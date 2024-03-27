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Путин призвал сохранить сеть муниципальных культурных учреждений в России - РИА Новости, 27.03.2024
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20:13 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/set-1936253702.html
Путин призвал сохранить сеть муниципальных культурных учреждений в России
Путин призвал сохранить сеть муниципальных культурных учреждений в России - РИА Новости, 27.03.2024
Путин призвал сохранить сеть муниципальных культурных учреждений в России
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно сделать все, чтобы сохранить сеть муниципальных культурных учреждений в стране. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T20:13
2024-03-27T20:13
россия
владимир путин
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ТОРЖОК (Тверская область), 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно сделать все, чтобы сохранить сеть муниципальных культурных учреждений в стране. В ходе встречи с работниками культуры Тверской области одна из участниц попросила президента обратить внимание на проблему сокращения муниципальных культурных учреждений в регионах. "Я согласен, вы правы, сокращение сети, особенно в малых городах, на селе, это очень болезненная вещь, то же самое, что сокращение количества школ. Это примерно то же самое. Здесь есть, конечно, вещи объективного характера: демографические вещи, инфраструктурные, но нужно стремиться к тому, чтобы сеть была сохранена, согласен полностью... Будем стараться это делать", - сказал Путин. Он отметил, что средства на это есть. "Средства есть, мы только дополнительно 9 триллионов заложили на 6 лет вперед. Где-то уже населенный пункт прекращает существование, понимаете? Что там будет делать учреждение культуры, вот в чем все дело... Вопросы, связанные с демографией, с инфраструктурой объективный носят характер, но в целом вы правы абсолютно, нужно сделать все, чтобы сеть была сохранена. Это точно, мы будем стараться ", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20240327/biblioteki-1936253418.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин призвал сохранить сеть муниципальных культурных учреждений в России

Путин: нужно сделать все, чтобы сохранить сеть культурных учреждений в России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встречается с работниками культуры Тверской области в музейном комплексе "Гостиница Пожарских" в Торжке
Президент РФ Владимир Путин встречается с работниками культуры Тверской области в музейном комплексе Гостиница Пожарских в Торжке - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин встречается с работниками культуры Тверской области в музейном комплексе "Гостиница Пожарских" в Торжке
Читать ria.ru в
ТОРЖОК (Тверская область), 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно сделать все, чтобы сохранить сеть муниципальных культурных учреждений в стране.
В ходе встречи с работниками культуры Тверской области одна из участниц попросила президента обратить внимание на проблему сокращения муниципальных культурных учреждений в регионах.
Президент РФ Владимир Путин встречается с работниками культуры Тверской области в музейном комплексе Гостиница Пожарских в Торжке - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
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«
"Я согласен, вы правы, сокращение сети, особенно в малых городах, на селе, это очень болезненная вещь, то же самое, что сокращение количества школ. Это примерно то же самое. Здесь есть, конечно, вещи объективного характера: демографические вещи, инфраструктурные, но нужно стремиться к тому, чтобы сеть была сохранена, согласен полностью... Будем стараться это делать", - сказал Путин.
Он отметил, что средства на это есть.
«
"Средства есть, мы только дополнительно 9 триллионов заложили на 6 лет вперед. Где-то уже населенный пункт прекращает существование, понимаете? Что там будет делать учреждение культуры, вот в чем все дело... Вопросы, связанные с демографией, с инфраструктурой объективный носят характер, но в целом вы правы абсолютно, нужно сделать все, чтобы сеть была сохранена. Это точно, мы будем стараться ", - подчеркнул Путин.
Президент РФ Владимир Путин встречается с работниками культуры Тверской области в музейном комплексе Гостиница Пожарских в Торжке - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
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