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Нескольким летевшим в Сочи самолетам пришлось уйти на запасные аэродромы - РИА Новости, 27.03.2024
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07:36 27.03.2024 (обновлено: 13:29 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/samolety-1936078781.html
Нескольким летевшим в Сочи самолетам пришлось уйти на запасные аэродромы
Нескольким летевшим в Сочи самолетам пришлось уйти на запасные аэродромы - РИА Новости, 27.03.2024
Нескольким летевшим в Сочи самолетам пришлось уйти на запасные аэродромы
Несколько воздушных судов, направлявшихся в Сочи, ушли на запасные аэродромы из-за непогоды, на месте воздушной гавани развёрнут оперативный штаб, все службы... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T07:36
2024-03-27T13:29
сочи
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СОЧИ, 27 мар — РИА Новости. Несколько воздушных судов, направлявшихся в Сочи, ушли на запасные аэродромы из-за непогоды, на месте воздушной гавани развёрнут оперативный штаб, все службы усилены для быстрого обслуживания пассажиров, сообщили в пресс-службе аэропорта курорта. Ранее в краевом главке МЧС России информировали о сильном ветре и смерчах в Сочи. Как передает корреспондент РИА Новости, в ночь на среду прошли дожди и сильный ветер. "Сообщаем, что аэропорт Сочи работает по фактической погоде, однако решения о посадке самолета или направлении на запасной аэродром принимаются командирами воздушных судов исходя из безопасности полета. В настоящий момент на запасные аэродромы направилось несколько воздушных судов разных авиакомпаний", — говорится в Telegram-канале аэропорта. Службы аэропорта сейчас работают в усиленном режиме. "Мы усилили все службы для оперативного обслуживания пассажиров и воздушных судов. Увеличено количество операторов call-центра, а также увеличена периодичность уборки санитарных зон, работает оперативный штаб для принятия всех необходимых управленческих решений", — пояснили в аэропорту Сочи. Пассажиров аэропорта просят следить за временем вылета на электронных табло или на сайте сочинского аэропорта, а также соблюдать правила вежливости — не занимать места для инвалидов в аэропорту, уступать кресла пожилым людям и беременным женщинам. По наблюдениям корреспондента РИА Новости, в настоящее время на курорте продолжаются дожди, температура воздуха колеблется в пределах семи-десяти градусов.
https://ria.ru/20240327/samolety-1936069586.html
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сочи
Сочи
Нескольким летевшим в Сочи самолетам пришлось уйти на запасные аэродромы

Несколько летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкШторм в Сочи. 26 марта 2024 года
Шторм в Сочи. 26 марта 2024 года - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Шторм в Сочи. 26 марта 2024 года
Читать ria.ru в
СОЧИ, 27 мар — РИА Новости. Несколько воздушных судов, направлявшихся в Сочи, ушли на запасные аэродромы из-за непогоды, на месте воздушной гавани развёрнут оперативный штаб, все службы усилены для быстрого обслуживания пассажиров, сообщили в пресс-службе аэропорта курорта.
Ранее в краевом главке МЧС России информировали о сильном ветре и смерчах в Сочи. Как передает корреспондент РИА Новости, в ночь на среду прошли дожди и сильный ветер.
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"Сообщаем, что аэропорт Сочи работает по фактической погоде, однако решения о посадке самолета или направлении на запасной аэродром принимаются командирами воздушных судов исходя из безопасности полета. В настоящий момент на запасные аэродромы направилось несколько воздушных судов разных авиакомпаний", — говорится в Telegram-канале аэропорта.
Службы аэропорта сейчас работают в усиленном режиме. "Мы усилили все службы для оперативного обслуживания пассажиров и воздушных судов. Увеличено количество операторов call-центра, а также увеличена периодичность уборки санитарных зон, работает оперативный штаб для принятия всех необходимых управленческих решений", — пояснили в аэропорту Сочи.
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Пассажиров аэропорта просят следить за временем вылета на электронных табло или на сайте сочинского аэропорта, а также соблюдать правила вежливости — не занимать места для инвалидов в аэропорту, уступать кресла пожилым людям и беременным женщинам.
По наблюдениям корреспондента РИА Новости, в настоящее время на курорте продолжаются дожди, температура воздуха колеблется в пределах семи-десяти градусов.
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