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Несколько летевших в Улан-Удэ самолетов из-за ветра сели в Иркутске
Несколько летевших в Улан-Удэ самолетов из-за ветра сели в Иркутске - РИА Новости, 27.03.2024
Несколько летевших в Улан-Удэ самолетов из-за ветра сели в Иркутске
Несколько самолетов, летевших в Улан-Удэ, из-за сильного ветра ушли на посадку на запасной аэропорт Иркутска, сообщил генеральный директор воздушного узла... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T04:30
2024-03-27T04:30
2024-03-27T04:30
происшествия
улан-удэ
иркутск
северо-байкальский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ХАБАРОВСК, 27 мар - РИА Новости. Несколько самолетов, летевших в Улан-Удэ, из-за сильного ветра ушли на посадку на запасной аэропорт Иркутска, сообщил генеральный директор воздушного узла "Байкал" Дмитрий Гармаев. "Из-за сильных порывов ветра несколько воздушных судов, выполнявших рейсы в Улан-Удэ, ушли на запасной в Иркутск. Ждем нормализации погоды", - написал Гармаев в своем Telegram-канале. Региональный главк МЧС во вторник сообщил, что в Бурятии объявлено в среду штормовое предупреждение из-за метели, мокрого снега и сильного ветра до 24 метров в секунду. Жителей региона предупредили о возникновении снежных заносов и гололедице. Также в главке информировали о риске схода снежных лавин в Северо-Байкальском районе в течение ближайших суток.
https://ria.ru/20240325/passazhir-1935695130.html
улан-удэ
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происшествия, улан-удэ, иркутск, северо-байкальский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Улан-Удэ, Иркутск, Северо-Байкальский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Несколько летевших в Улан-Удэ самолетов из-за ветра сели в Иркутске
Нескольким самолетам, летевшим в Улан-Удэ, из-за ветра пришлось сесть в Иркутске