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В Домодедово самолет Emirates столкнулся с машиной техобслуживания - РИА Новости, 27.03.2024
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17:56 27.03.2024 (обновлено: 18:16 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/samolet-1936224135.html
В Домодедово самолет Emirates столкнулся с машиной техобслуживания
В Домодедово самолет Emirates столкнулся с машиной техобслуживания - РИА Новости, 27.03.2024
В Домодедово самолет Emirates столкнулся с машиной техобслуживания
Airbus A380-800 авиакомпании Emirates столкнулся в московском аэропорту "Домодедово" с машиной технического обслуживания, люди не пострадали, рассказал РИА... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T17:56
2024-03-27T18:16
домодедово (аэропорт)
происшествия
emirates
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Airbus A380-800 авиакомпании Emirates столкнулся в московском аэропорту "Домодедово" с машиной технического обслуживания, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Во время обслуживания самолёта A380-800 рейсом EK-134 Москва-Дубай воздушное судно получило повреждения при столкновении с автомобилем технической службы", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что, по предварительной информации, пострадавших нет. Вылет рейса перенесён, заявили в экстренных службах. Однако, по данным сайта Flightradar, рейс уже отменен. Борт должен был вылететь в Дубай в 16.35 мск.
https://ria.ru/20240327/samolety-1936078781.html
https://ria.ru/20240327/aviabilety-1935962267.html
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домодедово (аэропорт), происшествия, emirates
Домодедово (аэропорт), Происшествия, Emirates
В Домодедово самолет Emirates столкнулся с машиной техобслуживания

В Домодедово самолет Emirates столкнулся с машиной техобслуживания, рейс отменен

© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура/TelegramAirbus A380-800 авиакомпании Emirates столкнулся в московском аэропорту "Домодедово" с машиной технического обслуживания
Airbus A380-800 авиакомпании Emirates столкнулся в московском аэропорту Домодедово с машиной технического обслуживания - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура/Telegram
Airbus A380-800 авиакомпании Emirates столкнулся в московском аэропорту "Домодедово" с машиной технического обслуживания
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Airbus A380-800 авиакомпании Emirates столкнулся в московском аэропорту "Домодедово" с машиной технического обслуживания, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Во время обслуживания самолёта A380-800 рейсом EK-134 Москва-Дубай воздушное судно получило повреждения при столкновении с автомобилем технической службы", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.
Вылет рейса перенесён, заявили в экстренных службах. Однако, по данным сайта Flightradar, рейс уже отменен. Борт должен был вылететь в Дубай в 16.35 мск.
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