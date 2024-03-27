https://ria.ru/20240327/samolet-1936070049.html

СМИ: Япония планирует разработку пассажирского самолета нового поколения

СМИ: Япония планирует разработку пассажирского самолета нового поколения - РИА Новости, 27.03.2024

СМИ: Япония планирует разработку пассажирского самолета нового поколения

Япония планирует разработку пассажирского самолета нового поколения, для чего привлекает лидеров отрасли, в том числе в области водородных двигателей, запуск... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T04:55

2024-03-27T04:55

2024-03-27T04:55

япония

сша

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Япония планирует разработку пассажирского самолета нового поколения, для чего привлекает лидеров отрасли, в том числе в области водородных двигателей, запуск самолета планируется к 2035 году, сообщает издание Nikkei Asia. "Япония надеется на сотрудничество с частным сектором в разработке пассажирского самолета следующего поколения", - пишет издание. Отмечается, что государственный и частный сектора вместе инвестируют 33 миллиарда долларов США в запуск авиалайнера примерно к 2035 году. Подробности будут включены в стратегию, которая вскоре будет объявлена ​​министерством экономики, торговли и промышленности. По данным издания, новая стратегия Японии предусматривает создание команды разработчиков, состоящей из корпорации Mitsubishi Heavy Industries, а также компаний-производителей запчастей и автопроизводителей, которые являются лидерами в области водородных двигателей. Так в рамках проекта будут изучены не только реактивные двигательные системы, которые сейчас являются основными, но и разработка двигателей, работающих на водороде. Также рассматривается сотрудничество с зарубежными компаниями.

https://ria.ru/20240327/boeing-1936058700.html

https://ria.ru/20240102/aviatsiya-1919416749.html

япония

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япония, сша