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Россия избежала самосуда над террористами, заявила Москалькова - РИА Новости, 27.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
23:21 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/samosud-1936276923.html
Россия избежала самосуда над террористами, заявила Москалькова
Россия избежала самосуда над террористами, заявила Москалькова - РИА Новости, 27.03.2024
Россия избежала самосуда над террористами, заявила Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия - "цивилизованное и зрелое государство", в котором смогли избежать самосуда над... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T23:21
2024-03-27T23:21
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
брянская область
татьяна москалькова
владимир путин
александр бортников
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1936276923.jpg?1711570917
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия - "цивилизованное и зрелое государство", в котором смогли избежать самосуда над задержанными по делу о совершении теракта в "Крокус сити холле". "Должна отметить, что у нас настолько цивилизованное и зрелое государство, что мы смогли избежать самосуда. Это очень и очень важно", - написала Москалькова в своем Telegram-канале. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240325/moskalkova-1935615262.html
https://ria.ru/20240325/krokus-1935633922.html
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россия, украина, брянская область, татьяна москалькова, владимир путин, александр бортников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Брянская область, Татьяна Москалькова, Владимир Путин, Александр Бортников, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Крокус
Россия избежала самосуда над террористами, заявила Москалькова

Москалькова: России удалось избежать самосуда над обвиняемыми по "Крокусу"

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия - "цивилизованное и зрелое государство", в котором смогли избежать самосуда над задержанными по делу о совершении теракта в "Крокус сити холле".
«
"Должна отметить, что у нас настолько цивилизованное и зрелое государство, что мы смогли избежать самосуда. Это очень и очень важно", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Москалькова призвала спецслужбы сплотиться для поиска заказчика теракта
25 марта, 11:56
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Возгорание в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Медведев выступил за ликвидацию причастных к теракту в "Крокусе"
25 марта, 12:50
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаБрянская областьТатьяна МоскальковаВладимир ПутинАлександр БортниковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Крокус
 
 
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