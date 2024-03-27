https://ria.ru/20240327/serbiya-1936075787.html
Глава минздрава Сербии назвал бомбардировки НАТО геноцидом
Глава минздрава Сербии назвал бомбардировки НАТО геноцидом - РИА Новости, 27.03.2024
Глава минздрава Сербии назвал бомбардировки НАТО геноцидом
Бомбардировки НАТО Союзной республики Югославии (состоявшей из Сербии и Черногории) в 1999 году были геноцидом и жестоким экспериментом, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T06:50
2024-03-27T06:50
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БЕЛГРАД, 27 мар – РИА Новости. Бомбардировки НАТО Союзной республики Югославии (состоявшей из Сербии и Черногории) в 1999 году были геноцидом и жестоким экспериментом, заявила в интервью РИА Новости министр здравоохранения Сербии Даница Груйичич. Министр здравоохранения Сербии, известный нейрохирург и специалист по онкологии, профессор Груйичич возглавляла Институт онкологии и радиологии Сербии до своего назначения на пост в правительстве в 2022 году. По данным медиков, ежегодно онкологические заболевания в Сербии выявляются у около 40 тысяч человек, заболеваемость и смертность от рака продолжают расти. "Мы с доктором Зоркой Вукмирович и другими коллегами опубликовали монографию "Правда о последствиях бомбардировок Сербии 1999 года". В книге собраны все имеющиеся факты и статистические данные, документальные свидетельства. Речь идет о геноциде, экоциде и жестоком эксперименте над нами, все показатели заболеваемости до сих пор идут строго по возрастающей, что буквально видно по числу новозаболевших и умерших от рака на прямом восходящем графике с 1999 по 2018 годы", - указала министр здравоохранения Сербии. Официальная церемония в 25-ую годовщину агрессии НАТО состоялась 24 марта в городе Прокупле на юге Сербии, в ней приняли участие президент Сербии Александр Вучич, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик, патриарх Сербский Порфирий, члены правительств и парламентов Сербии и РС БиГ, представители духовенства, армии и полиции, многочисленные граждане. Вучич заявил там, что Запад спустя 25 лет со дня бомбардировок НАТО 1999 года убеждает Сербию, что устроил агрессию для ее развития и будущего, но Белград не признает независимость Косово и не вступит в НАТО. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
https://ria.ru/20240325/yugoslaviya-1935571523.html
https://ria.ru/20240325/yugoslaviya-1935567678.html
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сербия, черногория, косово, александр вучич, милорад додик, нато, оон, в мире
Сербия, Черногория, Косово, Александр Вучич, Милорад Додик, НАТО, ООН, В мире
Глава минздрава Сербии назвал бомбардировки НАТО геноцидом
Глава минздрава Сербии Груйичич: бомбардировки НАТО Сербии были геноцидом
БЕЛГРАД, 27 мар – РИА Новости. Бомбардировки НАТО Союзной республики Югославии (состоявшей из Сербии и Черногории) в 1999 году были геноцидом и жестоким экспериментом, заявила в интервью РИА Новости министр здравоохранения Сербии Даница Груйичич.
Министр здравоохранения Сербии, известный нейрохирург и специалист по онкологии, профессор Груйичич возглавляла Институт онкологии и радиологии Сербии до своего назначения на пост в правительстве в 2022 году. По данным медиков, ежегодно онкологические заболевания в Сербии выявляются у около 40 тысяч человек, заболеваемость и смертность от рака продолжают расти.
"Мы с доктором Зоркой Вукмирович и другими коллегами опубликовали монографию "Правда о последствиях бомбардировок Сербии 1999 года". В книге собраны все имеющиеся факты и статистические данные, документальные свидетельства. Речь идет о геноциде, экоциде и жестоком эксперименте над нами, все показатели заболеваемости до сих пор идут строго по возрастающей, что буквально видно по числу новозаболевших и умерших от рака на прямом восходящем графике с 1999 по 2018 годы", - указала министр здравоохранения Сербии.
Официальная церемония в 25-ую годовщину агрессии НАТО состоялась 24 марта в городе Прокупле на юге Сербии, в ней приняли участие президент Сербии Александр Вучич
, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик
, патриарх Сербский Порфирий, члены правительств и парламентов Сербии и РС БиГ, представители духовенства, армии и полиции, многочисленные граждане. Вучич заявил там, что Запад спустя 25 лет со дня бомбардировок НАТО 1999 года убеждает Сербию, что устроил агрессию для ее развития и будущего, но Белград
не признает независимость Косово
и не вступит в НАТО.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН
на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.