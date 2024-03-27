https://ria.ru/20240327/shkolnitsa-1936207748.html

На родителей школьницы, поблагодарившей террористов, составили протокол

На родителей школьницы, поблагодарившей террористов, составили протокол - РИА Новости, 27.03.2024

На родителей школьницы, поблагодарившей террористов, составили протокол

Нижегородская школьница поблагодарила террористов из "Крокус сити холла" за возможность пьянствовать в выходные вместо поездки в Москву, с ней провели... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T16:46

2024-03-27T16:46

2024-03-27T17:05

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

теракт в "крокус сити холле"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар - РИА Новости. Нижегородская школьница поблагодарила террористов из "Крокус сити холла" за возможность пьянствовать в выходные вместо поездки в Москву, с ней провели профилактическую беседу, а родителей привлекли к административной ответственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД. Ранее в соцсетях было опубликовано видео, где пьяная девушка-подросток благодарит людей, устроивших теракт в "Крокус сити холле", за то, что теперь ей не придется ехать в Москву "и можно продолжать бухать". Публикация вызвала большой общественный резонанс. Как утверждается в местных СМИ, девочка ранее получила стипендию администрации Нижнего Новгорода за достижения в сфере культуры. "Полиция установила личность несовершеннолетней девушки, с ней провели профилактическую беседу. На законного представителя подростка составлен административный материал по статье 5.35. КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - заявили в региональном главке МВД РФ.В администрации Нижнего Новгорода на просьбу прокомментировать информацию о том, была ли девушка в списке одаренных детей, получающих стипендию за достижения в культуре и образовании, сообщили агентству, что "девушка действительно училась в учреждении культуры и получила стипендию за результаты в обучении". Но все ей положенное выплатили еще до инцидента. "По данным департамента культуры, в настоящее время в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту культуры, нижегородка не обучается и стипендию не получает", - добавили в пресс-службе городской администрации. Согласно положению, городская именная стипендия администрации Нижнего Новгорода одаренным детям, проявившим выдающиеся способности и показавшим результаты в области образования, культуры и искусств, спорта и социальной политики за последний учебный год составляет 60 тысяч рублей в год (5 тысяч рублей в месяц). Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек.

https://ria.ru/20240327/pepelische-1936021874.html

https://ria.ru/20240327/delo-1936107918.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф)