В ЕС признают, что санкции подрывают продбезопасность, заявили в МИД России
МИД России: ЕС признает вред от санкций для продовольственной безопасности
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Представители руководства Евросоюза признают вред от санкционной политики для мировой продовольственной безопасности, когда объясняют, почему предпочитают ввести новые запретительные тарифы против сельхозпродукции из России и Белоруссии вместо обычных санкций, заявили в МИД РФ.
Европейская комиссия ранее официально опубликовала свое предложение о введении повышенных пошлин на ввоз зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России, а также Белоруссии на территорию Евросоюза. Эксперты ранее утверждали, что подобные меры приведут к росту цен на данную продукцию.
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По сообщению на сайте МИД РФ, в руководстве ЕС подчеркивают, что выбор запретительных тарифов, а не "стандартных" санкций против сельхозпродукции из РФ и Белоруссии "якобы продиктован великодушным стремлением не мешать транзиту российского зерна в третьи страны". "В Брюсселе уже открыто признают, что, несмотря на все утверждения об обратном, действующий в отношении России санкционный режим подрывает глобальную продовольственную безопасность, поскольку есовские рестрикции целенаправленно мешают нашему сельхозэкспорту", - говорится в сообщении.
В МИД РФ отметили, что, руководствуясь логикой Брюсселя, "ведение запретительных пошлин на украинское зерно гарантированно защитило бы рынок стран-членов ЕС от его переизбытка, осчастливило бы европейских фермеров и обеспечило бы бесперебойный экспорт с Украины в нуждающиеся в продовольствии третьи страны".
"Однако этому препятствует нежелание западного сельхозлобби выпускать из своих рук поставки дешевой и приносящей ему сверхприбыль украинской агропродукции. Это к вопросу о том, чьи интересы в реальности обслуживает корпорация "фон дер Ляйен и компания". Уж точно - не интересы европейских аграриев", - подчеркивается в сообщении.
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