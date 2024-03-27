https://ria.ru/20240327/samolet-1936224135.html

В Домодедово самолет Emirates столкнулся с машиной техобслуживания

В Домодедово самолет Emirates столкнулся с машиной техобслуживания - РИА Новости, 27.03.2024

В Домодедово самолет Emirates столкнулся с машиной техобслуживания

Airbus A380-800 авиакомпании Emirates столкнулся в московском аэропорту "Домодедово" с машиной технического обслуживания, люди не пострадали, рассказал РИА... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T17:56

2024-03-27T17:56

2024-03-27T18:16

домодедово (аэропорт)

происшествия

emirates

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Airbus A380-800 авиакомпании Emirates столкнулся в московском аэропорту "Домодедово" с машиной технического обслуживания, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Во время обслуживания самолёта A380-800 рейсом EK-134 Москва-Дубай воздушное судно получило повреждения при столкновении с автомобилем технической службы", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что, по предварительной информации, пострадавших нет. Вылет рейса перенесён, заявили в экстренных службах. Однако, по данным сайта Flightradar, рейс уже отменен. Борт должен был вылететь в Дубай в 16.35 мск.

https://ria.ru/20240327/samolety-1936078781.html

https://ria.ru/20240327/aviabilety-1935962267.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

домодедово (аэропорт), происшествия, emirates