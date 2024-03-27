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Малофеев ушел с поста замглавы Всемирного Русского народного собора - РИА Новости, 27.03.2024
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Религия
 
18:02 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/russkiy-1936225916.html
Малофеев ушел с поста замглавы Всемирного Русского народного собора
Малофеев ушел с поста замглавы Всемирного Русского народного собора - РИА Новости, 27.03.2024
Малофеев ушел с поста замглавы Всемирного Русского народного собора
Основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев ушел с поста замглавы Всемирного Русского народного собора (ВРНС), передает корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T18:02
2024-03-27T18:02
религия
москва
константин малофеев
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МОСКВА, 27 мар – РИА новости. Основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев ушел с поста замглавы Всемирного Русского народного собора (ВРНС), передает корреспондент РИА Новости с внеочередного съезда ВРНС.Как отметил на съезде в своем слове патриарх Московский и всея Руси Кирилл, "не такая большая дистанция между собором и "Царьградом"."Полагаю возможным соработничество со Всемирным русским народным собором. Желаю вам успеха и выражаю надежду на дальнейшее сотрудничество", - сказал патриарх, обращаясь к Малофееву.Ранее Малофеев объявил о создании фонда "Царьград", который, среди прочего, займется проблемами демографии и миграции (в том числе противодействием незаконной миграции).
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Религия, Москва, Константин Малофеев, ВРНС, Религия
Малофеев ушел с поста замглавы Всемирного Русского народного собора

Константин Малофеев ушел с поста замглавы Всемирного Русского народного собора

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель совета директоров группы компаний "Царьград" Константин Малофеев
Председатель совета директоров группы компаний Царьград Константин Малофеев
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 27 мар – РИА новости. Основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев ушел с поста замглавы Всемирного Русского народного собора (ВРНС), передает корреспондент РИА Новости с внеочередного съезда ВРНС.
Как отметил на съезде в своем слове патриарх Московский и всея Руси Кирилл, "не такая большая дистанция между собором и "Царьградом".
"Полагаю возможным соработничество со Всемирным русским народным собором. Желаю вам успеха и выражаю надежду на дальнейшее сотрудничество", - сказал патриарх, обращаясь к Малофееву.
Ранее Малофеев объявил о создании фонда "Царьград", который, среди прочего, займется проблемами демографии и миграции (в том числе противодействием незаконной миграции).
Российский предприниматель, политик и общественный деятель, председатель совета директоров группы компаний Царьград Константин Малофеев - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
Биография Константина Малофеева
6 марта 2023, 11:34
 
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