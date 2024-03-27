https://ria.ru/20240327/set-1936253702.html

Путин призвал сохранить сеть муниципальных культурных учреждений в России

Путин призвал сохранить сеть муниципальных культурных учреждений в России - РИА Новости, 27.03.2024

Путин призвал сохранить сеть муниципальных культурных учреждений в России

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно сделать все, чтобы сохранить сеть муниципальных культурных учреждений в стране. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T20:13

2024-03-27T20:13

2024-03-27T20:13

россия

владимир путин

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ТОРЖОК (Тверская область), 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно сделать все, чтобы сохранить сеть муниципальных культурных учреждений в стране. В ходе встречи с работниками культуры Тверской области одна из участниц попросила президента обратить внимание на проблему сокращения муниципальных культурных учреждений в регионах. "Я согласен, вы правы, сокращение сети, особенно в малых городах, на селе, это очень болезненная вещь, то же самое, что сокращение количества школ. Это примерно то же самое. Здесь есть, конечно, вещи объективного характера: демографические вещи, инфраструктурные, но нужно стремиться к тому, чтобы сеть была сохранена, согласен полностью... Будем стараться это делать", - сказал Путин. Он отметил, что средства на это есть. "Средства есть, мы только дополнительно 9 триллионов заложили на 6 лет вперед. Где-то уже населенный пункт прекращает существование, понимаете? Что там будет делать учреждение культуры, вот в чем все дело... Вопросы, связанные с демографией, с инфраструктурой объективный носят характер, но в целом вы правы абсолютно, нужно сделать все, чтобы сеть была сохранена. Это точно, мы будем стараться ", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20240327/biblioteki-1936253418.html

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россия, владимир путин