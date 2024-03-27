В Сербии заявили о росте смертности от рака после агрессии НАТО
Минздрав Сербии: заболеваемость и смертность от рака после агрессии НАТО растет
© AP Photo / Darko VojinovicАвтомобиль скорой помощи в Сербии
© AP Photo / Darko Vojinovic
Автомобиль скорой помощи в Сербии. Архивное фото
БЕЛГРАД, 27 мар – РИА Новости. Заболеваемость и смертность от рака после агрессии НАТО в Сербии продолжает расти, заявила в интервью РИА Новости министр здравоохранения Сербии Даница Груйичич.
Министр здравоохранения Сербии, известный нейрохирург и специалист по онкологии, профессор Груйичич возглавляла Институт онкологии и радиологии Сербии до своего назначения на пост в правительстве в 2022 году. По данным медиков, ежегодно онкологические заболевания в Сербии выявляются у около 40 тысяч человек, минздрав сейчас работает над программным обеспечением для более оперативного и автоматического учета новых заболевших.
"Мы и наши соседи - хорваты и венгры, годами чередуемся на первом месте по смертности от онкологических заболеваний в Европе. Так, по данным ECIS (European cancer information system) за 2020 год, Сербия была на первом месте с индексом 150,6 на 100 тысяч человек, когда среднеевропейский показатель составлял 108,7 пунктов. Лидируют по степени смертности у нас опухоли дыхательной системы (легких), молочных желез, органов центральной нервной системы, щитовидной железы, кровеносной и пищеварительной систем", - заявила министр здравоохранения Сербии.
Официальная церемония в 25-ую годовщину агрессии НАТО состоялась 24 марта в городе Прокупле на юге Сербии, в ней приняли участие президент Сербии Александр Вучич, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик, патриарх Сербский Порфирий, члены правительств и парламентов Сербии и РС БиГ, представители духовенства, армии и полиции, многочисленные граждане. Вучич заявил там, что Запад спустя 25 лет со дня бомбардировок НАТО 1999 года убеждает Сербию, что устроил агрессию для ее развития и будущего, но Белград не признает независимость Косово и не вступит в НАТО.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.