке одаренных детей, получающих стипендию за достижения в культуре и образовании, сообщили агентству, что "девушка действительно училась в учреждении культуры и получила стипендию за результаты в обучении". Но все ей положенное выплатили еще до инцидента. "По данным департамента культуры, в настоящее время в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту культуры, нижегородка не обучается и стипендию не получает", - добавили в пресс-службе городской администрации. Согласно положению, городская именная стипендия администрации Нижнего Новгорода одаренным детям, проявившим выдающиеся способности и показавшим результаты в области образования, культуры и искусств, спорта и социальной политики за последний учебный год составляет 60 тысяч рублей в год (5 тысяч рублей в месяц). Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек.
https://ria.ru/20240327/pepelische-1936021874.html
https://ria.ru/20240327/delo-1936107918.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Теракт в "Крокус Сити Холле"
На родителей школьницы, поблагодарившей террористов, составили протокол

Родителей школьницы, поблагодарившей террористов, привлекли к ответственности

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар - РИА Новости. Нижегородская школьница поблагодарила террористов из "Крокус сити холла" за возможность пьянствовать в выходные вместо поездки в Москву, с ней провели профилактическую беседу, а родителей привлекли к административной ответственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Ранее в соцсетях было опубликовано видео, где пьяная девушка-подросток благодарит людей, устроивших теракт в "Крокус сити холле", за то, что теперь ей не придется ехать в Москву "и можно продолжать бухать". Публикация вызвала большой общественный резонанс. Как утверждается в местных СМИ, девочка ранее получила стипендию администрации Нижнего Новгорода за достижения в сфере культуры.
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"Полиция установила личность несовершеннолетней девушки, с ней провели профилактическую беседу. На законного представителя подростка составлен административный материал по статье 5.35. КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - заявили в региональном главке МВД РФ.
В администрации Нижнего Новгорода на просьбу прокомментировать информацию о том, была ли девушка в списке одаренных детей, получающих стипендию за достижения в культуре и образовании, сообщили агентству, что "девушка действительно училась в учреждении культуры и получила стипендию за результаты в обучении". Но все ей положенное выплатили еще до инцидента.
"По данным департамента культуры, в настоящее время в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту культуры, нижегородка не обучается и стипендию не получает", - добавили в пресс-службе городской администрации.
Согласно положению, городская именная стипендия администрации Нижнего Новгорода одаренным детям, проявившим выдающиеся способности и показавшим результаты в области образования, культуры и искусств, спорта и социальной политики за последний учебный год составляет 60 тысяч рублей в год (5 тысяч рублей в месяц).
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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