https://ria.ru/20240327/samolety-1936069586.html

Несколько летевших в Улан-Удэ самолетов из-за ветра сели в Иркутске

Несколько летевших в Улан-Удэ самолетов из-за ветра сели в Иркутске - РИА Новости, 27.03.2024

Несколько летевших в Улан-Удэ самолетов из-за ветра сели в Иркутске

Несколько самолетов, летевших в Улан-Удэ, из-за сильного ветра ушли на посадку на запасной аэропорт Иркутска, сообщил генеральный директор воздушного узла... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T04:30

2024-03-27T04:30

2024-03-27T04:30

происшествия

улан-удэ

иркутск

северо-байкальский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ХАБАРОВСК, 27 мар - РИА Новости. Несколько самолетов, летевших в Улан-Удэ, из-за сильного ветра ушли на посадку на запасной аэропорт Иркутска, сообщил генеральный директор воздушного узла "Байкал" Дмитрий Гармаев. "Из-за сильных порывов ветра несколько воздушных судов, выполнявших рейсы в Улан-Удэ, ушли на запасной в Иркутск. Ждем нормализации погоды", - написал Гармаев в своем Telegram-канале. Региональный главк МЧС во вторник сообщил, что в Бурятии объявлено в среду штормовое предупреждение из-за метели, мокрого снега и сильного ветра до 24 метров в секунду. Жителей региона предупредили о возникновении снежных заносов и гололедице. Также в главке информировали о риске схода снежных лавин в Северо-Байкальском районе в течение ближайших суток.

https://ria.ru/20240325/passazhir-1935695130.html

улан-удэ

иркутск

северо-байкальский район

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происшествия, улан-удэ, иркутск, северо-байкальский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)