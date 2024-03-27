https://ria.ru/20240327/serbiya-1936082724.html

Жители Сербии рассказали о последствиях примененного НАТО обедненного урана

Жители Сербии рассказали о последствиях примененного НАТО обедненного урана - РИА Новости, 27.03.2024

Жители Сербии рассказали о последствиях примененного НАТО обедненного урана

Сербия и спустя 25 лет сталкивается с последствиями применения НАТО снарядов с обедненным ураном, рассказали РИА Новости местные жители. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T08:37

2024-03-27T08:37

2024-03-27T08:37

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БЕЛГРАД, 27 мар - РИА Новости. Сербия и спустя 25 лет сталкивается с последствиями применения НАТО снарядов с обедненным ураном, рассказали РИА Новости местные жители. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Нынешний директор Русского дома в Белграде Евгений Баранов 25 лет назад был военным корреспондентом, тогда он впервые приехал на Балканы и остался на всю жизнь. Как он вспоминает в интервью РИА Новости, в то время об особых свойствах обедненного урана речи не шло, да и вообще подобный тип снарядов был не на слуху. Разговоры о них пошли через несколько лет после агрессии НАТО - когда сербы столкнулись с последствиями применения обедненного урана. "Тогда мы ничего не знали про это… Вся эта история с обедненным ураном появилась несколько позже. Я думаю, где-то начиная с 2003 года, 2002… Первые свидетельства и сигналы появились от врачей. Потому что диаграммы заболеваемости стали показывать какие-то чудеса роста, которые вызывали вопросы", - рассказал РИА Новости Баранов. Одновременно стала появляться информация о том, что влиянию урана подверглись не только жертвы агрессии НАТО - сербы - но и сами военные, в частности, из итальянского контингента. "Поскольку на сербов всегда было всем плевать, то сигналы, раздающиеся отсюда, вызывали в лучшем случае ухмылку. А вот никак не реагировать на сигналы о заболевании своих собственных солдат было сложнее", - рассказывает Баранов. Уже задним числом местные эксперты начали узнавать о том, что США применяли уран и в Ираке, в Боснии и Герцоговине и в других местах. У них были четкие инструкции по обращению с этим оружием, причем этими протоколами США не делились даже с союзниками - то есть с теми же итальянцами. Возможно, рассуждают местные эксперты, чтобы не привлекать внимания к "особенностям" обедненного урана. "Никто так и не дал ответ на вопрос, почему американцы на тех территориях, которые они бомбили, находились в спецодежде. Что у них были четкие инструкции по тому, как обращаться с военной техникой, пораженной этим вооружением, в частности, с сербской и иракской", - вспоминает Баранов. Те события хорошо помнит и даже описала в своей книги "Косово-метохийские голоса" преподаватель сербского языка из города Ораховац на юго-западе Косово и Метохии, профессор Оливера Радич. "Много случаев заболеваний вокруг, разных. Не только рак, есть и сахарный диабет и так далее. Все это последствия бомбардировок. От видимых, физических, до тех, что ощущаются психически. Не может человек продолжить жить здоровым, если его засыпали такой отравой, а мы точно знаем, что они на нас сбрасывали отравляющие вещества", - рассказала Радич РИА Новости. По ее словам, бомбы "не выбирали сербов, албанцев, цыган, бошняков, они падали на нас всех, мы все отравлены". "Болезни появились у представителей всех народов, все мы лечимся и умираем. Последствия таковы. Может, однажды появится статистика, сколько людей умерло от такого "спасения" авиацией НАТО", - говорит она. Одним из объектов использования НАТО снарядов с обедненным ураном стал небольшой город Алексинац на юге Сербии. Владелец одного из местных агентств ритуальных услуг, Небойша Бакич, утверждает, что уровень заболевания раком в городе за последние годы вырос многократно. "Приезжала западная инспекция, посмотреть, сколько их "Милосердный ангел" (одно из названий операции НАТО - ред) добра нам принес. Что еще 500 лет не сможем оправиться от радиации", - посетовал он. По его словам, "уран оставляет последствия", и в городе растет число онкологических заболеваний. "Кто знает, что еще это вызывает у населения. Мы были лабораторными мышами для них. Без решения Совбеза ООН напали на нас, на всеми признанное государство. Так не поступают ни с животными, как они с нами поступили. Я лично желаю, чтоб им вернулось в три раза больше, чем они нам устроили", - злится он. Студент юридического факультета университета города Ниш Милан Байич те события не застал, так как он тогда еще попросту не родился, но хорошо о них наслышан: от рака, вызванного ураном, как считают в семье, умер его дед Душан Байич. "Вся моя семья с отцовской стороны родом из Боснийской Краины, а именно из Дрвара, это город в западной части Боснии и Герцеговины. Мой дед был непосредственным участником войны (в Боснии) 1992-1995 годов. После этого переселился в Сербию, был принят на должность судьи в поселках Гнилане и Косовска-Витина и работал там до 1999 года, попал там под бомбардировки НАТО на все 78 дней. Все это время он находился там, на юге Косово и Метохии. После отвода сербской армии переселился в Буяновац на юге Сербии, открыл там адвокатскую контору. В 2016 году у него диагностировали рак простаты и после трех лет борьбы он скончался 17 марта 2019 года", - рассказал Байич-внук РИА Новости. По его прогнозу, сербам еще долго испытывать на себе последствия. "Во всем Косово и Метохии, особенно в Метохии (юго-западная часть края – ред.), где НАТО бомбила особенно интенсивно, территория поражена обедненным ураном. Мы сейчас сталкиваемся с последствиями, большими проблемами. У нас будут эти проблемы еще долго с течением времени, потому что полураспад урана идет долго, и мы еще ощутим последствия того, что они нам устроили", - говорит он.

https://ria.ru/20240327/serbiya-1936075787.html

https://ria.ru/20240324/putin-1935474828.html

https://ria.ru/20221130/yugoslaviya-1835161607.html

https://ria.ru/20231216/serbiya-1916166804.html

https://ria.ru/20240325/serbiya-1935562929.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сербия, косово, нато