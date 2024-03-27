https://ria.ru/20240327/sanktsii-1936222383.html

Госдеп анонсировал новые санкции против российского ТЭК

Госдеп анонсировал новые санкции против российского ТЭК - РИА Новости, 27.03.2024

Госдеп анонсировал новые санкции против российского ТЭК

США продолжат ужесточать санкции в отношении российского топливно-энергетического комплекса, заявил помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T17:52

2024-03-27T17:52

2024-03-27T18:05

сша

государственный департамент сша

экономика

санкции в отношении россии

россия

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ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. США продолжат ужесточать санкции в отношении российского топливно-энергетического комплекса, заявил помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт."Будет больше (санкционных мер). Это я вам обещаю", - сказал он на брифинге для СМИ. Пайатт заявил, что США стремятся "ужесточить санкционный режим в отношении России", но отказался конкретизировать готовящиеся меры.Он вкратце перечислил уже сделанное, упомянув "аттестацию" судоходных компаний на предмет соблюдения "ценового потолока", санкции против якобы нарушителей, включая "Совкомфлот", удары по перспективным энергетическим проектам."Например, санкции против "Новатэк" и арктического СПГ-проекта, которые, очевидно, имеют эффект, судя по жалобам, которые доносятся из Москвы", - сказал Пайатт.

https://ria.ru/20240326/derevo-1935733610.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, государственный департамент сша, экономика, санкции в отношении россии, россия