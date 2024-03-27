https://ria.ru/20240327/sanktsii-1936241568.html

В ЕС признают, что санкции подрывают продбезопасность, заявили в МИД России

В ЕС признают, что санкции подрывают продбезопасность, заявили в МИД России - РИА Новости, 27.03.2024

В ЕС признают, что санкции подрывают продбезопасность, заявили в МИД России

Представители руководства Евросоюза признают вред от санкционной политики для мировой продовольственной безопасности, когда объясняют, почему предпочитают... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T19:11

2024-03-27T19:11

2024-03-27T19:11

экономика

евросоюз

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Представители руководства Евросоюза признают вред от санкционной политики для мировой продовольственной безопасности, когда объясняют, почему предпочитают ввести новые запретительные тарифы против сельхозпродукции из России и Белоруссии вместо обычных санкций, заявили в МИД РФ. Европейская комиссия ранее официально опубликовала свое предложение о введении повышенных пошлин на ввоз зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России, а также Белоруссии на территорию Евросоюза. Эксперты ранее утверждали, что подобные меры приведут к росту цен на данную продукцию. По сообщению на сайте МИД РФ, в руководстве ЕС подчеркивают, что выбор запретительных тарифов, а не "стандартных" санкций против сельхозпродукции из РФ и Белоруссии "якобы продиктован великодушным стремлением не мешать транзиту российского зерна в третьи страны". "В Брюсселе уже открыто признают, что, несмотря на все утверждения об обратном, действующий в отношении России санкционный режим подрывает глобальную продовольственную безопасность, поскольку есовские рестрикции целенаправленно мешают нашему сельхозэкспорту", - говорится в сообщении. В МИД РФ отметили, что, руководствуясь логикой Брюсселя, "ведение запретительных пошлин на украинское зерно гарантированно защитило бы рынок стран-членов ЕС от его переизбытка, осчастливило бы европейских фермеров и обеспечило бы бесперебойный экспорт с Украины в нуждающиеся в продовольствии третьи страны". "Однако этому препятствует нежелание западного сельхозлобби выпускать из своих рук поставки дешевой и приносящей ему сверхприбыль украинской агропродукции. Это к вопросу о том, чьи интересы в реальности обслуживает корпорация "фон дер Ляйен и компания". Уж точно - не интересы европейских аграриев", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20240222/britantsy-1928847732.html

https://ria.ru/20240322/zerno-1934826785.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, евросоюз, россия, санкции в отношении россии