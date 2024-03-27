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Госдеп анонсировал новые санкции против российского ТЭК - РИА Новости, 27.03.2024
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17:52 27.03.2024 (обновлено: 18:05 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/sanktsii-1936222383.html
Госдеп анонсировал новые санкции против российского ТЭК
Госдеп анонсировал новые санкции против российского ТЭК - РИА Новости, 27.03.2024
Госдеп анонсировал новые санкции против российского ТЭК
США продолжат ужесточать санкции в отношении российского топливно-энергетического комплекса, заявил помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T17:52
2024-03-27T18:05
сша
государственный департамент сша
экономика
санкции в отношении россии
россия
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ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. США продолжат ужесточать санкции в отношении российского топливно-энергетического комплекса, заявил помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт."Будет больше (санкционных мер). Это я вам обещаю", - сказал он на брифинге для СМИ. Пайатт заявил, что США стремятся "ужесточить санкционный режим в отношении России", но отказался конкретизировать готовящиеся меры.Он вкратце перечислил уже сделанное, упомянув "аттестацию" судоходных компаний на предмет соблюдения "ценового потолока", санкции против якобы нарушителей, включая "Совкомфлот", удары по перспективным энергетическим проектам."Например, санкции против "Новатэк" и арктического СПГ-проекта, которые, очевидно, имеют эффект, судя по жалобам, которые доносятся из Москвы", - сказал Пайатт.
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сша, государственный департамент сша, экономика, санкции в отношении россии, россия
США, Государственный департамент США, Экономика, Санкции в отношении России, Россия
Госдеп анонсировал новые санкции против российского ТЭК

Представитель госдепа: США будут вводить новые санкции против российского ТЭК

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. США продолжат ужесточать санкции в отношении российского топливно-энергетического комплекса, заявил помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт.
"Будет больше (санкционных мер). Это я вам обещаю", - сказал он на брифинге для СМИ. Пайатт заявил, что США стремятся "ужесточить санкционный режим в отношении России", но отказался конкретизировать готовящиеся меры.
Он вкратце перечислил уже сделанное, упомянув "аттестацию" судоходных компаний на предмет соблюдения "ценового потолока", санкции против якобы нарушителей, включая "Совкомфлот", удары по перспективным энергетическим проектам.
"Например, санкции против "Новатэк" и арктического СПГ-проекта, которые, очевидно, имеют эффект, судя по жалобам, которые доносятся из Москвы", - сказал Пайатт.
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