https://ria.ru/20240327/samolety-1936078781.html
Нескольким летевшим в Сочи самолетам пришлось уйти на запасные аэродромы
Нескольким летевшим в Сочи самолетам пришлось уйти на запасные аэродромы - РИА Новости, 27.03.2024
Нескольким летевшим в Сочи самолетам пришлось уйти на запасные аэродромы
Несколько воздушных судов, направлявшихся в Сочи, ушли на запасные аэродромы из-за непогоды, на месте воздушной гавани развёрнут оперативный штаб, все службы... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T07:36
2024-03-27T07:36
2024-03-27T13:29
сочи
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СОЧИ, 27 мар — РИА Новости. Несколько воздушных судов, направлявшихся в Сочи, ушли на запасные аэродромы из-за непогоды, на месте воздушной гавани развёрнут оперативный штаб, все службы усилены для быстрого обслуживания пассажиров, сообщили в пресс-службе аэропорта курорта. Ранее в краевом главке МЧС России информировали о сильном ветре и смерчах в Сочи. Как передает корреспондент РИА Новости, в ночь на среду прошли дожди и сильный ветер. "Сообщаем, что аэропорт Сочи работает по фактической погоде, однако решения о посадке самолета или направлении на запасной аэродром принимаются командирами воздушных судов исходя из безопасности полета. В настоящий момент на запасные аэродромы направилось несколько воздушных судов разных авиакомпаний", — говорится в Telegram-канале аэропорта. Службы аэропорта сейчас работают в усиленном режиме. "Мы усилили все службы для оперативного обслуживания пассажиров и воздушных судов. Увеличено количество операторов call-центра, а также увеличена периодичность уборки санитарных зон, работает оперативный штаб для принятия всех необходимых управленческих решений", — пояснили в аэропорту Сочи. Пассажиров аэропорта просят следить за временем вылета на электронных табло или на сайте сочинского аэропорта, а также соблюдать правила вежливости — не занимать места для инвалидов в аэропорту, уступать кресла пожилым людям и беременным женщинам. По наблюдениям корреспондента РИА Новости, в настоящее время на курорте продолжаются дожди, температура воздуха колеблется в пределах семи-десяти градусов.
https://ria.ru/20240327/samolety-1936069586.html
https://ria.ru/20240327/sevastopol-1936076216.html
https://ria.ru/20240327/boeing-1936058700.html
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сочи
Нескольким летевшим в Сочи самолетам пришлось уйти на запасные аэродромы
Несколько летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды
СОЧИ, 27 мар — РИА Новости.
Несколько воздушных судов, направлявшихся в Сочи, ушли на запасные аэродромы из-за непогоды, на месте воздушной гавани развёрнут оперативный штаб, все службы усилены для быстрого обслуживания пассажиров, сообщили
в пресс-службе аэропорта курорта.
Ранее в краевом главке МЧС России информировали о сильном ветре и смерчах в Сочи. Как передает корреспондент РИА Новости, в ночь на среду прошли дожди и сильный ветер.
"Сообщаем, что аэропорт Сочи работает по фактической погоде, однако решения о посадке самолета или направлении на запасной аэродром принимаются командирами воздушных судов исходя из безопасности полета. В настоящий момент на запасные аэродромы направилось несколько воздушных судов разных авиакомпаний", — говорится в Telegram-канале аэропорта.
Службы аэропорта сейчас работают в усиленном режиме. "Мы усилили все службы для оперативного обслуживания пассажиров и воздушных судов. Увеличено количество операторов call-центра, а также увеличена периодичность уборки санитарных зон, работает оперативный штаб для принятия всех необходимых управленческих решений", — пояснили в аэропорту Сочи.
Пассажиров аэропорта просят следить за временем вылета на электронных табло или на сайте сочинского аэропорта, а также соблюдать правила вежливости — не занимать места для инвалидов в аэропорту, уступать кресла пожилым людям и беременным женщинам.
По наблюдениям корреспондента РИА Новости, в настоящее время на курорте продолжаются дожди, температура воздуха колеблется в пределах семи-десяти градусов.