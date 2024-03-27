https://ria.ru/20240327/russkiy-1936225916.html
Малофеев ушел с поста замглавы Всемирного Русского народного собора
Малофеев ушел с поста замглавы Всемирного Русского народного собора - РИА Новости, 27.03.2024
Малофеев ушел с поста замглавы Всемирного Русского народного собора
Основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев ушел с поста замглавы Всемирного Русского народного собора (ВРНС), передает корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T18:02
2024-03-27T18:02
2024-03-27T18:02
религия
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МОСКВА, 27 мар – РИА новости. Основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев ушел с поста замглавы Всемирного Русского народного собора (ВРНС), передает корреспондент РИА Новости с внеочередного съезда ВРНС.Как отметил на съезде в своем слове патриарх Московский и всея Руси Кирилл, "не такая большая дистанция между собором и "Царьградом"."Полагаю возможным соработничество со Всемирным русским народным собором. Желаю вам успеха и выражаю надежду на дальнейшее сотрудничество", - сказал патриарх, обращаясь к Малофееву.Ранее Малофеев объявил о создании фонда "Царьград", который, среди прочего, займется проблемами демографии и миграции (в том числе противодействием незаконной миграции).
https://ria.ru/20230306/malofeev-1856082503.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, константин малофеев, врнс, религия
Религия, Москва, Константин Малофеев, ВРНС, Религия
Малофеев ушел с поста замглавы Всемирного Русского народного собора
Константин Малофеев ушел с поста замглавы Всемирного Русского народного собора
МОСКВА, 27 мар – РИА новости. Основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев ушел с поста замглавы Всемирного Русского народного собора (ВРНС), передает корреспондент РИА Новости с внеочередного съезда ВРНС.
Как отметил на съезде в своем слове патриарх Московский и всея Руси Кирилл, "не такая большая дистанция между собором и "Царьградом".
"Полагаю возможным соработничество со Всемирным русским народным собором. Желаю вам успеха и выражаю надежду на дальнейшее сотрудничество", - сказал патриарх, обращаясь к Малофееву.
Ранее Малофеев объявил о создании фонда "Царьград", который, среди прочего, займется проблемами демографии и миграции (в том числе противодействием незаконной миграции).