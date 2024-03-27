https://ria.ru/20240327/rubezhi-1936155386.html

ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 27.03.2024

ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи, потери ВСУ за сутки составили до 220 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T13:54

2024-03-27T13:54

2024-03-27T14:05

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

часов яр

клещеевка

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи, потери ВСУ за сутки составили до 220 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 56-й мотопехотной, 28-й, 30-й механизированных, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Богдановка, Часов Яр, Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и три автомобиля."В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, гаубица М198 производства США, самоходная артиллерийская установка PzH 2000 производства ФРГ, САУ "Гвоздика", гаубица Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы: "Нота" и "Анклав-Н", а также склад артиллерийских боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240327/tanki-1936116649.html

часов яр

клещеевка

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Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, часов яр, клещеевка