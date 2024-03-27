В Домодедово самолет Emirates столкнулся с машиной техобслуживания
В Домодедово самолет Emirates столкнулся с машиной техобслуживания, рейс отменен
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура/TelegramAirbus A380-800 авиакомпании Emirates столкнулся в московском аэропорту "Домодедово" с машиной технического обслуживания
Airbus A380-800 авиакомпании Emirates столкнулся в московском аэропорту "Домодедово" с машиной технического обслуживания
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Airbus A380-800 авиакомпании Emirates столкнулся в московском аэропорту "Домодедово" с машиной технического обслуживания, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Во время обслуживания самолёта A380-800 рейсом EK-134 Москва-Дубай воздушное судно получило повреждения при столкновении с автомобилем технической службы", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.
Вылет рейса перенесён, заявили в экстренных службах. Однако, по данным сайта Flightradar, рейс уже отменен. Борт должен был вылететь в Дубай в 16.35 мск.
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