ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Минобороны: ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРСЗО 9К57 "Ураган" Центрального военного округа работает по позициям ВСУ
РСЗО 9К57 "Ураган" Центрального военного округа работает по позициям ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи, потери ВСУ за сутки составили до 220 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 56-й мотопехотной, 28-й, 30-й механизированных, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Богдановка, Часов Яр, Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и три автомобиля.
"В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, гаубица М198 производства США, самоходная артиллерийская установка PzH 2000 производства ФРГ, САУ "Гвоздика", гаубица Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы: "Нота" и "Анклав-Н", а также склад артиллерийских боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.
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